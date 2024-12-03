https://sarabic.ae/20241203/برلماني-ليبي-مؤتمر-لندن-لن-يغير-شيئا-والوجوه-المتكررة-لا-تصلح-لحكم-ليبيا-1095460788.html
برلماني ليبي: مؤتمر لندن لن يغير شيئا والوجوه المتكررة لا تصلح لحكم ليبيا
برلماني ليبي: مؤتمر لندن لن يغير شيئا والوجوه المتكررة لا تصلح لحكم ليبيا
سبوتنيك عربي
صرح عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، بأن "مؤتمر لندن حول ليبيا لن يحقق أي تقدم"، مستنداً إلى التجارب السابقة والوعود غير المنفذة من المبعوثين الأمميين... 03.12.2024, سبوتنيك عربي
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وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، عبّر التكبالي عن عدم اقتناعه بهذا اللقاء، واصفاً إياه بأنه "مجرد تبادل لوجهات النظر دون حلول عملية".وأضاف التكبالي أن "المؤتمر سوف يتناول ملفات عدة مثل الانتخابات"، لكنه لا يرى في ذلك أي جديد، "حيث تُدار الأزمة بنفس الأساليب المكررة التي لم تؤدِ إلى نتائج"، حسب وصفه.وفيما يتعلق بالمرشحين المحتملين للحكومة المقبلة، قال علي التكبالي إن "الوجوه السياسية الحالية التي تتقدم لكل انتخابات لا تصلح لقيادة ليبيا"، مشيراً إلى أنهم ممن ساهموا في إفساد البلاد ولا يمكنهم تحقيق حكومة موحدة كما يدّعون، بحسب قوله.وأكد أن "تشكيل حكومة واحدة في ليبيا لن يتحقق بهذه الطريقة وبهذه الشخصيات المتكررة".ويأتي ذلك فيما تستعد العاصمة البريطانية لندن، لاستضافة مؤتمر دولي حول الأزمة الليبية بمشاركة دول صيغة "3+2+2" وهي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى فرنسا وألمانيا ومصر وتركيا.ويهدف المؤتمر إلى وضع خارطة طريق جديدة لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا، بما في ذلك توحيد المؤسسات والتحضير للانتخابات فيها.
https://sarabic.ae/20241128/تحركات-أمريكية-مكثفة-في-ليبيا-نفوذ-متصاعد-وصراعات-إقليمية-1095289022.html
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حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, بريطانيا
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, بريطانيا
برلماني ليبي: مؤتمر لندن لن يغير شيئا والوجوه المتكررة لا تصلح لحكم ليبيا
حصري
صرح عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، بأن "مؤتمر لندن حول ليبيا لن يحقق أي تقدم"، مستنداً إلى التجارب السابقة والوعود غير المنفذة من المبعوثين الأمميين السابقين.
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك
"، عبّر التكبالي عن عدم اقتناعه بهذا اللقاء، واصفاً إياه بأنه "مجرد تبادل لوجهات النظر دون حلول عملية".
وأضاف التكبالي أن "المؤتمر سوف يتناول ملفات عدة مثل الانتخابات"، لكنه لا يرى في ذلك أي جديد، "حيث تُدار الأزمة بنفس الأساليب المكررة التي لم تؤدِ إلى نتائج"، حسب وصفه.
وفيما يتعلق بالمرشحين المحتملين للحكومة المقبلة، قال علي التكبالي
إن "الوجوه السياسية الحالية التي تتقدم لكل انتخابات لا تصلح لقيادة ليبيا"، مشيراً إلى أنهم ممن ساهموا في إفساد البلاد ولا يمكنهم تحقيق حكومة موحدة كما يدّعون، بحسب قوله.
وأكد أن "تشكيل حكومة واحدة في ليبيا لن يتحقق بهذه الطريقة وبهذه الشخصيات المتكررة".
ويأتي ذلك فيما تستعد العاصمة البريطانية لندن، لاستضافة مؤتمر دولي
حول الأزمة الليبية بمشاركة دول صيغة "3+2+2" وهي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى فرنسا وألمانيا ومصر وتركيا.
ويهدف المؤتمر إلى وضع خارطة طريق جديدة لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا، بما في ذلك توحيد المؤسسات والتحضير للانتخابات فيها.