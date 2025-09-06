https://sarabic.ae/20250906/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-بلادنا-مهتمة-باستئناف-العلاقات-مع-روسيا-1104573443.html

رئيس الوزراء السلوفاكي: بلادنا مهتمة باستئناف العلاقات مع روسيا

ذكر رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم السبت، أن سلوفاكيا تتبنى نهجا بنّاء تجاه العلاقات مع روسيا، وهي مهتمة باستئنافها بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا. 06.09.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف فيكو على الهواء في برنامج "حوارات السبت": "لدينا نهج بناء تجاه روسيا، ونحن مهتمون باستئناف العلاقات في أسرع وقت ممكن بعد انتهاء الحرب. لنكن صريحين، هل تعتقدون أن جميع الشركات الغربية غادرت روسيا؟ هذا غير صحيح إطلاقًا. إنهم يروجون لشتى أنواع الدعوات الأخلاقية في بلدانهم، بينما تواصل شركاتهم العمل في روسيا. هل تعتقدون أن الغرب لا يشتري الغاز المسال من روسيا؟ روسيا هي ثاني أكبر مورد للغاز المسال إلى أوروبا. الدعوات الأخلاقية مسألة، والأعمال التجارية مسألة أخرى"،وصرح رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، بأن سلوفاكيا لن ترسل قواتها العسكرية إلى أوكرانيا في إطار الضمانات الأمنية، لكنها مستعدة لتقديم المساعدة اللوجستية.وأشار فيكو إلى أن سلوفاكيا لن ترفض استخدام بنيتها التحتية للنقل للدول التي تحتاجها، في حال التوصل في نهاية المطاف إلى اتفاقيات بشأن أي ضمانات أمنية لأوكرانيا.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات من دول أعضاء في حلف الناتو في أوكرانيا مرفوض قطعيًا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد.

