كيسيليوف يدعو إلى الإفراج السريع عن موظفي "سبوتنيك" المعتقلين في أذربيجان
روسيا
سبوتنيك
أذربيجان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/13/1094952899_0:45:3130:1805_1920x0_80_0_0_dab3e0d9b51c6cc88ec24ba502655801.jpg
وقال كيسيليوف لوكالة "سبوتنيك": "زملاؤنا ورفاقنا إيغور كارتافيخ ويفغيني بيلوسوف، يقبعان خلف القضبان في أذربيجان، منذ شهرين. وطوال هذه الفترة، لم يُصدر أي رد فعل من أولئك الذين استخدموا عمدًا صحفيي "سبوتنيك" في أذربيجان، لإثارة أزمة خطيرة في العلاقات بين البلدين والشعبين الحليفين".وفي 30 يونيو/ حزيران الماضي، اعتقلت السلطات الأذربيجانية 7 موظفين من مكتب وكالة "سبوتنيك" في أذربيجان، دون أي مبرر. واعتُقل رئيس هيئة تحرير مكتب "سبوتنيك" في أذربيجان، إيغور كارتافيخ، ومدير التحرير يفغيني بيلوسوف، لمدة 4 أشهر. وقدّم محاموهما طعونًا لتغيير الإجراء، لكن المحكمة رفضتها.وطالبت "روسيا سيغودنيا" أجهزة إنفاذ القانون في أذربيجان، بالامتثال التام للقانون والإفراج الفوري عن الموظفين المعتقلين، الذين كانوا يؤدون واجبهم المهني. وصرح المدير العام للمجموعة دميتري كيسيليوف، بأن ما يحدث يعتبر ظلمًا، ويبدو وكأنه خطوة متعمدة تهدف إلى تدهور العلاقات الثنائية بين روسيا وأذربيجان.بدورها، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن باكو لم تقدّم أي ادعاءات ضد مكتب "سبوتنيك أذربيجان" أو عمل الصحفيين. وحسب قولها، فإن الإجراءات المتخذة ضد الوكالة تمليها الآن اعتبارات أخرى.باحث في الشأن الروسي: اعتقال إعلاميي "سبوتنيك" في باكو جزء من مخطط لمحاصرة روسياروسيا: ندعو أذربيجان إلى اتخاذ خطوات لإعادة العلاقات بين البلدين إلى مستوى التحالف الاستراتيجي
أذربيجان
روسيا, سبوتنيك, أذربيجان
06:06 GMT 30.08.2025 (تم التحديث: 06:25 GMT 30.08.2025)
أفاد دميتري كيسيليوف، المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأنه ينبغي إطلاق سراح صحفيي "سبوتنيك" في أذربيجان، بأقرب وقت ممكن وعدم استخدامهم لإثارة أزمة خطيرة في العلاقات بين البلدين والشعبين الحليفين.
وقال كيسيليوف لوكالة "سبوتنيك": "زملاؤنا ورفاقنا إيغور كارتافيخ ويفغيني بيلوسوف، يقبعان خلف القضبان في أذربيجان، منذ شهرين. وطوال هذه الفترة، لم يُصدر أي رد فعل من أولئك الذين استخدموا عمدًا صحفيي "سبوتنيك" في أذربيجان، لإثارة أزمة خطيرة في العلاقات بين البلدين والشعبين الحليفين".
وتابع: "حرمان الصحفيين من حريتهم، الذين لم تُطرح عليهم أي أسئلة حول عملهم، واتهامهم في البداية بما يشبه التجسس، ثم تغيير جوهر الاتهامات الباطلة فجأة إلى احتيال، وهي أفعال لا تتوافق مع الأعراف الحضارية. ندعو مجددًا إلى الإفراج السريع عن موظفينا ومنحهم فرصة العودة إلى وطنهم".
وفي 30 يونيو/ حزيران الماضي، اعتقلت السلطات الأذربيجانية 7 موظفين من مكتب وكالة "سبوتنيك" في أذربيجان، دون أي مبرر. واعتُقل رئيس هيئة تحرير مكتب "سبوتنيك" في أذربيجان، إيغور كارتافيخ، ومدير التحرير يفغيني بيلوسوف، لمدة 4 أشهر. وقدّم محاموهما طعونًا لتغيير الإجراء، لكن المحكمة رفضتها.
ووصفت مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، تصرفات قوات الأمن الأذربيجانية بأنها باطلة، والاتهامات الموجهة ضدها مبالغ فيها. وقد منعت هيئة تحرير المكتب من العمل، ولا يسمح لأي موظف قنصلي أو أقارب برؤية الصحفيين المعتقلين. ووفقًا للمكتب الصحفي للمجموعة، فإن صحة كارتافيخ مقلقة، ويحتاج إلى أدوية، بما في ذلك الأنسولين.
وطالبت "روسيا سيغودنيا" أجهزة إنفاذ القانون في أذربيجان، بالامتثال التام للقانون والإفراج الفوري عن الموظفين المعتقلين، الذين كانوا يؤدون واجبهم المهني. وصرح المدير العام للمجموعة دميتري كيسيليوف، بأن ما يحدث يعتبر ظلمًا، ويبدو وكأنه خطوة متعمدة تهدف إلى تدهور العلاقات الثنائية بين روسيا وأذربيجان.
كما صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، بأن الكرملين يتابع عن كثب المعلومات المتعلقة باعتقال موظفي "سبوتنيك أذربيجان". وأشار إلى أن موسكو تأمل في أن يتاح إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين من خلال الاتصالات المباشرة مع باكو.
بدورها، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن باكو لم تقدّم أي ادعاءات ضد مكتب "سبوتنيك أذربيجان" أو عمل الصحفيين. وحسب قولها، فإن الإجراءات المتخذة ضد الوكالة تمليها الآن اعتبارات أخرى.