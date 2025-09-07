https://sarabic.ae/20250907/إصابة-6-أشخاص-في-هجوم-أوكراني-بمسيرة-على-متنزه-في-دونيتسك-1104605386.html

إصابة 6 أشخاص في هجوم أوكراني بمسيرة على متنزه في دونيتسك

إصابة 6 أشخاص في هجوم أوكراني بمسيرة على متنزه في دونيتسك

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أمس الأحد، أن عدد المصابين جراء الهجوم الأوكراني بطائرة مسيّرة على متنزه "غوليفر" في دونيتسك ارتفع إلى ستة... 07.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-07T21:52+0000

2025-09-07T21:52+0000

2025-09-07T21:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار جمهورية دونيتسك

طائرة مسيرة

روسيا

القوات الأوكرانية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/14/1096006598_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_569621c99af2011b89227928c8048f1c.jpg

موسكو- سبوتنيك. وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن القوات الأوكرانية شنت هجوماً بطائرة مسيّرة على متنزه "غوليفر" في مقاطعة كالينينسكي بمدينة دونيتسك، فيما نقل مصدر في أجهزة الطوارئ المحلية أن حصيلة المصابين كانت قد بلغت شخصين فقط.وأضاف، "أصيب بجروح متوسطة: فتى من مواليد 2004، فتاتان من مواليد 2003 و2006، فتاة من مواليد 2011، فتاة أخرى من مواليد 2003، ورجل من مواليد 1992".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، عن تحرير مجموعة "الشرق" الروسية بلدة خوروشييه، التابعة لمقاطعة دنيبروبتروفسك.وقالت الوزارة في بيانها اليومي: "قامت وحدات من مجموعة "الشرق"، بتحرير قرية خوروشييه، التابعة لمقاطعة دنيبروبتروفسك، بعد عمليات تقدم دؤوبة".وبلغت خسائر العدو في مناطق نفوذ قوات "الشرق"، ما يصل إلى 200 جندي وأربع مركبات قتالية مدرعة وثماني سيارات، وثلاثة مدافع، وتم تدمير مستودع للذخائر.قامت وحدات من مجموعة "الشمال"، بتحسين وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أليكسييفكا ومالايا ريبيتسا ويوناكوفكا بمقاطعة سومي.وعلى محور خاركوف، تم استهداف وحدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تشوغونوفكا ولوشاكوفو وأمبارنوي وفولشانسك في مقاطعة خاركوف.وحررت وحدات من مجموعة "الغرب" مواقع مهمة، ودحرت القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الحرس الوطني، في مناطق سينكوفو وبوروفسكايا أندرييفكا وسمورودكوفكا في مقاطعة خاركوف.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 230 عسكريا وخمس مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز إم 113، و 24 سيارة، وراجمة صواريخ، وأربعة مدافع ميدان، كما تم تدمير خمس محطات حرب إلكترونية ومحطة حرب مضادة للبطاريات وسبعة مستودعات ذخيرة.

https://sarabic.ae/20250907/الجيش-الروسي-يصل-إلى-أطراف-مدينة-ديميتروف-بجمهورية-دونيتسك-الشعبية-1104598544.html

أخبار جمهورية دونيتسك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار جمهورية دونيتسك, طائرة مسيرة, روسيا, القوات الأوكرانية