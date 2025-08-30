https://sarabic.ae/20250830/كيسيليوف-يدعو-إلى-الإفراج-السريع-عن-موظفي-سبوتنيك-المعتقلين--في-أذربيجان-عاجل-1104307295.html

كيسيليوف يدعو إلى الإفراج السريع عن موظفي "سبوتنيك" المعتقلين في أذربيجان

أفاد دميتري كيسيليوف، المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأنه ينبغي إطلاق سراح صحفيي "سبوتنيك" في... 30.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال كيسيليوف لوكالة "سبوتنيك": "زملاؤنا ورفاقنا إيغور كارتافيخ ويفغيني بيلوسوف، يقبعان خلف القضبان في أذربيجان، منذ شهرين. وطوال هذه الفترة، لم يُصدر أي رد فعل من أولئك الذين استخدموا عمدًا صحفيي "سبوتنيك" في أذربيجان، لإثارة أزمة خطيرة في العلاقات بين البلدين والشعبين الحليفين".وفي 30 يونيو/ حزيران الماضي، اعتقلت السلطات الأذربيجانية 7 موظفين من مكتب وكالة "سبوتنيك" في أذربيجان، دون أي مبرر. واعتُقل رئيس هيئة تحرير مكتب "سبوتنيك" في أذربيجان، إيغور كارتافيخ، ومدير التحرير يفغيني بيلوسوف، لمدة 4 أشهر. وقدّم محاموهما طعونًا لتغيير الإجراء، لكن المحكمة رفضتها.وطالبت "روسيا سيغودنيا" أجهزة إنفاذ القانون في أذربيجان، بالامتثال التام للقانون والإفراج الفوري عن الموظفين المعتقلين، الذين كانوا يؤدون واجبهم المهني. وصرح المدير العام للمجموعة دميتري كيسيليوف، بأن ما يحدث يعتبر ظلمًا، ويبدو وكأنه خطوة متعمدة تهدف إلى تدهور العلاقات الثنائية بين روسيا وأذربيجان.بدورها، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن باكو لم تقدّم أي ادعاءات ضد مكتب "سبوتنيك أذربيجان" أو عمل الصحفيين. وحسب قولها، فإن الإجراءات المتخذة ضد الوكالة تمليها الآن اعتبارات أخرى.باحث في الشأن الروسي: اعتقال إعلاميي "سبوتنيك" في باكو جزء من مخطط لمحاصرة روسياروسيا: ندعو أذربيجان إلى اتخاذ خطوات لإعادة العلاقات بين البلدين إلى مستوى التحالف الاستراتيجي

