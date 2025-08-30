https://sarabic.ae/20250830/تطور-التجارة-بين-روسيا-والصين--1104264667.html
تطور التجارة بين روسيا والصين
تطور التجارة بين روسيا والصين
خلال السنوات الـ7 الماضية، تضاعف حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين، مسجلا رقما قياسيا جديدا بلغ 244.8 مليار دولار في عام 2024، مع ارتفاع كبير في الصادرات...
خلال السنوات الـ7 الماضية، تضاعف حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين، مسجلا رقما قياسيا جديدا بلغ 244.8 مليار دولار في عام 2024، مع ارتفاع كبير في الصادرات الروسية من النفط والمعادن، مقابل صادرات صينية متقدمة في المعدات والآلات والمنتجات الصناعية. تعرّف على تطور التجارة بين روسيا والصين، في الإنفوغراف الذي أعدّه فريق تحرير "سبوتنيك".