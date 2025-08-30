https://sarabic.ae/20250830/أيرلندا-تحث-الاتحاد-الأوروبي-على-اتخاذ-إجراءات-موحدة-ضد-إسرائيل-1104316440.html

أيرلندا تحث الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات موحدة ضد إسرائيل

دعا سيمون هاريس، نائب رئيس الوزراء الأيرلندي ووزير الخارجية والدفاع، اليوم السبت، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف مشترك ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة،... 30.08.2025, سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

أخبار العالم الآن

وأكد هاريس، في بيان عبر منصة "إكس"، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن، أن "بيانات الإدانة لم تعد كافية في ظل استمرار المجازر المروعة في غزة".ووصف هاريس مشاهد الفلسطينيين الباحثين عن الطعام وسط المجاعة وتصاعد الهجمات العسكرية بأنها "صادمة للغاية". كما دعا إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء المجاعة في غزة، مضيفًا: "حان الوقت لتحرك الاتحاد الأوروبي، وهذه رسالتي نيابة عن الشعب الأيرلندي في كوبنهاغن". وحذّر بأن "حماية مصداقية أوروبا تتطلب خطوات حاسمة"، مشيرًا إلى أن "الدول ذات التوجه المشترك قد تضطر لاتخاذ خطوات مستقلة إذا امتنع الاتحاد عن العمل الجماعي". وكان ‏الجيش الإسرائيلي قد د‌عا الأربعاء الماضي، "سكان مدينة غزة وشمال القطاع إلى النزوح جنوبا". وتابع: "إخلاء مدينة غزة لا مفر منه، وبالتالي ستحصل كل عائلة تنتقل إلى الجنوب على أوفر المساعدات الإنسانية التي جاري العمل عليها في هذه الأيام، حيث بدأ الجيش بالعمل على إدخال الخيم وتمهيد مناطق لإنشاء مجمعات توزيع المساعدات الإنسانية ومد خط مياه وغيرها". ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

