بوتين يلتقي لوكاشينكو في بكين- عاجل
الدبيبة يبحث تعزيز الشراكة العسكرية بين ليبيا وبريطانيا
الدبيبة يبحث تعزيز الشراكة العسكرية بين ليبيا وبريطانيا
سبوتنيك عربي
التقى رئيس حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" الليبية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا... 02.09.2025, سبوتنيك عربي
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
بريطانيا
وأفادت بوابة "الوسط"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الدبيبة شدد خلال اللقاء على أهمية تعزيز الشراكة مع المملكة المتحدة في المجال العسكري، بما يسهم في رفع كفاءة المؤسسات العسكرية الليبية.وناقش لقاء الدبيبة مع المسؤول البريطاني، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة الليبية طرابلس، تعزيز التعاون العسكري بين ليبيا والمملكة المتحدة، ودعم وبناء القدرات العسكرية الليبية، والتعاون في مجالات التدريب والتطوير.وأوضحت البوابة أن الفريق بحار إدوارد أهلقرين جدد خلال اللقاء استعداد بلاده لتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل، بما يحقق الاستقرار ويسهم في بناء مؤسسات فاعلة في ليبيا.ويشار إلى أنه حضر اللقاء من الجانب الليبي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ومعاونه الفريق صلاح النمروش.كما حضر من الجانب البريطاني، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، مارتن لونغدن، والوفد المرافق لكبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
التقى رئيس حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" الليبية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفريق بحار إدوارد أهلقرين.
وأفادت بوابة "الوسط"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الدبيبة شدد خلال اللقاء على أهمية تعزيز الشراكة مع المملكة المتحدة في المجال العسكري، بما يسهم في رفع كفاءة المؤسسات العسكرية الليبية.
"النواب" الليبي يرفض محاولات الاستيلاء على أموال ليبيا المجمدة في بريطانيا
5 مايو, 10:27 GMT
وناقش لقاء الدبيبة مع المسؤول البريطاني، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة الليبية طرابلس، تعزيز التعاون العسكري بين ليبيا والمملكة المتحدة، ودعم وبناء القدرات العسكرية الليبية، والتعاون في مجالات التدريب والتطوير.
وأوضحت البوابة أن الفريق بحار إدوارد أهلقرين جدد خلال اللقاء استعداد بلاده لتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل، بما يحقق الاستقرار ويسهم في بناء مؤسسات فاعلة في ليبيا.
ويشار إلى أنه حضر اللقاء من الجانب الليبي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ومعاونه الفريق صلاح النمروش.
كما حضر من الجانب البريطاني، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، مارتن لونغدن، والوفد المرافق لكبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
