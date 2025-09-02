https://sarabic.ae/20250902/انهيارات-متتالية-تفتت-جبل-جليدي-ضخم-في-القارة-القطبية-الجنوبية-1104402960.html
انهيارات متتالية.. تفتت جبل جليدي ضخم في القارة القطبية الجنوبية

إلا أن علماء روس بمعهد الأبحاث القطبية في القطبين الشمالي والجنوبي، حذروا من انكماش الجبل الجليدي الضخم بصورة كبيرة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، حسبما ذكر موقع "برافدا" الروسي، يوم أمس الاثنين.ولفت الموقع إلى أن الجبل فقد نحو 36 في المئة من حجمه، مشيرًا إلى أن هذا المستوى من التفتت هو الأسرع منذ انفصاله عن القارة القطبية الجنوبية.وبينما تشير إحصائيات يونيو/ حزيران الماضي، إلى أن مساحة الجبل الجليدي كانت تقدر بـ2730 كيلومترا مربعا، فإن المساحة الحالية انكمشت إلى 1750 كيلومترا مربعا.يذكر أن هذا الجبل الجليدي انفصل عن الجرف الجليدي في القطب الجنوبي عام 1986، بمساحة أولية بلغت نحو 4170 كيلومترا مربعا، وظل لعقود مستقرا نسبيا، قبل أن يبدأ بالتحرك والتفكك المتسارع منذ عام 2023، وهو ما أثار قلق الباحثين من هشاشة الجبال الجليدية في القطب الجنوبي وسط التغيرات المناخية الكبيرة التي يشهدها العالم.
يوصف الجبل الجليدي الذي يحمل الاسم الكودي "إيه 23 إيه"، بأنه أكبر جبل جليدي في العالم خلال العام الحالي، ويقع في القارة القطبية الجنوبية، إذ بلغت مساحته في يناير/ كانون الثاني الماضي، نحو 3500 كيلومتر مربع، قبل أن تتراجع في يونيو/ حزيران الماضي، بصورة كبيرة، إلى أن وصلت إلى نحو نصف المساحة حاليا.
إلا أن علماء روس بمعهد الأبحاث القطبية في القطبين الشمالي والجنوبي، حذروا من انكماش الجبل الجليدي الضخم بصورة كبيرة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، حسبما ذكر موقع
"برافدا" الروسي، يوم أمس الاثنين.
ولفت الموقع إلى أن الجبل فقد نحو 36 في المئة من حجمه، مشيرًا إلى أن هذا المستوى من التفتت هو الأسرع منذ انفصاله
عن القارة القطبية الجنوبية.
وبحسب تقرير معهد الأبحاث الروسي، فإن الجبل الجليدي العملاق فقد 3 أجزاء ضخمة تراوح مساحتها بين 60 و300 كيلومتر مربع.
وبينما تشير إحصائيات يونيو/ حزيران الماضي، إلى أن مساحة الجبل الجليدي كانت تقدر بـ2730 كيلومترا مربعا، فإن المساحة الحالية انكمشت إلى 1750 كيلومترا مربعا.
يذكر أن هذا الجبل الجليدي انفصل عن الجرف الجليدي
في القطب الجنوبي عام 1986، بمساحة أولية بلغت نحو 4170 كيلومترا مربعا، وظل لعقود مستقرا نسبيا، قبل أن يبدأ بالتحرك والتفكك المتسارع منذ عام 2023، وهو ما أثار قلق الباحثين من هشاشة الجبال الجليدية في القطب الجنوبي وسط التغيرات المناخية الكبيرة التي يشهدها العالم.