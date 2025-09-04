الصين تنتقد تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: آن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن حراكه المعطل للسلام بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250904/الصين-تنتقد-تصريحات-مسؤولة-السياسة-الخارجية-بالاتحاد-الأوروبي-1104511200.html
الصين تنتقد تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي
الصين تنتقد تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
انتقدت الصين، اليوم الخميس، بشدة تصريحات الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، التي قالت إن بكين تقف إلى جانب روسيا... 04.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-04T16:09+0000
2025-09-04T16:09+0000
الصين
إيران
كوريا الشمالية
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104510621_0:0:1251:705_1920x0_80_0_0_a5f87e9e08e3113cf1930229109cf4ec.jpg
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، في مؤتمر صحفي، أن تصريحات كالاس "مليئة بالتحيز الأيديولوجي، وتفتقر إلى الحس التاريخي، وتؤجج التنافس والمواجهة".واعتبر أن هذه التصريحات "تستخف بتاريخ الحرب العالمية الثانية وتضر بمصالح الاتحاد الأوروبي"، مشددا على أن "الصين تستضيف فعاليات إحياء الذكرى الـ80 لانتصار حرب المقاومة ضد العدوان الياباني لتكريم التضحيات التاريخية والدفاع عن السلام العالمي، بمشاركة واسعة من قادة وممثلي أكثر من مئة دولة ومنظمة دولية".وأضاف أن "العالم بحاجة اليوم إلى التضامن والتعاون أكثر من أي وقت مضى"، منتقدا "بعض قادة الاتحاد الأوروبي الذين يتمسكون بعقلية الحرب الباردة ويعمدون إلى خلق الانقسام والمواجهة".ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في تصريحاته، "الاتحاد الأوروبي إلى تصحيح تصريحاته الخاطئة، وتعزيز الاستقرار العالمي والعلاقات مع الصين، بدل الإضرار بها".وكانت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قالت، أمس الأربعاء، إن قادة الصين وروسيا وإيران وجمهورية كوريا الديمقراطية - الذين ظهروا معا في عرض عسكري بالصين احتفالا بالذكرى الـ80 لهزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية - يمثلون "تحالفًا استبداديا" يتحدى النظام الدولي القائم على القواعد.وقالت كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات للصحفيين في بروكسل: "بينما يجتمع القادة الغربيون في جلسات دبلوماسية، يسعى تحالف استبدادي إلى تسريع بناء نظام عالمي جديد"، على حد وصفها.وتعليقا على وقوف الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى جانب نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، والإيراني، مسعود بزشكيان، وزعيم كوريا الديقراطية، كيم جونغ أون، في بكين بالاحتفالية، قالت كايا كالاس: "هذه ليست مجرد مواقف معادية للغرب: إنه تحدّ مباشر للنظام الدولي القائم على القواعد"، حسب زعمها.
https://sarabic.ae/20250903/بمشاركة-الرئيس-بوتين-عرض-عسكري-ضخم-في-الصين--للذكري-الـ80-للنصر-في-الحرب-العالمية-الثانية-فيديو-1104446789.html
الصين
إيران
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104510621_139:0:1251:834_1920x0_80_0_0_45ffab3d6548de25bb2417cba8668c16.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, إيران, كوريا الشمالية, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
الصين, إيران, كوريا الشمالية, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم

الصين تنتقد تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

16:09 GMT 04.09.2025
© AP Photo / Virginia Mayoالممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس
الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
تابعنا عبر
انتقدت الصين، اليوم الخميس، بشدة تصريحات الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، التي قالت إن بكين تقف إلى جانب روسيا وإيران وجمهورية كوريا الديمقراطية، خلال إحياء بكين الذكرى الـ80 لهزيمة اليابان العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية.
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، في مؤتمر صحفي، أن تصريحات كالاس "مليئة بالتحيز الأيديولوجي، وتفتقر إلى الحس التاريخي، وتؤجج التنافس والمواجهة".
واعتبر أن هذه التصريحات "تستخف بتاريخ الحرب العالمية الثانية وتضر بمصالح الاتحاد الأوروبي"، مشددا على أن "الصين تستضيف فعاليات إحياء الذكرى الـ80 لانتصار حرب المقاومة ضد العدوان الياباني لتكريم التضحيات التاريخية والدفاع عن السلام العالمي، بمشاركة واسعة من قادة وممثلي أكثر من مئة دولة ومنظمة دولية".

وقال جيا كون: "تعد حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني جزءا هاما من الحرب العالمية ضد الفاشية، وقبل 80 عاما، وبتضحيات وطنية جسيمة، قدم الشعب الصيني إسهامات عظيمة لإنقاذ الحضارة الإنسانية والدفاع عن السلام العالمي، وفي ذلك الوقت، قدم أصدقاء من روسيا وأمريكا وبعض الدول الأوروبية مساعداتٍ ودعما قيّمين للشعب الصيني في مقاومته للعدوان، ولا يمكننا الحفاظ على السلام حقًا إلا من خلال استذكار التاريخ".

وأضاف أن "العالم بحاجة اليوم إلى التضامن والتعاون أكثر من أي وقت مضى"، منتقدا "بعض قادة الاتحاد الأوروبي الذين يتمسكون بعقلية الحرب الباردة ويعمدون إلى خلق الانقسام والمواجهة".
ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في تصريحاته، "الاتحاد الأوروبي إلى تصحيح تصريحاته الخاطئة، وتعزيز الاستقرار العالمي والعلاقات مع الصين، بدل الإضرار بها".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، والرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس دولة كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونج أون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
بمشاركة الرئيس بوتين.. عرض عسكري ضخم في الصين بالذكرى الـ80 للنصر في الحرب العالمية الثانية... فيديو
أمس, 03:25 GMT
وكانت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قالت، أمس الأربعاء، إن قادة الصين وروسيا وإيران وجمهورية كوريا الديمقراطية - الذين ظهروا معا في عرض عسكري بالصين احتفالا بالذكرى الـ80 لهزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية - يمثلون "تحالفًا استبداديا" يتحدى النظام الدولي القائم على القواعد.
وقالت كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات للصحفيين في بروكسل: "بينما يجتمع القادة الغربيون في جلسات دبلوماسية، يسعى تحالف استبدادي إلى تسريع بناء نظام عالمي جديد"، على حد وصفها.
وتعليقا على وقوف الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى جانب نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، والإيراني، مسعود بزشكيان، وزعيم كوريا الديقراطية، كيم جونغ أون، في بكين بالاحتفالية، قالت كايا كالاس: "هذه ليست مجرد مواقف معادية للغرب: إنه تحدّ مباشر للنظام الدولي القائم على القواعد"، حسب زعمها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала