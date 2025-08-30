عربي
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب ولاية نيفادا الأمريكية
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب ولاية نيفادا الأمريكية
وبينت الهيئة، أنه الهزات سجلت في الساعة 21:59 بتوقيت موسكو، على بعد 95 كيلومترا من مدينة إلكو، التي يبلغ عدد سكانها نحو 21 ألف نسمة. وكان مركزها على عمق ستة كيلومترات.وفي يوليو/ تموز الماضي، ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.3 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل ولاية ألاسكا الأمريكية على بعد نحو 87 كيلومترا جنوب بلدة ساند بوينت الواقعة على جزيرة، وعلى عمق ضحل نسبيا بلغ 20.1 كيلومتر، ما أدى إلى إصدار تحذير من تسونامي، وفقا لما أفادت به هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية .
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب ولاية نيفادا الأمريكية

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية،اليوم السبت، بوقوع زلزال بقوة 5.3 درجة في ولاية نيفادا الأمريكية.
وبينت الهيئة، أنه الهزات سجلت في الساعة 21:59 بتوقيت موسكو، على بعد 95 كيلومترا من مدينة إلكو، التي يبلغ عدد سكانها نحو 21 ألف نسمة. وكان مركزها على عمق ستة كيلومترات.
وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار محتملة حتى الاَن.
آثار زلزال في ألاسكا - 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2025
زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب قبالة سواحل ألاسكا الأمريكية وتحذير من تسونامي
16 يوليو, 22:16 GMT
وفي يوليو/ تموز الماضي، ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.3 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل ولاية ألاسكا الأمريكية على بعد نحو 87 كيلومترا جنوب بلدة ساند بوينت الواقعة على جزيرة، وعلى عمق ضحل نسبيا بلغ 20.1 كيلومتر، ما أدى إلى إصدار تحذير من تسونامي، وفقا لما أفادت به هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية .
