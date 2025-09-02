https://sarabic.ae/20250902/اختبار-جديد-وغير-مكلف-يكشف-مؤشرات-ألزهايمر-في-3-دقائق-1104427324.html
اختبار جديد وغير مكلف يكشف مؤشرات "ألزهايمر" في 3 دقائق
ويعتمد الاختبار على تسجيل النشاط الكهربائي للدماغ، عبر مستشعرات على فروة الرأس، أثناء مشاهدة صور متتابعة، إذ أظهرت التجارب على 52 مريضا بضعف إدراكي و54 شخصاً سليما، أنه قادر على تمييز الفئات الأكثر عرضة لـ"ألزهايمر".ويأمل العلماء أن يسهّل هذا الفحص المنخفض التكلفة التشخيص المبكر، بما يسمح للمرضى بالاستفادة من العلاجات الجديدة، مثل "ليكانماب" و"دونانيماب"، التي تكون أكثر فاعلية في المراحل الأولى من المرض، وفقا للدراسة المنشورة في مجلة "Brain Communications".ورغم أن النتائج لا تحدد بشكل قاطع من سيصاب بـ"ألزهايمر"، يرى الخبراء أن دراسات أوسع قد تثبت فعاليته كأداة تنبؤية، خاصة مع إمكانية إجرائه في المنازل لتقليل القلق وتسهيل الوصول للتشخيص.وتقدّر جمعية "ألزهايمر" عدد المصابين بالخرف في بريطانيا بنحو 982 ألف شخص، بينهم أكثر من ثلث لم يحصلوا بعد على تشخيص، مع توقع ارتفاع العدد إلى 1.4 مليون بحلول عام 2040.
