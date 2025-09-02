"ذاكرة حية"... الصين تحتفل بالذكرى الـ80 لهزيمة اليابان العسكرية

© AP Photoالاحتفال بالاستسلام الياباني في تشونغتشينغ خلال الحرب الصينية اليابانية
© Getty Images / US Navy/Interim Archivesالهجوم الأمريكي على سفينة يابانية خلال الحرب الصينية اليابانية
© AP Photoتفريغ شحنة مؤن لجبهتي بورما والصين في ميناء كلكتا، الهند، في الأول من يناير/كانون الثاني عام 1945.
© Getty Images / Hulton-Deutsch Collection/CORBISأعضاء في فيلق الدفاع النسائي في كانتون يتوقفن لتناول مشروب أثناء تدريبهن للمساعدة في حماية مدينتهن، خلال الحرب الصينية اليابانية الثانية (1937-1945)
© Sputnik . Simon Raskin / الانتقال إلى بنك الصور
الحرب السوفييتية اليابانية بين الاتحاد السوفييتي وجمهورية منغوليا الشعبية، من ناحية ، وإمبراطورية اليابان ومانشوكو، من ناحية أخرى
© Getty Images / ullstein bild Dtl.الحرب الصينية اليابانية الثانية 1937-1945 امرأة ورضيع على رصيف محطة قطار مدمرة
© Sputnik . V. Ashurov / الانتقال إلى بنك الصور
جنود الجيش السوفييتي في ميناء بورت آرثر، 1939-1945)، الحرب العالمية الثانية،
© Getty Images / Hulton-Deutsch Collection/CORBISسكان بالقرب من المنازل المدمرة خلال الحرب الصينية اليابانية
© AP Photoالرئيس ماو تسي تونغ في الوسط، خلال الحرب الصينية اليابانية في القاعدة العسكرية في ينان
© AP Photo
جنود صينيون في شوارع لويتشاو المحررة خلال الحرب الصينية اليابانية، بعد أن أحرقها اليابانيون المنسحبون من المدينة
© Photo / Public domain/Army Signal Corps Collection/U.S. National Archivesممثلون يابانيون على متن يو إس إس ميسوري (بي بي 63) خلال مراسم الاستسلام ، 2 سبتمبر 1945.
ممثلون يابانيون على متن يو إس إس ميسوري (بي بي 63) خلال مراسم الاستسلام ، 2 سبتمبر 1945.