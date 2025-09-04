عربي
"تحالف الراغبين" مستعد لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى- الحكومة البريطانية
أمساليوم
بث مباشر
مستشار الرئيس الروسي: بوتين وترامب اتفقا على تقريب مواقفهما وتحسين العلاقات بين البلدين بشكل فعال
مستشار الرئيس الروسي: بوتين وترامب اتفقا على تقريب مواقفهما وتحسين العلاقات بين البلدين بشكل فعال
أفاد مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة المنظمة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، أنطون كوبياكوف، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس... 04.09.2025, سبوتنيك عربي
أفاد مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة المنظمة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، أنطون كوبياكوف، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفقا على تقريب مواقفهما وتحسين العلاقات بين البلدين بشكل فعال.
وقال كوبياكوف لوكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي: "يأتي هذا (المنتدى الاقتصادي الشرقي) بعد أحداث مهمة للغاية، عندما اتفق رئيسنا والرئيس ترامب على تقريب مواقفهما، وتحسين العلاقات بشكل فعال".

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه يحظى بعلاقات جيدة مع نظرائه، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون.

وقال ترامب: "علاقتي بهم جميعا جيدة جدا (بوتين وشي جين بينغ وكيم جونغ أون) سنعرف مدى جودتها خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين".
3 سبتمبر 2025 – الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد جلسة التصوير الجماعي لرؤساء الوفود الأجنبية المدعوين إلى الفعاليات الاحتفالية بمناسبة الذكرى الـ80 لانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
ترامب: علاقاتي مع زعماء الصين وكوريا الديمقراطية وروسيا جيدة
05:51 GMT
ولدى سؤاله عن الأزمة الأوكرانية، أوضح ترامب أنه سيواصل الضغط من أجل التوصل إلى حل سلمي لها، قائلاً: "أعتقد أننا سنعمل على حل هذا الأمر".

أعرب ترامب في مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية عن رغبته في "التوصل" إلى لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي، لكنه أكد أنهما غير مستعدين بعد لمثل هذا اللقاء.

ووفقا له، فإن مسائل حل النزاعات، بما في ذلك النزاع الأوكراني، من الضروري أحيانًا "الانتظار.
