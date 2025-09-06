https://sarabic.ae/20250906/وزير-الخارجية-المصري-مصر-ستزيل-الحواجز-الأمنية-أمام-السفارات-الأجنبية-1104580536.html

وزير الخارجية المصري: مصر ستزيل الحواجز الأمنية أمام السفارات الأجنبية

وزير الخارجية المصري: مصر ستزيل الحواجز الأمنية أمام السفارات الأجنبية

سبوتنيك عربي

أعلن بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، أن مصر ستقوم بإعادة فتح جميع الشوارع المغلقة أمام السفارات الأجنبية في البلاد، مع إزالة الحواجز الأمنية التي تعيق... 06.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-06T19:07+0000

2025-09-06T19:07+0000

2025-09-06T19:07+0000

أخبار مصر الآن

بريطانيا

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096782516_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f82327b282fee87b3e5fcd8eab66776c.jpg

وأكد الوزير، في تصريحات خاصة لـ"المصري اليوم" على هامش الندوة الافتتاحية لبرنامج "صالون ماسبيرو الثقافي" الذي نظمته الهيئة الوطنية للإعلام اليوم السبت، أن "جميع الحواجز ستُزال، وستُفتح الطرق أمام السفارات الأجنبية في مصر دون استثناء".يأتي هذا القرار عقب إزالة الحواجز الأمنية أمام السفارة البريطانية بوسط القاهرة نهاية أغسطس الماضي.وكانت السفارة البريطانية في العاصمة المصرية القاهرة قد أعلنت، الأحد الماضي، إغلاق مبناها الرئيسي بعد ساعات من قيام السلطات المصرية بإزالة الحواجز الأمنية المحيطة به.وكانت السلطات المصرية أزالت الحواجز الخرسانية حول مبنى السفارة في منطقة جاردن سيتي بالقاهرة، في إطار خطة لتسهيل حركة المرور بالمنطقة والشوارع المجاورة.وكان عبد العاطي، كشف خلال شهر أغسطس/ آب الجاري، عن تعليمات صارمة للسفارات المصرية بالخارج بعدم السماح بأي إساءة لصورتها، مؤكدا التعامل الحازم مع حوادث سابقة، من بينها واقعة في هولندا انتهت بالقبض على مرتكبها.وأكدت وزارة الخارجية المصرية مرارا، أن أي اعتداء أو محاولة استهداف لمقارها الدبلوماسية لن يُسمح بتمريره، مشددة على أن الرد سيكون صارما عبر المسار القانوني أو من خلال مبدأ "المعاملة بالمثل".

https://sarabic.ae/20250821/سفير-مصري-القاهرة-قد-ترفع-الحراسة-من-أمام-سفارات-الدول-التي-تسمح-بالاعتداء-على-سفارات-مصر-لديها-1104007543.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار مصر الآن, بريطانيا, أخبار العالم الآن