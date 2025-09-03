الهلال السعودي يخطر مهاجمه بموافقته على انتقاله إلى الدوري القطري

عربي
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
وذكر الموقع الرسمي لنادي الهلال السعودي، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن ميتروفيتش قد توصل لاتفاق مبدئي للانضمام إلى أحد أندية الدوري القطري، حيث أخطر الهلال اللاعب بموافقته على انتقاله إلى فريق الريان القطري هذا الصيف.وخرج ميتروفيتش من قائمة الهلال المحلية للموسم الجديد، كما أنه سبق وغاب عن الفريق السعودي الفترة الأخيرة ولم يخض مع الفريق منافسات كأس العالم للأندية بسبب الإصابة.ويشار إلى أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما قد انتقل إلى الهلال في صيف 2023 قادما من نادي فولام مقابل 52 مليون يورو، وشارك ميتروفيتش مع الهلال في 79 مباراة وسجل 68 هدفا وصنع 15 آخرين. كما حصد ميتروفيتش جائزة هداف السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.وكان نادي الهلال السعودي قد تعاقد مع المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، في صفقة تعزز طموحات الفريق في الموسم الكروي الجديد.ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، في التاسع من الشهر الماضي، مقطع فيديو ترويجيا لتقديم اللاعب، مصحوبا بالتعليق: "نمر أزرق في عرين الهلال"، في إشارة إلى انضمام نونيز إلى صفوف الفريق.وجاءت الصفقة بعد مفاوضات مكثفة بين إدارة الهلال ونادي ليفربول، حيث نجح الفريق السعودي في حسم التعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 26 عاما لتدعيم خط هجومه. ولم يكشف النادي عن القيمة المالية للصفقة أو مدة العقد بشكل رسمي حتى الآن.ويُعد نونيز الصفقة الرابعة للهلال خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد ضم الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز من ميلان الإيطالي، والمدافع علي لاجامي من النصر السعودي، والجناح عبد الكريم دارسي من الأهلي السعودي.
https://sarabic.ae/20250809/رسميا-الهلال-السعودي-يعلن-التعاقد-مع-النجم-الأوروغواياني-داروين-نونيز-1103557608.html
أخبار نادي الهلال السعودي
تابعنا عبر
وافق نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، على انتقال لاعبه ألكسندر ميتروفيتش إلى الدوري القطري.
وذكر الموقع الرسمي لنادي الهلال السعودي، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن ميتروفيتش قد توصل لاتفاق مبدئي للانضمام إلى أحد أندية الدوري القطري، حيث أخطر الهلال اللاعب بموافقته على انتقاله إلى فريق الريان القطري هذا الصيف.
وخرج ميتروفيتش من قائمة الهلال المحلية للموسم الجديد، كما أنه سبق وغاب عن الفريق السعودي الفترة الأخيرة ولم يخض مع الفريق منافسات كأس العالم للأندية بسبب الإصابة.
ويشار إلى أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما قد انتقل إلى الهلال في صيف 2023 قادما من نادي فولام مقابل 52 مليون يورو، وشارك ميتروفيتش مع الهلال في 79 مباراة وسجل 68 هدفا وصنع 15 آخرين. كما حصد ميتروفيتش جائزة هداف السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.
ليفربول يحصد لقب البريميرليغ بعد الفوز على توتنهام بخمسة أهداف لهدف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
مجتمع
رسميا.. الهلال السعودي يعلن التعاقد مع النجم الأوروغواياني داروين نونيز
9 أغسطس, 20:39 GMT
وكان نادي الهلال السعودي قد تعاقد مع المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، في صفقة تعزز طموحات الفريق في الموسم الكروي الجديد.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، في التاسع من الشهر الماضي، مقطع فيديو ترويجيا لتقديم اللاعب، مصحوبا بالتعليق: "نمر أزرق في عرين الهلال"، في إشارة إلى انضمام نونيز إلى صفوف الفريق.
وجاءت الصفقة بعد مفاوضات مكثفة بين إدارة الهلال ونادي ليفربول، حيث نجح الفريق السعودي في حسم التعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 26 عاما لتدعيم خط هجومه. ولم يكشف النادي عن القيمة المالية للصفقة أو مدة العقد بشكل رسمي حتى الآن.
ويُعد نونيز الصفقة الرابعة للهلال خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد ضم الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز من ميلان الإيطالي، والمدافع علي لاجامي من النصر السعودي، والجناح عبد الكريم دارسي من الأهلي السعودي.
