الهلال السعودي يخطر مهاجمه بموافقته على انتقاله إلى الدوري القطري
وافق نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، على انتقال لاعبه ألكسندر ميتروفيتش إلى الدوري القطري. 03.09.2025, سبوتنيك عربي
وذكر الموقع الرسمي لنادي الهلال السعودي، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن ميتروفيتش قد توصل لاتفاق مبدئي للانضمام إلى أحد أندية الدوري القطري، حيث أخطر الهلال اللاعب بموافقته على انتقاله إلى فريق الريان القطري هذا الصيف.وخرج ميتروفيتش من قائمة الهلال المحلية للموسم الجديد، كما أنه سبق وغاب عن الفريق السعودي الفترة الأخيرة ولم يخض مع الفريق منافسات كأس العالم للأندية بسبب الإصابة.ويشار إلى أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما قد انتقل إلى الهلال في صيف 2023 قادما من نادي فولام مقابل 52 مليون يورو، وشارك ميتروفيتش مع الهلال في 79 مباراة وسجل 68 هدفا وصنع 15 آخرين. كما حصد ميتروفيتش جائزة هداف السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.وكان نادي الهلال السعودي قد تعاقد مع المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، في صفقة تعزز طموحات الفريق في الموسم الكروي الجديد.ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، في التاسع من الشهر الماضي، مقطع فيديو ترويجيا لتقديم اللاعب، مصحوبا بالتعليق: "نمر أزرق في عرين الهلال"، في إشارة إلى انضمام نونيز إلى صفوف الفريق.وجاءت الصفقة بعد مفاوضات مكثفة بين إدارة الهلال ونادي ليفربول، حيث نجح الفريق السعودي في حسم التعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 26 عاما لتدعيم خط هجومه. ولم يكشف النادي عن القيمة المالية للصفقة أو مدة العقد بشكل رسمي حتى الآن.ويُعد نونيز الصفقة الرابعة للهلال خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد ضم الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز من ميلان الإيطالي، والمدافع علي لاجامي من النصر السعودي، والجناح عبد الكريم دارسي من الأهلي السعودي.
وذكر الموقع الرسمي لنادي الهلال السعودي، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن ميتروفيتش قد توصل لاتفاق مبدئي للانضمام إلى أحد أندية الدوري القطري، حيث أخطر الهلال اللاعب بموافقته على انتقاله إلى فريق الريان القطري هذا الصيف.
وخرج ميتروفيتش من قائمة الهلال المحلية للموسم الجديد، كما أنه سبق وغاب عن الفريق السعودي الفترة الأخيرة ولم يخض مع الفريق منافسات كأس العالم للأندية بسبب الإصابة.
ويشار إلى أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما قد انتقل إلى الهلال في صيف 2023 قادما من نادي فولام مقابل 52 مليون يورو، وشارك ميتروفيتش مع الهلال في 79 مباراة وسجل 68 هدفا وصنع 15 آخرين. كما حصد ميتروفيتش جائزة هداف السوبر السعودي
وكأس خادم الحرمين الشريفين.
وكان نادي الهلال السعودي قد تعاقد مع المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، في صفقة تعزز طموحات الفريق في الموسم الكروي الجديد.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، في التاسع من الشهر الماضي، مقطع فيديو ترويجيا لتقديم اللاعب، مصحوبا بالتعليق: "نمر أزرق في عرين الهلال"، في إشارة إلى انضمام نونيز إلى صفوف الفريق.
وجاءت الصفقة بعد مفاوضات مكثفة بين إدارة الهلال ونادي ليفربول، حيث نجح الفريق السعودي
في حسم التعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 26 عاما لتدعيم خط هجومه. ولم يكشف النادي عن القيمة المالية للصفقة أو مدة العقد بشكل رسمي حتى الآن.
ويُعد نونيز الصفقة الرابعة للهلال خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد ضم الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز من ميلان الإيطالي، والمدافع علي لاجامي من النصر السعودي، والجناح عبد الكريم دارسي من الأهلي السعودي.