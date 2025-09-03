عربي
انطلاق محادثات بوتين وكيم جونغ أون في بكين
بوتين يصل إلى حفل استقبال بعد العرض العسكري... فيديو
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لحضور حفل استقبال رسمي، بعد حضوره عرضًا عسكريًا بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية في بكين، وفقًا لما ذكرته الخدمة الصحفية للكرملين.
تستضيف بكين اليوم احتفالاتٍ بالذكرى الثمانين لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية الثانية. وفي وقتٍ سابق، حضر بوتين وقادةٌ آخرون عرضًا عسكريًا في ميدان تيانانمن وسط مدينة بكين.
وقال الكرملين: "توجه الزعماء إلى مجلس الشعب، حيث سيقام حفل استقبال كبير بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر على اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية".
نظمت الصين عرضا عسكريا ضخما في ميدان تيانانمن وسط مدينة بكين، اليوم الأربعاء، وذلك بمناسبة الذكرى الـ8 للحرب العالمية الثانية والنصر على اليابان.
وألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ كلمة أعرب فيها عن امتنانه للمحاربين القدامى، مشيرًا إلى مساهمة الصين في إحلال السلام العالمي، ثم بدأ جولة لتفقد القوات المشاركة في العرض.
وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في وقت سابق، للصحفيين إن بوتين سيجلس على يمين زعيم الصين شي جين بينغ، أما المقعد على يساره فسيشغله رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
وأضاف أوشاكوف أنه بعد ذلك، سيواصل الرئيس الروسي سلسلة من اللقاءات الثنائية. حيث من المقرر أن يجري محادثات مع رئيس جمهورية الكونغو ديني ساسو نغيسو ورئيس فيتنام نغوين شوان فوك، ولا يستبعد أن تعقد لقاءات أخرى أيضا.
