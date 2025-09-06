الخارجية الروسية تتهم بريطانيا بالنفاق في دعم الأقليات وكييف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض مقترح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة، توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250906/الخارجية-الروسية-تتهم-بريطانيا-بالنفاق-في-دعم-الأقليات-وكييف-1104561523.html
الخارجية الروسية تتهم بريطانيا بالنفاق في دعم الأقليات وكييف
الخارجية الروسية تتهم بريطانيا بالنفاق في دعم الأقليات وكييف
سبوتنيك عربي
اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، بريطانيا بازدواجية المعايير، إذ تعلن عن التزامها بتعزيز تمثيل الأقليات، فيما تدعم في... 06.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-06T03:01+0000
2025-09-06T03:02+0000
الخارجية الروسية
بريطانيا
أخبار أوكرانيا
المنتدى الاقتصادي الشرقي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_35722e47a34437f0943de7e2913dc46f.jpg
وجاءت تصريحات زاخاروفا على هامش منتدى الشرق الاقتصادي، حيث أجابت عن أسئلة الصحفيين إلى جانب المخرج نيكيتا ميخالكوف ومساعد الرئيس الروسي ورئيس الجمعية التاريخية العسكرية الروسية فلاديمير ميدينسكي، الذي أشار إلى أن الأكاديميتين السينمائيتين الأمريكية والبريطانية تفرضان شرط تمثيل "الأقليات" للنظر في ترشيح أي فيلم لجوائزها.وقالت زاخاروفا: "هؤلاء البريطانيون أنفسهم هم من يمولون ويدعمون بالسلاح نظام كييف، الذي دمّر أي شكل من أشكال الاحترام للأقليات، بما في ذلك اللغوية".وأضافت أن الناطقين بالروسية في أوكرانيا لا يمكن حتى وصفهم بـ"الأقلية"، لأنهم يشكلون الغالبية من السكان، مؤكدة أن "كيفية تقليص هذه الحقائق في عقول البعض أمر غير مفهوم".ويُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في مدينة فلاديفوستوك بين 3 و6 سبتمبر، على أرض جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، تحت شعار: "الشرق الأقصى – تعاون من أجل السلام والازدهار". وتعد وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي العام للمنتدى.
https://sarabic.ae/20250530/السفارة-الروسية-في-بريطانيا-لندن-تنوي-عسكرة-الفضاء-الإلكتروني-مستهدفة-روسيا-1101144774.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_63dc91c8dcf6402bfeb0e1cf9a83aa57.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الخارجية الروسية, بريطانيا, أخبار أوكرانيا, المنتدى الاقتصادي الشرقي
الخارجية الروسية, بريطانيا, أخبار أوكرانيا, المنتدى الاقتصادي الشرقي

الخارجية الروسية تتهم بريطانيا بالنفاق في دعم الأقليات وكييف

03:01 GMT 06.09.2025 (تم التحديث: 03:02 GMT 06.09.2025)
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
© ALEXANDER NEMENOV
تابعنا عبر
اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، بريطانيا بازدواجية المعايير، إذ تعلن عن التزامها بتعزيز تمثيل الأقليات، فيما تدعم في الوقت نفسه نظام كييف الذي يتسم بعدم التسامح مع الأقليات في الأراضي الخاضعة لسيطرته.
وجاءت تصريحات زاخاروفا على هامش منتدى الشرق الاقتصادي، حيث أجابت عن أسئلة الصحفيين إلى جانب المخرج نيكيتا ميخالكوف ومساعد الرئيس الروسي ورئيس الجمعية التاريخية العسكرية الروسية فلاديمير ميدينسكي، الذي أشار إلى أن الأكاديميتين السينمائيتين الأمريكية والبريطانية تفرضان شرط تمثيل "الأقليات" للنظر في ترشيح أي فيلم لجوائزها.
هاكر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
السفارة الروسية في بريطانيا: لندن تنوي عسكرة الفضاء الإلكتروني مستهدفة روسيا
30 مايو, 17:27 GMT
وقالت زاخاروفا: "هؤلاء البريطانيون أنفسهم هم من يمولون ويدعمون بالسلاح نظام كييف، الذي دمّر أي شكل من أشكال الاحترام للأقليات، بما في ذلك اللغوية".
وأضافت أن الناطقين بالروسية في أوكرانيا لا يمكن حتى وصفهم بـ"الأقلية"، لأنهم يشكلون الغالبية من السكان، مؤكدة أن "كيفية تقليص هذه الحقائق في عقول البعض أمر غير مفهوم".
ويُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في مدينة فلاديفوستوك بين 3 و6 سبتمبر، على أرض جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، تحت شعار: "الشرق الأقصى – تعاون من أجل السلام والازدهار". وتعد وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي العام للمنتدى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала