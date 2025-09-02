https://sarabic.ae/20250902/36-حريقا-في-يوم-واحد-الجزائر-تواجه-موجة-جديدة-من-حرائق-الغابات-1104417361.html
36 حريقا في يوم واحد.. الجزائر تواجه موجة جديدة من حرائق الغابات
أعلنت السلطات الجزائرية أنها رصدت اندلاع 36 حريق غابات في عموم البلاد، خلال 24 ساعة، مشيرة إلى أنه تم التعامل مع غالبيتها والسيطرة عليها. 02.09.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104417187_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f73850c050af744d2710a6128565847a.jpg
وأعلنت ذلك المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.وأوضحت الحماية المدنية أنه "تم إخماد 33 حريقا بشكل نهائي، فيما تتواصل عمليات التدخل في بؤرتين، بينما وُضعت بؤرة أخرى تحت الحراسة بولاية سوق أهراس".وشملت الحرائق غابات وأحراشا في ولايات عدة أبرزها قالمة وباتنة وبجاية وسطيف وسكيكدة وميلة وبومرداس.وأكدت الحماية المدنية أن أعوانها، مدعومين بوسائل برية وجوية، واصلوا العمل على تطويق بؤر الحرائق المتبقية ومنع تجدد اشتعالها، مع وضع المناطق المتضررة تحت المراقبة المستمرة.
وأعلنت ذلك المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت صحيفة
"النهار" الجزائرية.
وأوضحت الحماية المدنية أنه "تم إخماد 33 حريقا بشكل نهائي، فيما تتواصل عمليات التدخل في بؤرتين، بينما وُضعت بؤرة أخرى تحت الحراسة بولاية سوق أهراس".
وشملت الحرائق غابات وأحراشا في ولايات عدة أبرزها قالمة وباتنة وبجاية وسطيف وسكيكدة وميلة وبومرداس.
وتمكّنت فرق التدخل من السيطرة الكاملة على الحرائق في هذه الولايات، بعد عمليات إخماد واسعة النطاق شملت مناطق جبلية وأخرى حرجية كثيفة.
وأكدت الحماية المدنية أن أعوانها، مدعومين بوسائل برية وجوية
، واصلوا العمل على تطويق بؤر الحرائق المتبقية ومنع تجدد اشتعالها، مع وضع المناطق المتضررة تحت المراقبة المستمرة.