إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القرار الذي اتخذه الرئيس الإندونيسي مناسبا لإرضاء الشارع وكبح الفاسدين
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التوجه الإفريقي نحو روسيا هو من أجل مواجهة التحديات الأمنية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: مكافحة تهريب المخدرات في فنزويلا ليست سوى ذريعة للعدوان على هذا البلد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
14:53 GMT 02.09.2025
راديو
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
عبد الله حميد
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
أعلنت منظمة شنغهاي للتعاون عن إنشاء بنك التنمية الخاص بها، في خطوة تحمل دلالات اقتصادية وسياسية عميقة.
ففي القمة المنعقدة في مدينة تيانجين الصينية، أكدت الدول الأعضاء أن هذا البنك يأتي تتويجا لمسار طويل من التعاون، وتعزيزا لدور المنظمة التي تجاوزت أبعادها الأمنية لتصبح فاعلا اقتصاديا عالميا.
القرار ترافق مع اعتماد استراتيجية تنموية حتى عام 2035، ما يضع البنك في قلب خطط المنظمة لضمان الاستقرار والتنمية والازدهار.
ولا يُنظر للبنك الجديد كمؤسسة تمويلية فحسب، بل كأداة استراتيجية قادرة على تمويل مشاريع البنية التحتية، ودعم التجارة الإلكترونية، وتطوير الاقتصاد الرقمي، بما يسد الفجوة بين الدول الأعضاء المتقدمة والنامية، ورسالة واضحة بأن العالم يتجه نحو نظام مالي أكثر تنوعًا، بعيدا عن هيمنة المؤسسات التقليدية.
في هذا الموضوع، ترى أستاذة الاقتصاد السياسي، زينة منصور، أن "القرار يعزز الاستقلالية المالية والاقتصادية للدول الأعضاء عن مؤسسات التمويل الغربية، ويعزز التكامل الاقتصادي، ويقلل من الاعتماد على القروض والاستثمارات الغربية".
وأوضحت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الخطوة تفتح بابا واسعا أمام المستثمرين من الدول الأعضاء في مجموعة شنغهاي، لتعزيز الاستثمارات الداخلية والبنية التحتية".
ولفتت إلى "وجود تحديات أمام المجموعة، تتمثل في الحوكمة الرشيدة، والشفافية، ومكافحة الفساد، والتوجيه نحو المشاريع، التي تساهم في تعزيز التنمية المستدامة والتنمية البشرية".

في السياق نفسه، قال الخبير المالي والاقتصادي، صفوان قصي، إن "منظمة شنغهاي بمقدورها العمل في إطار التكامل الاقتصادي بالتركيز على نقاط القوة في كل دولة واستثمارها بشكل جيد، بحيث يكون هناك شراكة وليست تبعية".

وشدد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على "أهمية الشراكة في البنية التحتية، بتوفير المواد الأولية لتسهيل العلاقة بين المنتج والمستهلك، والمثال الأهم هو إنشاء موانيء يمكنها سرعة الاستجابة للطلب العالمي".
