نائب في البرلمان الأوكراني: كثير من المواطنين الأوكرانيين يعتبرون موسكو مكانا آمنا لهم

صرح النائب في البرلمان الأوكراني، أرتيم دميتروك، الذي غادر أوكرانيا، بأن "العديد من المواطنين الأوكرانيين يعتبرون موسكو مكانا آمنا لهم، لذا يغادرونها خوفا من... 06.09.2025

وأضاف دميتروك في رسالة نُشرت على قناته في "تلغرام": "بين مَن غادروا أوكرانيا، بعضهم قبل 24 فبراير/شباط 2022، وبعضهم بعده، قصصٌ مختلفة.منهم شاركوا في الحياة السياسية في البلاد، ومنهم لم تكن لهم أي علاقة بها قط، سواءً في المجال العام أو الخاص. أولئك الذين لم يرغبوا ببساطة في أن يكونوا ضحايا للنظام، أعرف اليوم حالات كثيرة تعمد فيها الناس عدم انتظار سيناريوهات مثيرة، كالقتل، والاختطاف، والسجن وانتقلوا إلى موسكو. اليوم، يعتبر الكثيرون أن موسكو مكان آمن لهم".وأكد غولوبيف: "منذ 18 فبراير، عبر أكثر من 1.6 مليون شخص حدود منطقة روستوف"، لافتا إلى أن أكثر من مليون شخص وصلوا من أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبية.وأشار غولوبيف إلى أن نحو 600 ألف لاجئ جاؤوا من أراضي أخرى في أوكرانيا أيضا.يذكر أن القوات المسلحة الروسية، أطلقت في 24 شباط/فبراير 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من اضطهاد النظام الأوكراني والمسلحين المتطرفين هناك، الذين مارسوا أساليب التنكيل بهم على مدار ثماني سنوات.

