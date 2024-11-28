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تحركات أمريكية مكثفة في ليبيا... نفوذ متصاعد وصراعات إقليمية
تحركات أمريكية مكثفة في ليبيا... نفوذ متصاعد وصراعات إقليمية
سبوتنيك عربي
يشهد الجنوب الليبي زيارات رسمية مكثفة وسط الإشادة بموقعه الاستراتيجي، حيث قامت وفود رسمية، أخيرا، بزيارات مكثفة لهذه المنطقة، وصفت بأنها الأولى من نوعها. 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T11:38+0000
2024-11-28T11:38+0000
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تأتي هذه الزيارات في ظل تاريخ طويل من الأزمات والحروب التي عصفت بالجنوب الليبي خلال السنوات السابقة. ويُعتبر الجنوب الليبي منطقة حيوية واستراتيجية، كونه يمثل بوابة ليبيا نحو القارة الأفريقية، فضلًا عن كونه مستودعًا للثروات الطبيعية التي تجعل منه محور اهتمام محلي ودولي.تحالفات واختلافاتأوضح المحلل السياسي نصر الله السعيطي، أن السياسة الأمريكية في ليبيا، التي تُنفذ بشكل أساسي عبر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تستمر في تكريس نفوذها من خلال قرارات تتناغم تمامًا مع توجهات واشنطن.وأضاف أن جميع تحركات البعثة تعكس السياسات الأمريكية، وهو أمر واضح من خلال التنسيق المستمر داخل أروقة مجلس الأمن.وأكد السعيطي في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة تركز بشكل كبير على السيطرة في الغرب الليبي، بمشاركة حلفائها الأوروبيين، مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وتركيا، حيث أصبحت هذه المنطقة تحت هيمنة اقتصادية وعسكرية غربية في المقابل، المنطقة الشرقية في ليبيا لا تزال صامدة أمام الضغوط الأمريكية وتبدي مقاومة تجاه الهيمنة الغربية.وأشار إلى أن الولايات المتحدة، عبر بعثتها في ليبيا، تسعى لتعزيز وجودها في الجنوب الليبي بذريعة القضايا الإنسانية والتنموية ومع ذلك، يرى السعيطي أن الهدف الأساسي لهذه التحركات هو شق الصفوف وإضعاف التوافق القائم بين القيادة العسكرية والسياسية في الجنوب.السعيطي اعتبر أن زيارات البعثة الأممية والمبعوث الأمريكي للمنطقة الجنوبية تنطوي على أهداف خفية تتعلق بالصراعات الإقليمية والدولية في ليبيا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تسعى للتأثير على السلطات في الشرق الليبي عبر رسائل مبطنة من خلال هذه الزيارات.وأوضح أن المؤتمر الدولي المزمع عقده في بريطانيا الشهر المقبل بحضور دول عدة، مثل فرنسا، مصر، بريطانيا، الولايات المتحدة، تركيا، والإمارات، يهدف إلى إيجاد توافق سياسي واقتصادي، لكنه أشار إلى أن استبعاد روسيا من المشاركة يعكس استمرار التوترات بين موسكو والدول الغربية، وهو ما يُعقد أي فرصة لحل الأزمة الليبية، وشكك في جدوى المؤتمر الدولي المقبل، معتبرًا أنه مجرد خطوة جديدة لإطالة أمد الأزمة الليبية، وليس لحلها.وتطرق السعيطي إلى أهمية الجنوب الليبي باعتباره منطقة استراتيجية غنية بالموارد، محذرًا من أن التدخلات الدولية، مثل المقترحات المقدمة من منظمات تدعمها المخابرات الإيطالية، تستهدف هذه المنطقة لاعتبارات اقتصادية وسياسية.أهمية الجنوبمن جانبه، قال المحلل السياسي الليبي إدريس احميد، إن زيارة المبعوث الأمريكي والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لليبيا تأتي ضمن محاولات واشنطن لتعزيز مصالحها في البلاد، خاصة في الجنوب الليبي، الذي يمثل حلقة وصل مهمة بين إفريقيا وأوروبا، وأشار إلى أن الجنوب يشهد استقرارًا كبيرًا منذ سيطرة الجيش الليبي على المنطقة وتأمين الحدود.وأضاف احميد، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن الوفد الأمريكي اطلع خلال زيارته على الأوضاع الأمنية في الجنوب وعلى النهضة التي تشهدها المنطقة بعد أن تحولت من نقطة توتر ومركز للهجرة غير الشرعية إلى منطقة أكثر استقرارًا.واعتبر أن الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة ترامب قد يكون لها دور إيجابي في توحيد المؤسسة العسكرية، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تتعامل إلا مع القوى الموجودة فعليًا على الأرض.وأكد أن توقيت هذه الزيارة يعكس اهتمامًا أمريكيًا بالجنوب الليبي كموقع استراتيجي غني بالموارد. وأضاف أن الإدارة الأمريكية تسعى لتأمين موطئ قدم لها في هذه المنطقة، خاصة مع التوجه نحو دعم المؤسسة العسكرية وتوحيدها.وقال إن الليبيين يجب أن يعملوا على حماية مصالحهم الوطنية في ظل هذه التحركات الدولية، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية تضع مصالحها أولًا، ما يتطلب الحذر والتعامل بوعي مع هذه الزيارات والمبادرات.
https://sarabic.ae/20240726/ليبيا-حكومة-الوحدة-تنفي-تبعية-ليبيين-قبض-عليهم-في-قاعدة-عسكرية-بجنوب-أفريقيا-لها-1091162163.html
https://sarabic.ae/20240829/سيدة-كاميرونية-تضع-مولودها-خلال-هبوط-اضطراري-لطائرة-مصر-للطيران-في-مدينة-الكفرة-جنوب-شرق-ليبيا-1092219989.html
https://sarabic.ae/20241123/شرق-وجنوب-ليبيا-نهضة-تنموية-تواجه-تحديات-الإعمار-بعد-الحروب-والكوارث-1095111755.html
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أخبار ليبيا اليوم, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار ليبيا اليوم, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

تحركات أمريكية مكثفة في ليبيا... نفوذ متصاعد وصراعات إقليمية

11:38 GMT 28.11.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYشرق وجنوب ليبيا نهضة تنموية تواجه تحديات الإعمار بعد الحروب والكوارث
شرق وجنوب ليبيا نهضة تنموية تواجه تحديات الإعمار بعد الحروب والكوارث - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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يشهد الجنوب الليبي زيارات رسمية مكثفة وسط الإشادة بموقعه الاستراتيجي، حيث قامت وفود رسمية، أخيرا، بزيارات مكثفة لهذه المنطقة، وصفت بأنها الأولى من نوعها.
تأتي هذه الزيارات في ظل تاريخ طويل من الأزمات والحروب التي عصفت بالجنوب الليبي خلال السنوات السابقة. ويُعتبر الجنوب الليبي منطقة حيوية واستراتيجية، كونه يمثل بوابة ليبيا نحو القارة الأفريقية، فضلًا عن كونه مستودعًا للثروات الطبيعية التي تجعل منه محور اهتمام محلي ودولي.

تحالفات واختلافات

أوضح المحلل السياسي نصر الله السعيطي، أن السياسة الأمريكية في ليبيا، التي تُنفذ بشكل أساسي عبر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تستمر في تكريس نفوذها من خلال قرارات تتناغم تمامًا مع توجهات واشنطن.
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وأضاف أن جميع تحركات البعثة تعكس السياسات الأمريكية، وهو أمر واضح من خلال التنسيق المستمر داخل أروقة مجلس الأمن.
وأكد السعيطي في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة تركز بشكل كبير على السيطرة في الغرب الليبي، بمشاركة حلفائها الأوروبيين، مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وتركيا، حيث أصبحت هذه المنطقة تحت هيمنة اقتصادية وعسكرية غربية في المقابل، المنطقة الشرقية في ليبيا لا تزال صامدة أمام الضغوط الأمريكية وتبدي مقاومة تجاه الهيمنة الغربية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة، عبر بعثتها في ليبيا، تسعى لتعزيز وجودها في الجنوب الليبي بذريعة القضايا الإنسانية والتنموية ومع ذلك، يرى السعيطي أن الهدف الأساسي لهذه التحركات هو شق الصفوف وإضعاف التوافق القائم بين القيادة العسكرية والسياسية في الجنوب.
السعيطي اعتبر أن زيارات البعثة الأممية والمبعوث الأمريكي للمنطقة الجنوبية تنطوي على أهداف خفية تتعلق بالصراعات الإقليمية والدولية في ليبيا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تسعى للتأثير على السلطات في الشرق الليبي عبر رسائل مبطنة من خلال هذه الزيارات.
وأوضح أن المؤتمر الدولي المزمع عقده في بريطانيا الشهر المقبل بحضور دول عدة، مثل فرنسا، مصر، بريطانيا، الولايات المتحدة، تركيا، والإمارات، يهدف إلى إيجاد توافق سياسي واقتصادي، لكنه أشار إلى أن استبعاد روسيا من المشاركة يعكس استمرار التوترات بين موسكو والدول الغربية، وهو ما يُعقد أي فرصة لحل الأزمة الليبية، وشكك في جدوى المؤتمر الدولي المقبل، معتبرًا أنه مجرد خطوة جديدة لإطالة أمد الأزمة الليبية، وليس لحلها.
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وتطرق السعيطي إلى أهمية الجنوب الليبي باعتباره منطقة استراتيجية غنية بالموارد، محذرًا من أن التدخلات الدولية، مثل المقترحات المقدمة من منظمات تدعمها المخابرات الإيطالية، تستهدف هذه المنطقة لاعتبارات اقتصادية وسياسية.

أهمية الجنوب

من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي إدريس احميد، إن زيارة المبعوث الأمريكي والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لليبيا تأتي ضمن محاولات واشنطن لتعزيز مصالحها في البلاد، خاصة في الجنوب الليبي، الذي يمثل حلقة وصل مهمة بين إفريقيا وأوروبا، وأشار إلى أن الجنوب يشهد استقرارًا كبيرًا منذ سيطرة الجيش الليبي على المنطقة وتأمين الحدود.
وأضاف احميد، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن الوفد الأمريكي اطلع خلال زيارته على الأوضاع الأمنية في الجنوب وعلى النهضة التي تشهدها المنطقة بعد أن تحولت من نقطة توتر ومركز للهجرة غير الشرعية إلى منطقة أكثر استقرارًا.
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واعتبر أن الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة ترامب قد يكون لها دور إيجابي في توحيد المؤسسة العسكرية، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تتعامل إلا مع القوى الموجودة فعليًا على الأرض.
وأكد أن توقيت هذه الزيارة يعكس اهتمامًا أمريكيًا بالجنوب الليبي كموقع استراتيجي غني بالموارد. وأضاف أن الإدارة الأمريكية تسعى لتأمين موطئ قدم لها في هذه المنطقة، خاصة مع التوجه نحو دعم المؤسسة العسكرية وتوحيدها.
وقال إن الليبيين يجب أن يعملوا على حماية مصالحهم الوطنية في ظل هذه التحركات الدولية، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية تضع مصالحها أولًا، ما يتطلب الحذر والتعامل بوعي مع هذه الزيارات والمبادرات.
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