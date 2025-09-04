https://sarabic.ae/20250904/مستشار-الرئيس-الروسي-بوتين-وترامب-اتفقا-على-تقريب-مواقفهما-وتحسين-العلاقات-بين-البلدين-بشكل-فعال-1104505327.html

مستشار الرئيس الروسي: بوتين وترامب اتفقا على تقريب مواقفهما وتحسين العلاقات بين البلدين بشكل فعال

أفاد مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة المنظمة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، أنطون كوبياكوف، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس... 04.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال كوبياكوف لوكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي: "يأتي هذا (المنتدى الاقتصادي الشرقي) بعد أحداث مهمة للغاية، عندما اتفق رئيسنا والرئيس ترامب على تقريب مواقفهما، وتحسين العلاقات بشكل فعال".وقال ترامب: "علاقتي بهم جميعا جيدة جدا (بوتين وشي جين بينغ وكيم جونغ أون) سنعرف مدى جودتها خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين".ولدى سؤاله عن الأزمة الأوكرانية، أوضح ترامب أنه سيواصل الضغط من أجل التوصل إلى حل سلمي لها، قائلاً: "أعتقد أننا سنعمل على حل هذا الأمر".ووفقا له، فإن مسائل حل النزاعات، بما في ذلك النزاع الأوكراني، من الضروري أحيانًا "الانتظار.

الأخبار

