"الكرملين الطائر"... طائرة الرئيس الروسي "إيل-96-300 بي أو"
"الكرملين الطائر"... طائرة الرئيس الروسي "إيل-96-300 بي أو"
04.09.2025
ويتوفر في الطائرة مكتب العمل الرئاسي وصالون فاخر لضيوف الرئيس، وغرفة للاجتماعات ويزود مكتب عمل الرئيس بكل ما هو ضروري لإدارة البلاد والاتصالات الخارجية من أجهزة الكترونية.تم تصنيعها في مصنع فورونيج للطائرات (فاسو).مزودة بكل ما هو ضروري لإدارة البلاد والاتصالات الخارجية من أجهزة الكترونية، تسمح تلك الأجهزة بإرسال وترحيل معلومات مشفرة من أي ارتفاع إلى أية مواقع في العالم.
