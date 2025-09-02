https://sarabic.ae/20250902/36-حريقا-في-يوم-واحد-الجزائر-تواجه-موجة-جديدة-من-حرائق-الغابات-1104417361.html

36 حريقا في يوم واحد.. الجزائر تواجه موجة جديدة من حرائق الغابات

36 حريقا في يوم واحد.. الجزائر تواجه موجة جديدة من حرائق الغابات

سبوتنيك عربي

أعلنت السلطات الجزائرية أنها رصدت اندلاع 36 حريق غابات في عموم البلاد، خلال 24 ساعة، مشيرة إلى أنه تم التعامل مع غالبيتها والسيطرة عليها. 02.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-02T12:11+0000

2025-09-02T12:11+0000

2025-09-02T12:11+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الجزائر

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104417187_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f73850c050af744d2710a6128565847a.jpg

وأعلنت ذلك المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.وأوضحت الحماية المدنية أنه "تم إخماد 33 حريقا بشكل نهائي، فيما تتواصل عمليات التدخل في بؤرتين، بينما وُضعت بؤرة أخرى تحت الحراسة بولاية سوق أهراس".وشملت الحرائق غابات وأحراشا في ولايات عدة أبرزها قالمة وباتنة وبجاية وسطيف وسكيكدة وميلة وبومرداس.وأكدت الحماية المدنية أن أعوانها، مدعومين بوسائل برية وجوية، واصلوا العمل على تطويق بؤر الحرائق المتبقية ومنع تجدد اشتعالها، مع وضع المناطق المتضررة تحت المراقبة المستمرة.

https://sarabic.ae/20230918/نحو-6-آلاف-شخص-الجزائر-تعلن-حصيلة-المتضررين-من-حرائق-الغابات-1081166812.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, الجزائر, الأخبار