الخارجية الروسية تتهم بريطانيا بالنفاق في دعم الأقليات وكييف
وجاءت تصريحات زاخاروفا على هامش منتدى الشرق الاقتصادي، حيث أجابت عن أسئلة الصحفيين إلى جانب المخرج نيكيتا ميخالكوف ومساعد الرئيس الروسي ورئيس الجمعية التاريخية العسكرية الروسية فلاديمير ميدينسكي، الذي أشار إلى أن الأكاديميتين السينمائيتين الأمريكية والبريطانية تفرضان شرط تمثيل "الأقليات" للنظر في ترشيح أي فيلم لجوائزها.وقالت زاخاروفا: "هؤلاء البريطانيون أنفسهم هم من يمولون ويدعمون بالسلاح نظام كييف، الذي دمّر أي شكل من أشكال الاحترام للأقليات، بما في ذلك اللغوية".وأضافت أن الناطقين بالروسية في أوكرانيا لا يمكن حتى وصفهم بـ"الأقلية"، لأنهم يشكلون الغالبية من السكان، مؤكدة أن "كيفية تقليص هذه الحقائق في عقول البعض أمر غير مفهوم".ويُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في مدينة فلاديفوستوك بين 3 و6 سبتمبر، على أرض جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، تحت شعار: "الشرق الأقصى – تعاون من أجل السلام والازدهار". وتعد وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي العام للمنتدى.
ويُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في مدينة فلاديفوستوك بين 3 و6 سبتمبر، على أرض جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، تحت شعار: "الشرق الأقصى – تعاون من أجل السلام والازدهار". وتعد وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي العام للمنتدى.