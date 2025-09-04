https://sarabic.ae/20250904/الصين-تنتقد-تصريحات-مسؤولة-السياسة-الخارجية-بالاتحاد-الأوروبي-1104511200.html

الصين تنتقد تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

انتقدت الصين، اليوم الخميس، بشدة تصريحات الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، التي قالت إن بكين تقف إلى جانب روسيا... 04.09.2025, سبوتنيك عربي

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، في مؤتمر صحفي، أن تصريحات كالاس "مليئة بالتحيز الأيديولوجي، وتفتقر إلى الحس التاريخي، وتؤجج التنافس والمواجهة".واعتبر أن هذه التصريحات "تستخف بتاريخ الحرب العالمية الثانية وتضر بمصالح الاتحاد الأوروبي"، مشددا على أن "الصين تستضيف فعاليات إحياء الذكرى الـ80 لانتصار حرب المقاومة ضد العدوان الياباني لتكريم التضحيات التاريخية والدفاع عن السلام العالمي، بمشاركة واسعة من قادة وممثلي أكثر من مئة دولة ومنظمة دولية".وأضاف أن "العالم بحاجة اليوم إلى التضامن والتعاون أكثر من أي وقت مضى"، منتقدا "بعض قادة الاتحاد الأوروبي الذين يتمسكون بعقلية الحرب الباردة ويعمدون إلى خلق الانقسام والمواجهة".ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في تصريحاته، "الاتحاد الأوروبي إلى تصحيح تصريحاته الخاطئة، وتعزيز الاستقرار العالمي والعلاقات مع الصين، بدل الإضرار بها".وكانت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قالت، أمس الأربعاء، إن قادة الصين وروسيا وإيران وجمهورية كوريا الديمقراطية - الذين ظهروا معا في عرض عسكري بالصين احتفالا بالذكرى الـ80 لهزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية - يمثلون "تحالفًا استبداديا" يتحدى النظام الدولي القائم على القواعد.وقالت كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات للصحفيين في بروكسل: "بينما يجتمع القادة الغربيون في جلسات دبلوماسية، يسعى تحالف استبدادي إلى تسريع بناء نظام عالمي جديد"، على حد وصفها.وتعليقا على وقوف الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى جانب نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، والإيراني، مسعود بزشكيان، وزعيم كوريا الديقراطية، كيم جونغ أون، في بكين بالاحتفالية، قالت كايا كالاس: "هذه ليست مجرد مواقف معادية للغرب: إنه تحدّ مباشر للنظام الدولي القائم على القواعد"، حسب زعمها.

