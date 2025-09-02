عربي
بوتين: روسيا تحترم المسار السياسي المستقل الذي تنتهجه صربيا بقيادة فوتشيتش
أمساليوم
بث مباشر
أعلنت السلطات الجزائرية أنها رصدت اندلاع 36 حريق غابات في عموم البلاد، خلال 24 ساعة، مشيرة إلى أنه تم التعامل مع غالبيتها والسيطرة عليها. 02.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-02T12:11+0000
2025-09-02T12:11+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الجزائر
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104417187_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f73850c050af744d2710a6128565847a.jpg
وأعلنت ذلك المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.وأوضحت الحماية المدنية أنه "تم إخماد 33 حريقا بشكل نهائي، فيما تتواصل عمليات التدخل في بؤرتين، بينما وُضعت بؤرة أخرى تحت الحراسة بولاية سوق أهراس".وشملت الحرائق غابات وأحراشا في ولايات عدة أبرزها قالمة وباتنة وبجاية وسطيف وسكيكدة وميلة وبومرداس.وأكدت الحماية المدنية أن أعوانها، مدعومين بوسائل برية وجوية، واصلوا العمل على تطويق بؤر الحرائق المتبقية ومنع تجدد اشتعالها، مع وضع المناطق المتضررة تحت المراقبة المستمرة.
36 حريقا في يوم واحد.. الجزائر تواجه موجة جديدة من حرائق الغابات

12:11 GMT 02.09.2025
مكافحة حرائق الغابات في الجزائر
© AP Photo
أعلنت السلطات الجزائرية أنها رصدت اندلاع 36 حريق غابات في عموم البلاد، خلال 24 ساعة، مشيرة إلى أنه تم التعامل مع غالبيتها والسيطرة عليها.
وأعلنت ذلك المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.
وأوضحت الحماية المدنية أنه "تم إخماد 33 حريقا بشكل نهائي، فيما تتواصل عمليات التدخل في بؤرتين، بينما وُضعت بؤرة أخرى تحت الحراسة بولاية سوق أهراس".
وشملت الحرائق غابات وأحراشا في ولايات عدة أبرزها قالمة وباتنة وبجاية وسطيف وسكيكدة وميلة وبومرداس.

وتمكّنت فرق التدخل من السيطرة الكاملة على الحرائق في هذه الولايات، بعد عمليات إخماد واسعة النطاق شملت مناطق جبلية وأخرى حرجية كثيفة.

وأكدت الحماية المدنية أن أعوانها، مدعومين بوسائل برية وجوية، واصلوا العمل على تطويق بؤر الحرائق المتبقية ومنع تجدد اشتعالها، مع وضع المناطق المتضررة تحت المراقبة المستمرة.
