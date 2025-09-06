رئيس الوزراء السلوفاكي: بلادنا مهتمة باستئناف العلاقات مع روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض مقترح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة، توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250906/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-بلادنا-مهتمة-باستئناف-العلاقات-مع-روسيا-1104573443.html
رئيس الوزراء السلوفاكي: بلادنا مهتمة باستئناف العلاقات مع روسيا
رئيس الوزراء السلوفاكي: بلادنا مهتمة باستئناف العلاقات مع روسيا
سبوتنيك عربي
ذكر رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم السبت، أن سلوفاكيا تتبنى نهجا بنّاء تجاه العلاقات مع روسيا، وهي مهتمة باستئنافها بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا. 06.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-06T14:25+0000
2025-09-06T14:25+0000
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101453/86/1014538628_0:275:2667:1775_1920x0_80_0_0_7a1d52198dab3cb917e11b7451b5af1d.jpg
وأضاف فيكو على الهواء في برنامج "حوارات السبت": "لدينا نهج بناء تجاه روسيا، ونحن مهتمون باستئناف العلاقات في أسرع وقت ممكن بعد انتهاء الحرب. لنكن صريحين، هل تعتقدون أن جميع الشركات الغربية غادرت روسيا؟ هذا غير صحيح إطلاقًا. إنهم يروجون لشتى أنواع الدعوات الأخلاقية في بلدانهم، بينما تواصل شركاتهم العمل في روسيا. هل تعتقدون أن الغرب لا يشتري الغاز المسال من روسيا؟ روسيا هي ثاني أكبر مورد للغاز المسال إلى أوروبا. الدعوات الأخلاقية مسألة، والأعمال التجارية مسألة أخرى"،وصرح رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، بأن سلوفاكيا لن ترسل قواتها العسكرية إلى أوكرانيا في إطار الضمانات الأمنية، لكنها مستعدة لتقديم المساعدة اللوجستية.وأشار فيكو إلى أن سلوفاكيا لن ترفض استخدام بنيتها التحتية للنقل للدول التي تحتاجها، في حال التوصل في نهاية المطاف إلى اتفاقيات بشأن أي ضمانات أمنية لأوكرانيا.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات من دول أعضاء في حلف الناتو في أوكرانيا مرفوض قطعيًا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد.
https://sarabic.ae/20250906/فيتسو-سلوفاكيا-لن-ترسل-قواتها-العسكرية-إلى-أوكرانيا-في-إطار-الضمانات-الأمنية-1104570344.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101453/86/1014538628_0:25:2667:2025_1920x0_80_0_0_cb8877e1e65d6d5ae6a9682fac06bb26.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا
العالم, روسيا

رئيس الوزراء السلوفاكي: بلادنا مهتمة باستئناف العلاقات مع روسيا

14:25 GMT 06.09.2025
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو
رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذكر رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم السبت، أن سلوفاكيا تتبنى نهجا بنّاء تجاه العلاقات مع روسيا، وهي مهتمة باستئنافها بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا.
وأضاف فيكو على الهواء في برنامج "حوارات السبت": "لدينا نهج بناء تجاه روسيا، ونحن مهتمون باستئناف العلاقات في أسرع وقت ممكن بعد انتهاء الحرب. لنكن صريحين، هل تعتقدون أن جميع الشركات الغربية غادرت روسيا؟ هذا غير صحيح إطلاقًا. إنهم يروجون لشتى أنواع الدعوات الأخلاقية في بلدانهم، بينما تواصل شركاتهم العمل في روسيا. هل تعتقدون أن الغرب لا يشتري الغاز المسال من روسيا؟ روسيا هي ثاني أكبر مورد للغاز المسال إلى أوروبا. الدعوات الأخلاقية مسألة، والأعمال التجارية مسألة أخرى"،

وخلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي عُقد في 2 سبتمبر/أيلول في بكين، أعرب فيكو عن اهتمامه بتوحيد العلاقات مع روسيا، وعلى البلدين البحث عن فرص لتوسيع التعاون الثنائي. وفي هذا السياق، اقترح عقد اجتماع للجنة المشتركة في أقرب وقت ممكن.

رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
فيتسو: سلوفاكيا لن ترسل قواتها العسكرية إلى أوكرانيا في إطار الضمانات الأمنية
11:42 GMT
وصرح رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، بأن سلوفاكيا لن ترسل قواتها العسكرية إلى أوكرانيا في إطار الضمانات الأمنية، لكنها مستعدة لتقديم المساعدة اللوجستية.

وأضاف فيكو، على الهواء مباشرة في برنامج "حوارات السبت" يوم السبت: "لن تنشر سلوفاكيا أي قوات عسكرية على أراضي أوكرانيا، ومع ذلك، فإن سلوفاكيا مهمة من الناحية اللوجستية، لذا، إذا استطعنا تقديم المساعدة اللوجستية في إطار هذه الضمانات الأمنية، فنحن مستعدون".

وأشار فيكو إلى أن سلوفاكيا لن ترفض استخدام بنيتها التحتية للنقل للدول التي تحتاجها، في حال التوصل في نهاية المطاف إلى اتفاقيات بشأن أي ضمانات أمنية لأوكرانيا.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات من دول أعضاء في حلف الناتو في أوكرانيا مرفوض قطعيًا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала