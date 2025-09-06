https://sarabic.ae/20250906/وزير-الخارجية-المصري-مصر-ستزيل-الحواجز-الأمنية-أمام-السفارات-الأجنبية-1104580536.html
وأكد الوزير، في تصريحات خاصة لـ"المصري اليوم" على هامش الندوة الافتتاحية لبرنامج "صالون ماسبيرو الثقافي" الذي نظمته الهيئة الوطنية للإعلام اليوم السبت، أن "جميع الحواجز ستُزال، وستُفتح الطرق أمام السفارات الأجنبية في مصر دون استثناء".يأتي هذا القرار عقب إزالة الحواجز الأمنية أمام السفارة البريطانية بوسط القاهرة نهاية أغسطس الماضي.وكانت السفارة البريطانية في العاصمة المصرية القاهرة قد أعلنت، الأحد الماضي، إغلاق مبناها الرئيسي بعد ساعات من قيام السلطات المصرية بإزالة الحواجز الأمنية المحيطة به.وكانت السلطات المصرية أزالت الحواجز الخرسانية حول مبنى السفارة في منطقة جاردن سيتي بالقاهرة، في إطار خطة لتسهيل حركة المرور بالمنطقة والشوارع المجاورة.وكان عبد العاطي، كشف خلال شهر أغسطس/ آب الجاري، عن تعليمات صارمة للسفارات المصرية بالخارج بعدم السماح بأي إساءة لصورتها، مؤكدا التعامل الحازم مع حوادث سابقة، من بينها واقعة في هولندا انتهت بالقبض على مرتكبها.وأكدت وزارة الخارجية المصرية مرارا، أن أي اعتداء أو محاولة استهداف لمقارها الدبلوماسية لن يُسمح بتمريره، مشددة على أن الرد سيكون صارما عبر المسار القانوني أو من خلال مبدأ "المعاملة بالمثل".
وزير الخارجية المصري: مصر ستزيل الحواجز الأمنية أمام السفارات الأجنبية
أعلن بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، أن مصر ستقوم بإعادة فتح جميع الشوارع المغلقة أمام السفارات الأجنبية في البلاد، مع إزالة الحواجز الأمنية التي تعيق حركة المرور والمارة.
وأكد الوزير، في تصريحات خاصة لـ"المصري اليوم" على هامش الندوة الافتتاحية لبرنامج "صالون ماسبيرو الثقافي" الذي نظمته الهيئة الوطنية للإعلام اليوم السبت، أن "جميع الحواجز ستُزال، وستُفتح الطرق أمام السفارات الأجنبية في مصر
دون استثناء".
يأتي هذا القرار عقب إزالة الحواجز الأمنية أمام السفارة البريطانية بوسط القاهرة نهاية أغسطس الماضي.
وكانت السفارة البريطانية في العاصمة المصرية القاهرة قد أعلنت، الأحد الماضي، إغلاق مبناها الرئيسي بعد ساعات من قيام السلطات المصرية بإزالة الحواجز الأمنية المحيطة به.
وأوضحت السفارة في بيان لها، أن قرار الإغلاق جاء بشكل مؤقت لحين مراجعة تداعيات هذه التغييرات الأمنية.
وكانت السلطات المصرية أزالت الحواجز الخرسانية حول مبنى السفارة في منطقة جاردن سيتي بالقاهرة، في إطار خطة لتسهيل حركة المرور بالمنطقة والشوارع المجاورة.
وكان عبد العاطي، كشف خلال شهر أغسطس/ آب الجاري، عن تعليمات صارمة للسفارات المصرية بالخارج بعدم السماح بأي إساءة لصورتها، مؤكدا التعامل الحازم مع حوادث سابقة، من بينها واقعة في هولندا
انتهت بالقبض على مرتكبها.
وأشار إلى تعاون بعض الدول في حماية السفارات المصرية، بينما يجري تطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل" مع الدول التي تقاعست، لافتا إلى استدعاء سفراء هذه الدول ونقل رسائل احتجاج واضحة، مع التلويح بتخفيف الإجراءات الأمنية عن سفاراتهم في القاهرة.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية مرارا، أن أي اعتداء أو محاولة استهداف لمقارها الدبلوماسية لن يُسمح بتمريره، مشددة على أن الرد سيكون صارما عبر المسار القانوني أو من خلال مبدأ "المعاملة بالمثل".