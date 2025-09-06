https://sarabic.ae/20250906/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-بلادنا-مهتمة-باستئناف-العلاقات-مع-روسيا-1104573443.html
رئيس الوزراء السلوفاكي: بلادنا مهتمة باستئناف العلاقات مع روسيا
رئيس الوزراء السلوفاكي: بلادنا مهتمة باستئناف العلاقات مع روسيا
سبوتنيك عربي
ذكر رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم السبت، أن سلوفاكيا تتبنى نهجا بنّاء تجاه العلاقات مع روسيا، وهي مهتمة باستئنافها بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا. 06.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-06T14:25+0000
2025-09-06T14:25+0000
2025-09-06T14:25+0000
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101453/86/1014538628_0:275:2667:1775_1920x0_80_0_0_7a1d52198dab3cb917e11b7451b5af1d.jpg
وأضاف فيكو على الهواء في برنامج "حوارات السبت": "لدينا نهج بناء تجاه روسيا، ونحن مهتمون باستئناف العلاقات في أسرع وقت ممكن بعد انتهاء الحرب. لنكن صريحين، هل تعتقدون أن جميع الشركات الغربية غادرت روسيا؟ هذا غير صحيح إطلاقًا. إنهم يروجون لشتى أنواع الدعوات الأخلاقية في بلدانهم، بينما تواصل شركاتهم العمل في روسيا. هل تعتقدون أن الغرب لا يشتري الغاز المسال من روسيا؟ روسيا هي ثاني أكبر مورد للغاز المسال إلى أوروبا. الدعوات الأخلاقية مسألة، والأعمال التجارية مسألة أخرى"،وصرح رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، بأن سلوفاكيا لن ترسل قواتها العسكرية إلى أوكرانيا في إطار الضمانات الأمنية، لكنها مستعدة لتقديم المساعدة اللوجستية.وأشار فيكو إلى أن سلوفاكيا لن ترفض استخدام بنيتها التحتية للنقل للدول التي تحتاجها، في حال التوصل في نهاية المطاف إلى اتفاقيات بشأن أي ضمانات أمنية لأوكرانيا.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات من دول أعضاء في حلف الناتو في أوكرانيا مرفوض قطعيًا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد.
https://sarabic.ae/20250906/فيتسو-سلوفاكيا-لن-ترسل-قواتها-العسكرية-إلى-أوكرانيا-في-إطار-الضمانات-الأمنية-1104570344.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101453/86/1014538628_0:25:2667:2025_1920x0_80_0_0_cb8877e1e65d6d5ae6a9682fac06bb26.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا
رئيس الوزراء السلوفاكي: بلادنا مهتمة باستئناف العلاقات مع روسيا
ذكر رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم السبت، أن سلوفاكيا تتبنى نهجا بنّاء تجاه العلاقات مع روسيا، وهي مهتمة باستئنافها بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا.
وأضاف فيكو على الهواء في برنامج "حوارات السبت": "لدينا نهج بناء تجاه روسيا، ونحن مهتمون باستئناف العلاقات في أسرع وقت ممكن بعد انتهاء الحرب. لنكن صريحين، هل تعتقدون أن جميع الشركات الغربية غادرت روسيا؟ هذا غير صحيح إطلاقًا. إنهم يروجون لشتى أنواع الدعوات الأخلاقية في بلدانهم، بينما تواصل شركاتهم العمل في روسيا. هل تعتقدون أن الغرب لا يشتري الغاز المسال من روسيا؟ روسيا هي ثاني أكبر مورد للغاز المسال إلى أوروبا. الدعوات الأخلاقية مسألة، والأعمال التجارية مسألة أخرى"،
وخلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي عُقد في 2 سبتمبر/أيلول في بكين، أعرب فيكو عن اهتمامه بتوحيد العلاقات مع روسيا، وعلى البلدين البحث عن فرص لتوسيع التعاون الثنائي. وفي هذا السياق، اقترح عقد اجتماع للجنة المشتركة في أقرب وقت ممكن.
وصرح رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، بأن سلوفاكيا لن ترسل قواتها العسكرية إلى أوكرانيا في إطار الضمانات الأمنية، لكنها مستعدة لتقديم المساعدة اللوجستية.
وأضاف فيكو، على الهواء مباشرة في برنامج "حوارات السبت" يوم السبت: "لن تنشر سلوفاكيا أي قوات عسكرية على أراضي أوكرانيا، ومع ذلك، فإن سلوفاكيا مهمة من الناحية اللوجستية، لذا، إذا استطعنا تقديم المساعدة اللوجستية في إطار هذه الضمانات الأمنية، فنحن مستعدون".
وأشار فيكو إلى أن سلوفاكيا لن ترفض استخدام بنيتها التحتية للنقل للدول التي تحتاجها، في حال التوصل في نهاية المطاف إلى اتفاقيات بشأن أي ضمانات أمنية لأوكرانيا.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات من دول أعضاء في حلف الناتو في أوكرانيا مرفوض قطعيًا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد.