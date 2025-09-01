تيانجين عملاق الصناعة الصينية... مكان انعقاد قمة شنغهاي للتعاون
تستضيف مدينة تيانجين الصينية أكبر قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في التاريخ، حيث حضر القمة عدد كبير من القادة والزعماء والدبلوماسيين في مشهد يؤشر بتغير كبير في موازين القوى في العالم.
وتعتبر تيانجين الموقع المثالي لاستضافة القمة، لعدة أسباب بارزة، حيث يبلغ عدد سكانها 14.4 مليون نسمة وتغطي مساحة 12,000 كيلومتر مربع.
إليك لماذا تُعد تيانجين الموقع المثالي للاستضافة القمة:
ويصف الخبراء هذه المدينة باعتبارها بوابة بكين، حيث تصنف على أنها مركز حيوي للتجارة والنقل على مدى قرون، تُعرف اليوم بأنها واحدة من أعظم المعجزات الاقتصادية في الصين.
وتربط المدينة علاقات عميقة مع روسيا، حيث تم توقيع المعاهدة الروسية الصينية في تياجين، التي أمنت حدود البلدين ومنحت روسيا امتيازات تجارية في الصين.