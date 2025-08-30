اليونيفيل تطالب باحترام الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل ووقف الأعمال العدائية بالكامل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250830/اليونيفيل-تطالب-باحترام-الخط-الأزرق-بين-لبنان-وإسرائيل-ووقف-الأعمال-العدائية-بالكامل-1104309899.html
اليونيفيل تطالب باحترام الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل ووقف الأعمال العدائية بالكامل
اليونيفيل تطالب باحترام الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل ووقف الأعمال العدائية بالكامل
سبوتنيك عربي
جددت قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان (يونيفيل)، أمس الجمعة، دعوتها لاحترام الخط الأزرق الحدودي بين لبنان وإسرائيل، ووقف الأعمال العدائية بالكامل،... 30.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-30T07:44+0000
2025-08-30T07:44+0000
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الشرق الأوسط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1d/1101108780_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2229fab437291d77414912b966791e95.jpg
وأعربت اليونيفيل، في بيان عبر منصة "إكس"، عن تعازيها للجيش اللبناني ولعائلات الضحايا، مشيرة إلى أن الحادث يبرز المخاطر التي تواجهها قوات الجيش اللبناني في ظل مسؤولياتها الأمنية المتزايدة بالجنوب.وكان الجيش اللبناني، أعلن أول أمس الخميس، مقتل اثنين من عناصره جراء انفجار طائرة مسيرة إسرائيلية سقطت في منطقة الناقورة جنوبي البلاد.وجاء في بيان الجيش اللبناني: "أثناء كشف عناصر من الجيش على مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي بعد سقوطها في منطقة الناقورة، انفجرت ما أدى إلى مقتل ضابط وعسكري وجرح عنصرَين آخرَين". وبدوره، أعرب رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزيف عون، "عن تعازيه لقائد الجيش بمقتل ضابط ومعاون أول، خلال الكشف على مسيرة إسرائيلية سقطت في رأس الناقورة". وفي سياق متصل، أكد المبعوث الأمريكي إلى لبنان توماس باراك، الأربعاء الماضي، أن "إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية، قبل تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة"، لافتًا إلى أن تل أبيب ستقابل خطة بيروت بتقديم ما لديها من خطة للانسحاب من لبنان. وأضاف باراك: "إسرائيل ستطبق خطوات متماثلة مع خطوات نزع سلاح "حزب الله". الحكومة اللبنانية ستقدم خطة لنزع سلاح "حزب الله" وأعتقد أنها ستنجح، والحكومة اللبنانية حددت 11 نقطة ووعدت بالالتزام بها والأولى خطة لنزع سلاح "حزب الله".
https://sarabic.ae/20250828/مجلس-الأمن-الدولي-يوافق-على-تمدد-مهمة-اليونيفيل-في-لبنان-1104243265.html
https://sarabic.ae/20250819/إسرائيل-تطالب-الولايات-المتحدة-بوقف-عمل-قوات-اليونيفيل-في-جنوب-لبنان-1103929529.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1d/1101108780_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_23202a3f27aadcf679206aceb7f7d048.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط

اليونيفيل تطالب باحترام الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل ووقف الأعمال العدائية بالكامل

07:44 GMT 30.08.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)
قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
جددت قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان (يونيفيل)، أمس الجمعة، دعوتها لاحترام الخط الأزرق الحدودي بين لبنان وإسرائيل، ووقف الأعمال العدائية بالكامل، عقب مقتل ضابط وجندي لبنانيين وإصابة اثنين آخرين بانفجار طائرة مسيرة إسرائيلية في الناقورة جنوبي لبنان.
وأعربت اليونيفيل، في بيان عبر منصة "إكس"، عن تعازيها للجيش اللبناني ولعائلات الضحايا، مشيرة إلى أن الحادث يبرز المخاطر التي تواجهها قوات الجيش اللبناني في ظل مسؤولياتها الأمنية المتزايدة بالجنوب.
وأكدت أهمية نشر الجيش اللبناني بشكل كامل في المنطقة وفق قرار مجلس الأمن 1701 لعام 2006، الذي يهدف إلى وقف الأعمال العدائية وإنشاء منطقة عازلة.
قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
‌‏مجلس الأمن الدولي يوافق على تمدد مهمة "اليونيفيل" في لبنان
28 أغسطس, 16:57 GMT
وكان الجيش اللبناني، أعلن أول أمس الخميس، مقتل اثنين من عناصره جراء انفجار طائرة مسيرة إسرائيلية سقطت في منطقة الناقورة جنوبي البلاد.
وجاء في بيان الجيش اللبناني: "أثناء كشف عناصر من الجيش على مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي بعد سقوطها في منطقة الناقورة، انفجرت ما أدى إلى مقتل ضابط وعسكري وجرح عنصرَين آخرَين".
وبدوره، أعرب رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزيف عون، "عن تعازيه لقائد الجيش بمقتل ضابط ومعاون أول، خلال الكشف على مسيرة إسرائيلية سقطت في رأس الناقورة".

وقال عون، تعليقًا على الحادث: "الجيش يدفع مرّة أخرى بالدم ثمن المحافظة على الاستقرار في الجنوب، وهذا هو الحادث الرابع الذي يُقتل فيه عسكريون، منذ بدء انتشار الجيش في منطقة جنوبي الليطاني، وقد تزامن مع تمديد مجلس الأمن للقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل"، ودعوة المجتمع الدولي إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي التي تحتلها، وتمكين الجيش اللبناني من استكمال بسط سلطته حتى الحدود الدولية".

اليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
إسرائيل تطالب الولايات المتحدة بوقف عمل قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان
19 أغسطس, 16:13 GMT
وفي سياق متصل، أكد المبعوث الأمريكي إلى لبنان توماس باراك، الأربعاء الماضي، أن "إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية، قبل تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة"، لافتًا إلى أن تل أبيب ستقابل خطة بيروت بتقديم ما لديها من خطة للانسحاب من لبنان.

وتابع: "لا نريد حربًا أهلية في لبنان، وسنعمل على ضمان انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، لكن الأهم هو نزع سلاح "حزب الله".

وأضاف باراك: "إسرائيل ستطبق خطوات متماثلة مع خطوات نزع سلاح "حزب الله". الحكومة اللبنانية ستقدم خطة لنزع سلاح "حزب الله" وأعتقد أنها ستنجح، والحكومة اللبنانية حددت 11 نقطة ووعدت بالالتزام بها والأولى خطة لنزع سلاح "حزب الله".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала