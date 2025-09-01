إعلام إسرائيلي: نتنياهو يرفض مقترح "صفقة جزئية" خلال اجتماع الـ"كابينيت"

عربي
بوتين: روسيا تدعم مبادرات شي جين بينغ بشأن الحوكمة العالمية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
الصليب الأحمر: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة مستحيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250901/إعلام-إسرائيلي-نتنياهو-يرفض-مقترح-صفقة-جزئية-خلال-اجتماع-الـكابينيت-1104369463.html
إعلام إسرائيلي: نتنياهو يرفض مقترح "صفقة جزئية" خلال اجتماع الـ"كابينيت"
إعلام إسرائيلي: نتنياهو يرفض مقترح "صفقة جزئية" خلال اجتماع الـ"كابينيت"
سبوتنيك عربي
عقد المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر في إسرائيل (الكابينيت)، جلسة مطوّلة استمرت نحو 6 ساعات ليل أمس الأحد، لبحث خطط الجيش الإسرائيلي المتعلقة بالسيطرة على... 01.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-01T09:28+0000
2025-09-01T09:28+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
غزة
بنيامين نتنياهو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099945694_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3452a4b6c67f7863b9c87c1511d5ee4.jpg
ذكر ذلك موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي، اليوم الاثنين، وقال إن "جلسة الحكومة تضمنت مقترحا للتصويت على صفقة جزئية مع حركة حماس"، مشيرًا إلى أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رفض ذلك".وبحسب الموقع، فإن نتنياهو يعتبر أن "هذه المسألة ليست مطروحة على الطاولة"، مشددًا على أن "هدف الحكومة الإسرائيلية هو إسقاط حماس".ولفت الموقع الإسرائيلي إلى أن "هناك غالبية بين وزراء الحكومة المصغرة ترفض أي صفقة جزئية، رغم عدم إجراء التصويت".لكنه أشار إلى أن "رئيس الأركان إيلي زامير، وعدد من الوزراء بينهم جدعون ساعر، أبدوا تأييدهم لصفقة محدودة إذا كانت ممكنة".وأشار الموقع إلى حدوث مواجهة بين زامير وأحد الوزراء، إثر مطالبته بـ"عدم استثناء أي مكان في غزة من الحرب"، مؤكدًا أنه "يتخذ قرارات جريئة وغير مسبوقة".وفي الوقت ذاته، تظاهر عشرات من عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، مطالبين الحكومة بمناقشة المقترحات المطروحة للتوصل إلى صفقة تضمن إعادة الأسرى وإنهاء الحرب.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 أغسطس/ آب المنصرم، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 160 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20250829/حماس-خطة-إسرائيل-لاحتلال-غزة-فرصة-لأسر-جنود-جدد-1104301330.html
https://sarabic.ae/20250831/أول-تعليق-من-نتنياهو-على-محاولة-اغتيال-أبو-عبيدة-1104338383.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099945694_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_08e4eca2c26454439a9272f1b5a080a1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, غزة, بنيامين نتنياهو
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, غزة, بنيامين نتنياهو

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يرفض مقترح "صفقة جزئية" خلال اجتماع الـ"كابينيت"

09:28 GMT 01.09.2025
© AP Photo / Leo Correaرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
عقد المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر في إسرائيل (الكابينيت)، جلسة مطوّلة استمرت نحو 6 ساعات ليل أمس الأحد، لبحث خطط الجيش الإسرائيلي المتعلقة بالسيطرة على مدينة غزة.
ذكر ذلك موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي، اليوم الاثنين، وقال إن "جلسة الحكومة تضمنت مقترحا للتصويت على صفقة جزئية مع حركة حماس"، مشيرًا إلى أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رفض ذلك".
وبحسب الموقع، فإن نتنياهو يعتبر أن "هذه المسألة ليست مطروحة على الطاولة"، مشددًا على أن "هدف الحكومة الإسرائيلية هو إسقاط حماس".
أزمة الخبز تتفاقم وخطر المجاعة يهدد سكان قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
"حماس": خطة إسرائيل لاحتلال غزة فرصة لأسر جنود جدد
29 أغسطس, 20:44 GMT
ولفت الموقع الإسرائيلي إلى أن "هناك غالبية بين وزراء الحكومة المصغرة ترفض أي صفقة جزئية، رغم عدم إجراء التصويت".
لكنه أشار إلى أن "رئيس الأركان إيلي زامير، وعدد من الوزراء بينهم جدعون ساعر، أبدوا تأييدهم لصفقة محدودة إذا كانت ممكنة".

وبحسب الموقع، فإن مصادر وزارية تقول إن "نتنياهو يبتعد عن هذه الفكرة، التي يمكن أن تقود إلى تجميد الأوضاع لـ6 أشهر قبل استئناف القتال".

وأشار الموقع إلى حدوث مواجهة بين زامير وأحد الوزراء، إثر مطالبته بـ"عدم استثناء أي مكان في غزة من الحرب"، مؤكدًا أنه "يتخذ قرارات جريئة وغير مسبوقة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
نتنياهو: ربما لم يعد هناك في "حماس" من يعلن مقتل أبو عبيدة
أمس, 11:14 GMT
وفي الوقت ذاته، تظاهر عشرات من عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، مطالبين الحكومة بمناقشة المقترحات المطروحة للتوصل إلى صفقة تضمن إعادة الأسرى وإنهاء الحرب.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، التي تسببت في كارثة إنسانية واسعة، وسط اتهامات دولية لتل أبيب بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 أغسطس/ آب المنصرم، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 160 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала