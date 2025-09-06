عربي
الكرملين: روسيا لن تبيع مواردها من الطاقة بسعر غير مناسب لها
الكرملين: روسيا لن تبيع مواردها من الطاقة بسعر غير مناسب لها
وقال بيسكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك: "من الطبيعي أن روسيا لن تبيع مواردها بأسعار غير مفيدة لمصلحتها الوطنية". وجاء ذلك رداً على سؤال حول ضمان مصالح موسكو في اتفاقية مشروع "قوة سيبيريا-2" لنقل الغاز.وكان رئيس شركة "غازبروم"، أليكسي ميللر، قد أعلن توقيع مذكرة قانونية ملزمة مع شركة النفط والغاز الوطنية الصينية (CNPC) بشأن بناء خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا-2" وخط العبور عبر منغوليا "اتحاد الشرق".ويهدف المشروع إلى نقل الغاز من حقول غرب سيبيريا إلى الصين عبر منغوليا، مع توقعات بأن يمتد العقد لمدة 30 عاماً.ويُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر بين 3 و6 سبتمبر في فلاديفوستوك، تحت شعار "الشرق الأقصى – تعاون من أجل السلام والازدهار"، بمشاركة واسعة من ممثلين عن دول وشركات عالمية.
00:52 GMT 06.09.2025 (تم التحديث: 01:11 GMT 06.09.2025)
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن روسيا لن تبيع مواردها من الطاقة بأسعار غير مربحة، مشدداً على أن مصالح البلاد ستكون محفوظة في أي اتفاقات دولية.
وقال بيسكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك: "من الطبيعي أن روسيا لن تبيع مواردها بأسعار غير مفيدة لمصلحتها الوطنية". وجاء ذلك رداً على سؤال حول ضمان مصالح موسكو في اتفاقية مشروع "قوة سيبيريا-2" لنقل الغاز.
وكان رئيس شركة "غازبروم"، أليكسي ميللر، قد أعلن توقيع مذكرة قانونية ملزمة مع شركة النفط والغاز الوطنية الصينية (CNPC) بشأن بناء خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا-2" وخط العبور عبر منغوليا "اتحاد الشرق".
ويهدف المشروع إلى نقل الغاز من حقول غرب سيبيريا إلى الصين عبر منغوليا، مع توقعات بأن يمتد العقد لمدة 30 عاماً.
ويُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر بين 3 و6 سبتمبر في فلاديفوستوك، تحت شعار "الشرق الأقصى – تعاون من أجل السلام والازدهار"، بمشاركة واسعة من ممثلين عن دول وشركات عالمية.
