https://sarabic.ae/20250901/المشروع-11711-إي-سفينة-روسية-متعددة-المهام-1104384392.html
"المشروع 11711 إي"... سفينة روسية متعددة المهام
"المشروع 11711 إي"... سفينة روسية متعددة المهام
سبوتنيك عربي
السفينة الروسية "المشروع - 11711 إي" مصممة لنقل العتاد والأفراد بفضل تزويدها بأدوات إنزال مختلفة تمكنها من العمل بالقرب من الشاطئ ونقل حمولتها بأمان خلال... 01.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-01T15:57+0000
2025-09-01T15:57+0000
2025-09-01T16:02+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/01/1104383230_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_07da6c378033404c9eebce263d33cc9d.png
السفينة مزودة بأدوات إنزال مختلفة تمكنها من العمل بالقرب من الشاطئ ونقل حمولتها بأمان خلال المياه الضحلة، ويصل وزنها الإجمالي إلى 6600 طن.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/01/1104383230_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_822a727436355c113826ba6128ea9c0c.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
"المشروع 11711 إي"... سفينة روسية متعددة المهام
15:57 GMT 01.09.2025 (تم التحديث: 16:02 GMT 01.09.2025)
السفينة الروسية "المشروع - 11711 إي" مصممة لنقل العتاد والأفراد بفضل تزويدها بأدوات إنزال مختلفة تمكنها من العمل بالقرب من الشاطئ ونقل حمولتها بأمان خلال المياه الضحلة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
السفينة مزودة بأدوات إنزال مختلفة تمكنها من العمل بالقرب من الشاطئ ونقل حمولتها بأمان خلال المياه الضحلة، ويصل وزنها الإجمالي إلى 6600 طن.