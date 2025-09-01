تيانجين عملاق الصناعة الصينية... مكان انعقاد قمة شنغهاي للتعاون

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
الصليب الأحمر: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة مستحيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القرار الذي اتخذه الرئيس الإندونيسي مناسبا لإرضاء الشارع وكبح الفاسدين
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التوجه الإفريقي نحو روسيا هو من أجل مواجهة التحديات الأمنية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250901/تيانجين-عملاق-الصناعة-الصينية-مكان-انعقاد-قمة-شنغهاي-للتعاون---1104382558.html
تيانجين عملاق الصناعة الصينية... مكان انعقاد قمة شنغهاي للتعاون
تيانجين عملاق الصناعة الصينية... مكان انعقاد قمة شنغهاي للتعاون
سبوتنيك عربي
تستضيف مدينة تيانجين الصينية أكبر قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في التاريخ، حيث حضر القمة عدد كبير من القادة والزعماء والدبلوماسيين في مشهد يؤشر بتغير كبير في... 01.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-01T15:42+0000
2025-09-01T15:42+0000
انفوجرافيك
الصين
شنغهاي
منظمة شنغهاي للتعاون
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/01/1104381303_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3a6881874aca56fa24131af8e5e16728.png
وتعتبر تيانجين الموقع المثالي لاستضافة القمة، لعدة أسباب بارزة، حيث يبلغ عدد سكانها 14.4 مليون نسمة وتغطي مساحة 12,000 كيلومتر مربع.وتربط المدينة علاقات عميقة مع روسيا، حيث تم توقيع المعاهدة الروسية الصينية في تياجين، التي أمنت حدود البلدين ومنحت روسيا امتيازات تجارية في الصين.
الصين
شنغهاي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/01/1104381303_171:0:1131:720_1920x0_80_0_0_23611448359b91c9e83fcd564cb7592a.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, الصين, شنغهاي, منظمة شنغهاي للتعاون
انفوجرافيك, الصين, شنغهاي, منظمة شنغهاي للتعاون

تيانجين عملاق الصناعة الصينية... مكان انعقاد قمة شنغهاي للتعاون

15:42 GMT 01.09.2025
© Sputnikتيانجين عملاق الصناعة الصينية... مكان انعقاد قمة شنغهاي للتعاون
تيانجين عملاق الصناعة الصينية... مكان انعقاد قمة شنغهاي للتعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
تستضيف مدينة تيانجين الصينية أكبر قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في التاريخ، حيث حضر القمة عدد كبير من القادة والزعماء والدبلوماسيين في مشهد يؤشر بتغير كبير في موازين القوى في العالم.
وتعتبر تيانجين الموقع المثالي لاستضافة القمة، لعدة أسباب بارزة، حيث يبلغ عدد سكانها 14.4 مليون نسمة وتغطي مساحة 12,000 كيلومتر مربع.

ويصف الخبراء هذه المدينة باعتبارها بوابة بكين، حيث تصنف على أنها مركز حيوي للتجارة والنقل على مدى قرون، تُعرف اليوم بأنها واحدة من أعظم المعجزات الاقتصادية في الصين.

وتربط المدينة علاقات عميقة مع روسيا، حيث تم توقيع المعاهدة الروسية الصينية في تياجين، التي أمنت حدود البلدين ومنحت روسيا امتيازات تجارية في الصين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала