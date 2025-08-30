https://sarabic.ae/20250830/إدارة-معلومات-الطاقة-الأمريكية-تؤجل-نشر-بعض-تقاريرها-تحت-ضغط-تقليص-موظفيها-1104309724.html
إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تؤجل نشر بعض تقاريرها تحت ضغط تقليص موظفيها
إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تؤجل نشر بعض تقاريرها تحت ضغط تقليص موظفيها
سبوتنيك عربي
أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الذراع الإحصائية للحكومة الأمريكية، عن تأجيل نشر بعض تقاريرها الرئيسية للعام الحالي، بسبب تراجع عدد موظفيها. 30.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-30T07:34+0000
2025-08-30T07:34+0000
2025-08-30T07:34+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/08/1101456206_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_d60eca89a265078235921e7d2a8f0036.jpg
وقالت الإدارة إن تقريرها السنوي عن تسويق اليورانيوم، الذي كان مقررا في يونيو/ حزيران الماضي، سيُنشر في سبتمبر/ أيلول المقبل، فيما قد يتأجل صدور التقرير الدولي للطاقة حتى يناير/ كانون الثاني المقبل 2026، وفقا لوسائل إعلام غربية.ورفضت الإدارة تأكيد ما إذا كان تأخر التقارير مرتبطا مباشرة بتقليص الوظائف في الإدارة، لكنها أشارت في إشعار بالسجل الفيدرالي إلى أنها تدرس وقف إصدار تقرير الطاقة الشمسية الخاص بشحنات الوحدات الكهروضوئية، معتبرة أن تكلفة جمع البيانات ونشرها تفوق فائدتها.وتواجه إدارة معلومات الطاقة الأمريكية خسائر كبيرة في الكوادر البشرية، إذ أفادت وسائل إعلام غربية أن عدد موظفيها سينخفض بأكثر من 100 موظف خلال العام الحالي، أي ما يقارب 40% من القوة العاملة لديها.تجدر الإشارة إلى أن تقارير إدارة معلومات الطاقة الأسبوعية والشهرية والسنوية، تعد مرجعًا أساسيًا لمنتجي النفط والغاز والمتداولين في الأسواق العالمية، وغالبًا ما تؤثر بشكل مباشر على حركة أسعار النفط.
https://sarabic.ae/20250711/موسكو-إيران-وأمريكا-تدرسان-باهتمام-اقتراح-روسيا-بمساعدة-إيران-على-استنفاد-اليورانيوم-1102575774.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/08/1101456206_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_33544a7d75240193a4bea47149efadc5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تؤجل نشر بعض تقاريرها تحت ضغط تقليص موظفيها
أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الذراع الإحصائية للحكومة الأمريكية، عن تأجيل نشر بعض تقاريرها الرئيسية للعام الحالي، بسبب تراجع عدد موظفيها.
وقالت الإدارة إن تقريرها السنوي عن تسويق اليورانيوم، الذي كان مقررا في يونيو/ حزيران الماضي، سيُنشر في سبتمبر/ أيلول المقبل، فيما قد يتأجل صدور التقرير الدولي للطاقة حتى يناير/ كانون الثاني المقبل 2026، وفقا لوسائل إعلام غربية.
ورفضت الإدارة تأكيد ما إذا كان تأخر التقارير مرتبطا مباشرة بتقليص الوظائف في الإدارة، لكنها أشارت في إشعار بالسجل الفيدرالي إلى أنها تدرس وقف إصدار تقرير الطاقة الشمسية الخاص بشحنات الوحدات الكهروضوئية، معتبرة أن تكلفة جمع البيانات ونشرها تفوق فائدتها.
وتواجه إدارة معلومات الطاقة الأمريكية خسائر كبيرة في الكوادر البشرية، إذ أفادت وسائل إعلام غربية أن عدد موظفيها سينخفض بأكثر من 100 موظف خلال العام الحالي، أي ما يقارب 40% من القوة العاملة لديها.
وذكر متحدث باسم الإدارة أن التوقعات الدولية للطاقة ربما لا تصدر خلال عام 2025، موضحًا أن هذا لا يعني إلغاءها، بل احتمال تأجيل نشرها إلى يناير بدلا من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن تقارير إدارة معلومات الطاقة الأسبوعية والشهرية والسنوية، تعد مرجعًا أساسيًا لمنتجي النفط والغاز والمتداولين في الأسواق العالمية، وغالبًا ما تؤثر بشكل مباشر على حركة أسعار النفط.