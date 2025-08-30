https://sarabic.ae/20250830/زلزال-بقوة-53-درجة-يضرب-ولاية-نيفادا-الأمريكية-1104327248.html
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب ولاية نيفادا الأمريكية
أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية،اليوم السبت، بوقوع زلزال بقوة 5.3 درجة في ولاية نيفادا الأمريكية. 30.08.2025, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20250716/زلزال-بقوة-73-يضرب-قبالة-سواحل-ألاسكا-الأمريكية-وتحذير-من-تسونامي-1102743528.html
وبينت الهيئة، أنه الهزات سجلت في الساعة 21:59 بتوقيت موسكو، على بعد 95 كيلومترا من مدينة إلكو، التي يبلغ عدد سكانها نحو 21 ألف نسمة. وكان مركزها على عمق ستة كيلومترات.
وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار محتملة حتى الاَن.
وفي يوليو/ تموز الماضي، ضرب زلزال قوي
بلغت شدته 7.3 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل ولاية ألاسكا الأمريكية على بعد نحو 87 كيلومترا جنوب بلدة ساند بوينت الواقعة على جزيرة، وعلى عمق ضحل نسبيا بلغ 20.1 كيلومتر، ما أدى إلى إصدار تحذير من تسونامي، وفقا لما أفادت به هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية .