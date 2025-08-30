عربي
أيرلندا تحث الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات موحدة ضد إسرائيل
أيرلندا تحث الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات موحدة ضد إسرائيل
أيرلندا تحث الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات موحدة ضد إسرائيل
سبوتنيك عربي
دعا سيمون هاريس، نائب رئيس الوزراء الأيرلندي ووزير الخارجية والدفاع، اليوم السبت، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف مشترك ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة،... 30.08.2025, سبوتنيك عربي
أيرلندا تحث الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات موحدة ضد إسرائيل

12:27 GMT 30.08.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafiفلسطينيون يحملون أكياس الدقيق المأخوذة من قافلة مساعدات إنسانية في طريقها إلى مدينة غزة، على مشارف بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025
فلسطينيون يحملون أكياس الدقيق المأخوذة من قافلة مساعدات إنسانية في طريقها إلى مدينة غزة، على مشارف بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
تابعنا عبر
دعا سيمون هاريس، نائب رئيس الوزراء الأيرلندي ووزير الخارجية والدفاع، اليوم السبت، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف مشترك ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة، محذرًا من أن "أيرلندا قد تنسق مع دول أخرى ذات مواقف مماثلة إذا فشل الاتحاد في التحرك".
وأكد هاريس، في بيان عبر منصة "إكس"، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن، أن "بيانات الإدانة لم تعد كافية في ظل استمرار المجازر المروعة في غزة".
الصليب الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
الصليب الأحمر الدولي: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة غير ممكن في ظل الوضع الحالي
11:08 GMT
ووصف هاريس مشاهد الفلسطينيين الباحثين عن الطعام وسط المجاعة وتصاعد الهجمات العسكرية بأنها "صادمة للغاية".

وطالب هاريس بوقف فوري لإطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل لانتهاكها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.

كما دعا إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء المجاعة في غزة، مضيفًا: "حان الوقت لتحرك الاتحاد الأوروبي، وهذه رسالتي نيابة عن الشعب الأيرلندي في كوبنهاغن".
وحذّر بأن "حماية مصداقية أوروبا تتطلب خطوات حاسمة"، مشيرًا إلى أن "الدول ذات التوجه المشترك قد تضطر لاتخاذ خطوات مستقلة إذا امتنع الاتحاد عن العمل الجماعي".
فلسطينيون يحملون أكياس الدقيق المأخوذة من قافلة مساعدات إنسانية في طريقها إلى مدينة غزة، على مشارف بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
ألمانيا: لسنا مستعدين لتأييد عقوبات الاتحاد الأوروبي على إسرائيل بسبب الحرب في غزة
10:24 GMT
وكان ‏الجيش الإسرائيلي قد د‌عا الأربعاء الماضي، "سكان مدينة غزة وشمال القطاع إلى النزوح جنوبا".

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان وصفه بـ"المهم"، إن "إخلاء مدينة غزة أمر لا مفر منه"، مضيفًا أنه "قبيل التحول إلى المرحلة التالية في الحرب، فإن هنالك مناطق شاسعة فارغة في جنوب القطاع كما هو الحال في مخيمات الوسطى وفي المواصي".

وتابع: "إخلاء مدينة غزة لا مفر منه، وبالتالي ستحصل كل عائلة تنتقل إلى الجنوب على أوفر المساعدات الإنسانية التي جاري العمل عليها في هذه الأيام، حيث بدأ الجيش بالعمل على إدخال الخيم وتمهيد مناطق لإنشاء مجمعات توزيع المساعدات الإنسانية ومد خط مياه وغيرها".
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
