وزير الخارجية المصري: مصر ستزيل الحواجز الأمنية أمام السفارات الأجنبية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض مقترح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة، توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الخارجية المصري: مصر ستزيل الحواجز الأمنية أمام السفارات الأجنبية
19:07 GMT 06.09.2025
© AP Photo / Bilal Husseinوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
أعلن بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، أن مصر ستقوم بإعادة فتح جميع الشوارع المغلقة أمام السفارات الأجنبية في البلاد، مع إزالة الحواجز الأمنية التي تعيق حركة المرور والمارة.
وأكد الوزير، في تصريحات خاصة لـ"المصري اليوم" على هامش الندوة الافتتاحية لبرنامج "صالون ماسبيرو الثقافي" الذي نظمته الهيئة الوطنية للإعلام اليوم السبت، أن "جميع الحواجز ستُزال، وستُفتح الطرق أمام السفارات الأجنبية في مصر دون استثناء".

يأتي هذا القرار عقب إزالة الحواجز الأمنية أمام السفارة البريطانية بوسط القاهرة نهاية أغسطس الماضي.

وكانت السفارة البريطانية في العاصمة المصرية القاهرة قد أعلنت، الأحد الماضي، إغلاق مبناها الرئيسي بعد ساعات من قيام السلطات المصرية بإزالة الحواجز الأمنية المحيطة به.

وأوضحت السفارة في بيان لها، أن قرار الإغلاق جاء بشكل مؤقت لحين مراجعة تداعيات هذه التغييرات الأمنية.

مصر - روسيا 80 سنة.. الخارجية المصرية تحتفل بذكرى تدشين العلاقات بإضاءة مبنى الوزارة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
سفير مصري: القاهرة قد ترفع الحراسة من أمام سفارات الدول التي تسمح بالاعتداء على سفارات مصر لديها
21 أغسطس, 18:47 GMT
وكانت السلطات المصرية أزالت الحواجز الخرسانية حول مبنى السفارة في منطقة جاردن سيتي بالقاهرة، في إطار خطة لتسهيل حركة المرور بالمنطقة والشوارع المجاورة.
وكان عبد العاطي، كشف خلال شهر أغسطس/ آب الجاري، عن تعليمات صارمة للسفارات المصرية بالخارج بعدم السماح بأي إساءة لصورتها، مؤكدا التعامل الحازم مع حوادث سابقة، من بينها واقعة في هولندا انتهت بالقبض على مرتكبها.

وأشار إلى تعاون بعض الدول في حماية السفارات المصرية، بينما يجري تطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل" مع الدول التي تقاعست، لافتا إلى استدعاء سفراء هذه الدول ونقل رسائل احتجاج واضحة، مع التلويح بتخفيف الإجراءات الأمنية عن سفاراتهم في القاهرة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية مرارا، أن أي اعتداء أو محاولة استهداف لمقارها الدبلوماسية لن يُسمح بتمريره، مشددة على أن الرد سيكون صارما عبر المسار القانوني أو من خلال مبدأ "المعاملة بالمثل".
