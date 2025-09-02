عربي
بوتين يلتقي لوكاشينكو في بكين- عاجل
- سبوتنيك عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250902/اختبار-جديد-وغير-مكلف-يكشف-مؤشرات-ألزهايمر-في-3-دقائق-1104427324.html
اختبار جديد وغير مكلف يكشف مؤشرات "ألزهايمر" في 3 دقائق
اختبار جديد وغير مكلف يكشف مؤشرات "ألزهايمر" في 3 دقائق
سبوتنيك عربي
كشف باحثون في جامعة باث البريطانية عن اختبار موجات دماغ يعرف باسم "الكرة السريعة"، يستغرق 3 دقائق فقط، وفي إمكانه رصد مشاكل الذاكرة المبكرة المرتبطة بمرض... 02.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-02T15:14+0000
2025-09-02T15:14+0000
مجتمع
الصحة
علوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/15/1092966067_0:369:1072:972_1920x0_80_0_0_50ce7e6d555816c761f4696356ed5948.jpg
ويعتمد الاختبار على تسجيل النشاط الكهربائي للدماغ، عبر مستشعرات على فروة الرأس، أثناء مشاهدة صور متتابعة، إذ أظهرت التجارب على 52 مريضا بضعف إدراكي و54 شخصاً سليما، أنه قادر على تمييز الفئات الأكثر عرضة لـ"ألزهايمر".ويأمل العلماء أن يسهّل هذا الفحص المنخفض التكلفة التشخيص المبكر، بما يسمح للمرضى بالاستفادة من العلاجات الجديدة، مثل "ليكانماب" و"دونانيماب"، التي تكون أكثر فاعلية في المراحل الأولى من المرض، وفقا للدراسة المنشورة في مجلة "Brain Communications".ورغم أن النتائج لا تحدد بشكل قاطع من سيصاب بـ"ألزهايمر"، يرى الخبراء أن دراسات أوسع قد تثبت فعاليته كأداة تنبؤية، خاصة مع إمكانية إجرائه في المنازل لتقليل القلق وتسهيل الوصول للتشخيص.وتقدّر جمعية "ألزهايمر" عدد المصابين بالخرف في بريطانيا بنحو 982 ألف شخص، بينهم أكثر من ثلث لم يحصلوا بعد على تشخيص، مع توقع ارتفاع العدد إلى 1.4 مليون بحلول عام 2040.
https://sarabic.ae/20250824/دراسة-توضح-كيف-يسلب-مرض-ألزهايمر-حاسة-الشم--1104097920.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/15/1092966067_0:269:1072:1073_1920x0_80_0_0_dd54daad89b742be7e6e07f884014c2c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصحة, علوم, الأخبار
الصحة, علوم, الأخبار

اختبار جديد وغير مكلف يكشف مؤشرات "ألزهايمر" في 3 دقائق

15:14 GMT 02.09.2025
© Photo / Unsplash/ Tim Doerflerرجل مسن
رجل مسن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
© Photo / Unsplash/ Tim Doerfler
تابعنا عبر
كشف باحثون في جامعة باث البريطانية عن اختبار موجات دماغ يعرف باسم "الكرة السريعة"، يستغرق 3 دقائق فقط، وفي إمكانه رصد مشاكل الذاكرة المبكرة المرتبطة بمرض "ألزهايمر"، وذلك قبل سنوات من التشخيص التقليدي.
ويعتمد الاختبار على تسجيل النشاط الكهربائي للدماغ، عبر مستشعرات على فروة الرأس، أثناء مشاهدة صور متتابعة، إذ أظهرت التجارب على 52 مريضا بضعف إدراكي و54 شخصاً سليما، أنه قادر على تمييز الفئات الأكثر عرضة لـ"ألزهايمر".
ويأمل العلماء أن يسهّل هذا الفحص المنخفض التكلفة التشخيص المبكر، بما يسمح للمرضى بالاستفادة من العلاجات الجديدة، مثل "ليكانماب" و"دونانيماب"، التي تكون أكثر فاعلية في المراحل الأولى من المرض، وفقا للدراسة المنشورة في مجلة "Brain Communications".
مرض الزهايمر لرجل مسن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
مجتمع
دراسة توضح كيف يسلب مرض "ألزهايمر" حاسة الشم
24 أغسطس, 20:44 GMT
ورغم أن النتائج لا تحدد بشكل قاطع من سيصاب بـ"ألزهايمر"، يرى الخبراء أن دراسات أوسع قد تثبت فعاليته كأداة تنبؤية، خاصة مع إمكانية إجرائه في المنازل لتقليل القلق وتسهيل الوصول للتشخيص.
وتقدّر جمعية "ألزهايمر" عدد المصابين بالخرف في بريطانيا بنحو 982 ألف شخص، بينهم أكثر من ثلث لم يحصلوا بعد على تشخيص، مع توقع ارتفاع العدد إلى 1.4 مليون بحلول عام 2040.
