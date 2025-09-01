https://sarabic.ae/20250901/إعلام-إسرائيلي-نتنياهو-يرفض-مقترح-صفقة-جزئية-خلال-اجتماع-الـكابينيت-1104369463.html
إعلام إسرائيلي: نتنياهو يرفض مقترح "صفقة جزئية" خلال اجتماع الـ"كابينيت"
إعلام إسرائيلي: نتنياهو يرفض مقترح "صفقة جزئية" خلال اجتماع الـ"كابينيت"
عقد المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر في إسرائيل (الكابينيت)، جلسة مطوّلة استمرت نحو 6 ساعات ليل أمس الأحد، لبحث خطط الجيش الإسرائيلي المتعلقة بالسيطرة على...
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099945694_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3452a4b6c67f7863b9c87c1511d5ee4.jpg
ذكر ذلك موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي، اليوم الاثنين، وقال إن "جلسة الحكومة تضمنت مقترحا للتصويت على صفقة جزئية مع حركة حماس"، مشيرًا إلى أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رفض ذلك".وبحسب الموقع، فإن نتنياهو يعتبر أن "هذه المسألة ليست مطروحة على الطاولة"، مشددًا على أن "هدف الحكومة الإسرائيلية هو إسقاط حماس".ولفت الموقع الإسرائيلي إلى أن "هناك غالبية بين وزراء الحكومة المصغرة ترفض أي صفقة جزئية، رغم عدم إجراء التصويت".لكنه أشار إلى أن "رئيس الأركان إيلي زامير، وعدد من الوزراء بينهم جدعون ساعر، أبدوا تأييدهم لصفقة محدودة إذا كانت ممكنة".وأشار الموقع إلى حدوث مواجهة بين زامير وأحد الوزراء، إثر مطالبته بـ"عدم استثناء أي مكان في غزة من الحرب"، مؤكدًا أنه "يتخذ قرارات جريئة وغير مسبوقة".وفي الوقت ذاته، تظاهر عشرات من عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، مطالبين الحكومة بمناقشة المقترحات المطروحة للتوصل إلى صفقة تضمن إعادة الأسرى وإنهاء الحرب.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 أغسطس/ آب المنصرم، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 160 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099945694_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_08e4eca2c26454439a9272f1b5a080a1.jpg
