اليونيفيل تطالب باحترام الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل ووقف الأعمال العدائية بالكامل
جددت قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان (يونيفيل)، أمس الجمعة، دعوتها لاحترام الخط الأزرق الحدودي بين لبنان وإسرائيل، ووقف الأعمال العدائية بالكامل
وأعربت اليونيفيل، في بيان عبر منصة "إكس"، عن تعازيها للجيش اللبناني ولعائلات الضحايا، مشيرة إلى أن الحادث يبرز المخاطر التي تواجهها قوات الجيش اللبناني في ظل مسؤولياتها الأمنية المتزايدة بالجنوب.وكان الجيش اللبناني، أعلن أول أمس الخميس، مقتل اثنين من عناصره جراء انفجار طائرة مسيرة إسرائيلية سقطت في منطقة الناقورة جنوبي البلاد.وجاء في بيان الجيش اللبناني: "أثناء كشف عناصر من الجيش على مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي بعد سقوطها في منطقة الناقورة، انفجرت ما أدى إلى مقتل ضابط وعسكري وجرح عنصرَين آخرَين". وبدوره، أعرب رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزيف عون، "عن تعازيه لقائد الجيش بمقتل ضابط ومعاون أول، خلال الكشف على مسيرة إسرائيلية سقطت في رأس الناقورة". وفي سياق متصل، أكد المبعوث الأمريكي إلى لبنان توماس باراك، الأربعاء الماضي، أن "إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية، قبل تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة"، لافتًا إلى أن تل أبيب ستقابل خطة بيروت بتقديم ما لديها من خطة للانسحاب من لبنان. وأضاف باراك: "إسرائيل ستطبق خطوات متماثلة مع خطوات نزع سلاح "حزب الله". الحكومة اللبنانية ستقدم خطة لنزع سلاح "حزب الله" وأعتقد أنها ستنجح، والحكومة اللبنانية حددت 11 نقطة ووعدت بالالتزام بها والأولى خطة لنزع سلاح "حزب الله".
اليونيفيل تطالب باحترام الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل ووقف الأعمال العدائية بالكامل
جددت قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان (يونيفيل)، أمس الجمعة، دعوتها لاحترام الخط الأزرق الحدودي بين لبنان وإسرائيل، ووقف الأعمال العدائية بالكامل، عقب مقتل ضابط وجندي لبنانيين وإصابة اثنين آخرين بانفجار طائرة مسيرة إسرائيلية في الناقورة جنوبي لبنان.
وأعربت اليونيفيل
، في بيان عبر منصة "إكس"، عن تعازيها للجيش اللبناني ولعائلات الضحايا، مشيرة إلى أن الحادث يبرز المخاطر التي تواجهها قوات الجيش اللبناني في ظل مسؤولياتها الأمنية المتزايدة بالجنوب.
وأكدت أهمية نشر الجيش اللبناني بشكل كامل في المنطقة وفق قرار مجلس الأمن 1701 لعام 2006، الذي يهدف إلى وقف الأعمال العدائية وإنشاء منطقة عازلة.
وكان الجيش اللبناني، أعلن أول أمس الخميس، مقتل اثنين من عناصره جراء انفجار طائرة مسيرة إسرائيلية سقطت في منطقة الناقورة جنوبي البلاد.
وجاء في بيان الجيش اللبناني: "أثناء كشف عناصر من الجيش على مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي بعد سقوطها في منطقة الناقورة، انفجرت ما أدى إلى مقتل ضابط وعسكري وجرح عنصرَين آخرَين".
وبدوره، أعرب رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزيف عون
، "عن تعازيه لقائد الجيش بمقتل ضابط ومعاون أول، خلال الكشف على مسيرة إسرائيلية سقطت في رأس الناقورة".
وقال عون، تعليقًا على الحادث: "الجيش يدفع مرّة أخرى بالدم ثمن المحافظة على الاستقرار في الجنوب، وهذا هو الحادث الرابع الذي يُقتل فيه عسكريون، منذ بدء انتشار الجيش في منطقة جنوبي الليطاني، وقد تزامن مع تمديد مجلس الأمن للقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل"، ودعوة المجتمع الدولي إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي التي تحتلها، وتمكين الجيش اللبناني من استكمال بسط سلطته حتى الحدود الدولية".
وفي سياق متصل، أكد المبعوث الأمريكي إلى لبنان توماس باراك
، الأربعاء الماضي، أن "إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية، قبل تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة"، لافتًا إلى أن تل أبيب ستقابل خطة بيروت بتقديم ما لديها من خطة للانسحاب من لبنان.
وتابع: "لا نريد حربًا أهلية في لبنان، وسنعمل على ضمان انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، لكن الأهم هو نزع سلاح "حزب الله".
وأضاف باراك: "إسرائيل ستطبق خطوات متماثلة مع خطوات نزع سلاح "حزب الله". الحكومة اللبنانية ستقدم خطة لنزع سلاح "حزب الله" وأعتقد أنها ستنجح، والحكومة اللبنانية حددت 11 نقطة ووعدت بالالتزام بها والأولى خطة لنزع سلاح "حزب الله".