إصابة عدة أشخاص إثر انهيار جسر في العراق... فيديو
إصابة عدة أشخاص إثر انهيار جسر في العراق... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم السبت، بسقوط جسر "العطيشي"، قرب مدخل باب بغداد، ضمن محافظة كربلاء، وسط أنباء عن وقوع ضحايا من المدنيين، تحت الأنقاض. 06.09.2025
العراق
أخبار العراق اليوم
جسر
كربلاء
وأظهرت مشاهد مصورة، متداولة على الصفحات الاجتماعية، اللحظات الأولى لسقوط الجسر، وسط حالة من الفزع التي عمت المواطنين القريبين منه.وفي السياق، أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، بأن فرقه متواجدة حاليا في موقع انهيار الجسر، وتواصل أعمال إزالة الأنقاض بحثا عن عالقين تحته.وفي وقت لاحق، أفاد مصدر أمني، بسقوط 5 مصابين وفق المعلومات الأولية.من جهته، قال محافظ كربلاء: "تتواصل الجهود الميدانية لإنقاذ العجلتين (سيارتين) اللتين تعرضتا لحادث سقوط فضاء مجسر قضاء الحسينية نتيجة التواء أحد الروافد أثناء عملية صب خرسانة السطح مما أدى إلى انقلاب أحد الفضاءات كونها مرتبطة مع بعضها".وأضاف: "خلال الحادث صادف مرور المركبتين أسفل الجسر، حيث قامت فرق الدفاع المدني بإخراج سائق المركبة الأولى والعمل مستمر لإخراج المركبة الثانية وتم إخلاء جميع العمال والكوادر بسلام الواقع عند تقاطع قضاء الحسينية على محور شارع بغداد".
إصابة عدة أشخاص إثر انهيار جسر في العراق... فيديو

19:22 GMT 06.09.2025 (تم التحديث: 19:38 GMT 06.09.2025)
أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم السبت، بسقوط جسر "العطيشي"، قرب مدخل باب بغداد، ضمن محافظة كربلاء، وسط أنباء عن وقوع ضحايا من المدنيين، تحت الأنقاض.
وأظهرت مشاهد مصورة، متداولة على الصفحات الاجتماعية، اللحظات الأولى لسقوط الجسر، وسط حالة من الفزع التي عمت المواطنين القريبين منه.
وفي السياق، أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، بأن فرقه متواجدة حاليا في موقع انهيار الجسر، وتواصل أعمال إزالة الأنقاض بحثا عن عالقين تحته.
وفي وقت لاحق، أفاد مصدر أمني، بسقوط 5 مصابين وفق المعلومات الأولية.

كما قالت دائرة صحة كربلاء في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن "حصيلة حادث انهيار ركائز جسر تقاطع الوند، تشمل إصابة خمسة أشخاص".

من جهته، قال محافظ كربلاء: "تتواصل الجهود الميدانية لإنقاذ العجلتين (سيارتين) اللتين تعرضتا لحادث سقوط فضاء مجسر قضاء الحسينية نتيجة التواء أحد الروافد أثناء عملية صب خرسانة السطح مما أدى إلى انقلاب أحد الفضاءات كونها مرتبطة مع بعضها".
وأضاف: "خلال الحادث صادف مرور المركبتين أسفل الجسر، حيث قامت فرق الدفاع المدني بإخراج سائق المركبة الأولى والعمل مستمر لإخراج المركبة الثانية وتم إخلاء جميع العمال والكوادر بسلام الواقع عند تقاطع قضاء الحسينية على محور شارع بغداد".
