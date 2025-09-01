https://sarabic.ae/20250901/إعلام-إسرائيلي-نتنياهو-يرفض-مقترح-صفقة-جزئية-خلال-اجتماع-الـكابينيت-1104369463.html

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يرفض مقترح "صفقة جزئية" خلال اجتماع الـ"كابينيت"

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يرفض مقترح "صفقة جزئية" خلال اجتماع الـ"كابينيت"

سبوتنيك عربي

عقد المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر في إسرائيل (الكابينيت)، جلسة مطوّلة استمرت نحو 6 ساعات ليل أمس الأحد، لبحث خطط الجيش الإسرائيلي المتعلقة بالسيطرة على... 01.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-01T09:28+0000

2025-09-01T09:28+0000

2025-09-01T09:28+0000

العالم

أخبار العالم الآن

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

غزة

بنيامين نتنياهو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099945694_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3452a4b6c67f7863b9c87c1511d5ee4.jpg

ذكر ذلك موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي، اليوم الاثنين، وقال إن "جلسة الحكومة تضمنت مقترحا للتصويت على صفقة جزئية مع حركة حماس"، مشيرًا إلى أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رفض ذلك".وبحسب الموقع، فإن نتنياهو يعتبر أن "هذه المسألة ليست مطروحة على الطاولة"، مشددًا على أن "هدف الحكومة الإسرائيلية هو إسقاط حماس".ولفت الموقع الإسرائيلي إلى أن "هناك غالبية بين وزراء الحكومة المصغرة ترفض أي صفقة جزئية، رغم عدم إجراء التصويت".لكنه أشار إلى أن "رئيس الأركان إيلي زامير، وعدد من الوزراء بينهم جدعون ساعر، أبدوا تأييدهم لصفقة محدودة إذا كانت ممكنة".وأشار الموقع إلى حدوث مواجهة بين زامير وأحد الوزراء، إثر مطالبته بـ"عدم استثناء أي مكان في غزة من الحرب"، مؤكدًا أنه "يتخذ قرارات جريئة وغير مسبوقة".وفي الوقت ذاته، تظاهر عشرات من عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، مطالبين الحكومة بمناقشة المقترحات المطروحة للتوصل إلى صفقة تضمن إعادة الأسرى وإنهاء الحرب.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 أغسطس/ آب المنصرم، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 160 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20250829/حماس-خطة-إسرائيل-لاحتلال-غزة-فرصة-لأسر-جنود-جدد-1104301330.html

https://sarabic.ae/20250831/أول-تعليق-من-نتنياهو-على-محاولة-اغتيال-أبو-عبيدة-1104338383.html

إسرائيل

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, غزة, بنيامين نتنياهو