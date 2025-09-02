عربي
https://sarabic.ae/20250902/1104405470.html
"ذاكرة حية"... الصين تحتفل بالذكرى الـ80 لهزيمة اليابان العسكرية
"ذاكرة حية"... الصين تحتفل بالذكرى الـ80 لهزيمة اليابان العسكرية
سبوتنيك عربي
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" بعض الصور للحرب العالمية الثانية وحرب الشعب الصيني ضد الغزاة اليابانيين. 02.09.2025, سبوتنيك عربي
фото, صور
фото, صور

"ذاكرة حية"... الصين تحتفل بالذكرى الـ80 لهزيمة اليابان العسكرية

08:13 GMT 02.09.2025
تابعنا عبر
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" بعض الصور للحرب العالمية الثانية وحرب الشعب الصيني ضد الغزاة اليابانيين.
© AP Photoالاحتفال بالاستسلام الياباني في تشونغتشينغ خلال الحرب الصينية اليابانية
الاحتفال بالاستسلام الياباني في تشونغتشينغ خلال الحرب الصينية اليابانية - سبوتنيك عربي
1/11
© AP Photo
الاحتفال بالاستسلام الياباني في تشونغتشينغ خلال الحرب الصينية اليابانية
© Getty Images / US Navy/Interim Archivesالهجوم الأمريكي على سفينة يابانية خلال الحرب الصينية اليابانية
الهجوم الأمريكي على سفينة يابانية خلال الحرب الصينية اليابانية - سبوتنيك عربي
2/11
© Getty Images / US Navy/Interim Archives
الهجوم الأمريكي على سفينة يابانية خلال الحرب الصينية اليابانية
© AP Photoتفريغ شحنة مؤن لجبهتي بورما والصين في ميناء كلكتا، الهند، في الأول من يناير/كانون الثاني عام 1945.
سفن الإمداد المتجهة إلى بورما والصين يتم تفريغها في ميناء كلكتا أثناء الحرب الصينية اليابانية - سبوتنيك عربي
3/11
© AP Photo
تفريغ شحنة مؤن لجبهتي بورما والصين في ميناء كلكتا، الهند، في الأول من يناير/كانون الثاني عام 1945.
© Getty Images / Hulton-Deutsch Collection/CORBISأعضاء في فيلق الدفاع النسائي في كانتون يتوقفن لتناول مشروب أثناء تدريبهن للمساعدة في حماية مدينتهن، خلال الحرب الصينية اليابانية الثانية (1937-1945)
فيلق الدفاع النسائي في كانتون خلال الحرب الصينية اليابانية - سبوتنيك عربي
4/11
© Getty Images / Hulton-Deutsch Collection/CORBIS
أعضاء في فيلق الدفاع النسائي في كانتون يتوقفن لتناول مشروب أثناء تدريبهن للمساعدة في حماية مدينتهن، خلال الحرب الصينية اليابانية الثانية (1937-1945)
© Sputnik . Simon Raskin / الانتقال إلى بنك الصور

الحرب السوفييتية اليابانية بين الاتحاد السوفييتي وجمهورية منغوليا الشعبية، من ناحية ، وإمبراطورية اليابان ومانشوكو، من ناحية أخرى

الحرب السوفييتية اليابانية بين الاتحاد السوفييتي وجمهورية منغوليا الشعبية، من ناحية ، وإمبراطورية اليابان ومانشوكو، من ناحية أخرى - سبوتنيك عربي
5/11
© Sputnik . Simon Raskin
/
الانتقال إلى بنك الصور

الحرب السوفييتية اليابانية بين الاتحاد السوفييتي وجمهورية منغوليا الشعبية، من ناحية ، وإمبراطورية اليابان ومانشوكو، من ناحية أخرى

© Getty Images / ullstein bild Dtl.الحرب الصينية اليابانية الثانية 1937-1945 امرأة ورضيع على رصيف محطة قطار مدمرة
الحرب الصينية اليابانية الثانية 1937-1945 امرأة ورضيع على رصيف محطة قطار مدمرة - سبوتنيك عربي
6/11
© Getty Images / ullstein bild Dtl.
الحرب الصينية اليابانية الثانية 1937-1945 امرأة ورضيع على رصيف محطة قطار مدمرة
© Sputnik . V. Ashurov / الانتقال إلى بنك الصور

جنود الجيش السوفييتي في ميناء بورت آرثر، 1939-1945)، الحرب العالمية الثانية،

جنود الجيش السوفييتي في ميناء بورت آرثر، 1939-1945)، الحرب العالمية الثانية، - سبوتنيك عربي
7/11
© Sputnik . V. Ashurov
/
الانتقال إلى بنك الصور

جنود الجيش السوفييتي في ميناء بورت آرثر، 1939-1945)، الحرب العالمية الثانية،

© Getty Images / Hulton-Deutsch Collection/CORBISسكان بالقرب من المنازل المدمرة خلال الحرب الصينية اليابانية
سكان بالقرب من المنازل المدمرة خلال الحرب الصينية اليابانية - سبوتنيك عربي
8/11
© Getty Images / Hulton-Deutsch Collection/CORBIS
سكان بالقرب من المنازل المدمرة خلال الحرب الصينية اليابانية
© AP Photoالرئيس ماو تسي تونغ في الوسط، خلال الحرب الصينية اليابانية في القاعدة العسكرية في ينان
الرئيس ماو تسي تونغ في الوسط، خلال الحرب الصينية اليابانية في القاعدة العسكرية في ينان - سبوتنيك عربي
9/11
© AP Photo
الرئيس ماو تسي تونغ في الوسط، خلال الحرب الصينية اليابانية في القاعدة العسكرية في ينان
© AP Photo

جنود صينيون في شوارع لويتشاو المحررة خلال الحرب الصينية اليابانية، بعد أن أحرقها اليابانيون المنسحبون من المدينة

جنود صينيون في شوارع لويتشاو المحررة خلال الحرب الصينية اليابانية، بعد أن أحرقها اليابانيون المنسحبون من المدينة - سبوتنيك عربي
10/11
© AP Photo

جنود صينيون في شوارع لويتشاو المحررة خلال الحرب الصينية اليابانية، بعد أن أحرقها اليابانيون المنسحبون من المدينة

© Photo / Public domain/Army Signal Corps Collection/U.S. National Archivesممثلون يابانيون على متن يو إس إس ميسوري (بي بي 63) خلال مراسم الاستسلام ، 2 سبتمبر 1945.
ممثلون يابانيون على متن يو إس إس ميسوري (بي بي 63) خلال مراسم الاستسلام ، 2 سبتمبر 1945. - سبوتنيك عربي
11/11
© Photo / Public domain/Army Signal Corps Collection/U.S. National Archives
ممثلون يابانيون على متن يو إس إس ميسوري (بي بي 63) خلال مراسم الاستسلام ، 2 سبتمبر 1945.
