إعلام محلي: تشاد تقرر إغلاق سفارتها في إسرائيل

أفادت وسائل إعلام تشادية، أمس الجمعة، بأن جمهورية تشاد قررت إغلاق سفارتها في إسرائيل "لأسباب مالية". 05.09.2025

وذكر موقع "الوحدة أنفو" نقلاً عن مذكرة دبلوماسية أن "تشاد قررت إغلاق سفارتها في تل أبيب لأسباب مالية، على أن تُدار العلاقات الثنائية من سفارة تشاد في أبوظبي".يشار إلى أن رئيس تشاد محمد ديبي افتتح سفارة بلاده في تل أبيب في شباط/فبراير 2023، بعد خمس سنوات من إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين.وقطعت تشاد علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 1972، قبل أن تقرر في عام 2018 إعادة تطبيعها عقب زيارة رئيس البلاد الراحل إدريس ديبي القدس المحتلة، واستقباله من طرف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

