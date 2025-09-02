https://sarabic.ae/20250902/الأمين-العام-للمجلس-الأعلى-للأمن-القومي-الإيراني-أمريكا-تعرقل-المفاوضات-بإثارة-ملف-الصواريخ-1104425837.html

الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: أمريكا تعرقل المفاوضات بإثارة ملف الصواريخ

الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: أمريكا تعرقل المفاوضات بإثارة ملف الصواريخ

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الثلاثاء، إن "باب المفاوضات مع أمريكا ما زال مفتوحاً، لكن واشنطن لا تتجاوز حدود...

وأكد لاريجاني عبر منصة "إكس"، أن "طهران حريصة على مفاوضات عقلانية، غير أن طرح الأمريكيين لقضايا غير واقعية، مثل تقييد برنامج الصواريخ، لا يعدو كونه محاولة لإفشال أي فرصة للتفاوض".وحتى الآن، عُقدت 5 جولات من المحادثات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن بوساطة عمانية، وسط استمرار الخلافات حول قضيتي تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات.وتطالب أمريكا بوقف تخصيب اليورانيوم وتفكيك بعض جوانب البرنامج النووي الإيراني، في حين تؤكد إيران أن التخصيب حق مكفول لها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتشترط رفع العقوبات بالكامل قبل التوصل إلى أي اتفاق.كما تشدد طهران على الطابع السلمي لبرنامجها النووي، مطالبة بضمانات جدية لالتزام واشنطن بأي اتفاق مستقبلي.يشار إلى أنه في عهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، ومن جانبها ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

