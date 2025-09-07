عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250907/إصابة-6-أشخاص-في-هجوم-أوكراني-بمسيرة-على-متنزه-في-دونيتسك-1104605386.html
إصابة 6 أشخاص في هجوم أوكراني بمسيرة على متنزه في دونيتسك
إصابة 6 أشخاص في هجوم أوكراني بمسيرة على متنزه في دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أمس الأحد، أن عدد المصابين جراء الهجوم الأوكراني بطائرة مسيّرة على متنزه "غوليفر" في دونيتسك ارتفع إلى ستة... 07.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-07T21:52+0000
2025-09-07T21:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
طائرة مسيرة
روسيا
القوات الأوكرانية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/14/1096006598_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_569621c99af2011b89227928c8048f1c.jpg
موسكو- سبوتنيك. وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن القوات الأوكرانية شنت هجوماً بطائرة مسيّرة على متنزه "غوليفر" في مقاطعة كالينينسكي بمدينة دونيتسك، فيما نقل مصدر في أجهزة الطوارئ المحلية أن حصيلة المصابين كانت قد بلغت شخصين فقط.وأضاف، "أصيب بجروح متوسطة: فتى من مواليد 2004، فتاتان من مواليد 2003 و2006، فتاة من مواليد 2011، فتاة أخرى من مواليد 2003، ورجل من مواليد 1992".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، عن تحرير مجموعة "الشرق" الروسية بلدة خوروشييه، التابعة لمقاطعة دنيبروبتروفسك.وقالت الوزارة في بيانها اليومي: "قامت وحدات من مجموعة "الشرق"، بتحرير قرية خوروشييه، التابعة لمقاطعة دنيبروبتروفسك، بعد عمليات تقدم دؤوبة".وبلغت خسائر العدو في مناطق نفوذ قوات "الشرق"، ما يصل إلى 200 جندي وأربع مركبات قتالية مدرعة وثماني سيارات، وثلاثة مدافع، وتم تدمير مستودع للذخائر.قامت وحدات من مجموعة "الشمال"، بتحسين وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أليكسييفكا ومالايا ريبيتسا ويوناكوفكا بمقاطعة سومي.وعلى محور خاركوف، تم استهداف وحدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تشوغونوفكا ولوشاكوفو وأمبارنوي وفولشانسك في مقاطعة خاركوف.وحررت وحدات من مجموعة "الغرب" مواقع مهمة، ودحرت القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الحرس الوطني، في مناطق سينكوفو وبوروفسكايا أندرييفكا وسمورودكوفكا في مقاطعة خاركوف.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 230 عسكريا وخمس مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز إم 113، و 24 سيارة، وراجمة صواريخ، وأربعة مدافع ميدان، كما تم تدمير خمس محطات حرب إلكترونية ومحطة حرب مضادة للبطاريات وسبعة مستودعات ذخيرة.
https://sarabic.ae/20250907/الجيش-الروسي-يصل-إلى-أطراف-مدينة-ديميتروف-بجمهورية-دونيتسك-الشعبية-1104598544.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
21:52 GMT 07.09.2025
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationرفع العلم الروسي في بلدة نوفوبوستينكا في دونيتسك بعد تحريرها
رفع العلم الروسي في بلدة نوفوبوستينكا في دونيتسك بعد تحريرها - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
تابعنا عبر
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أمس الأحد، أن عدد المصابين جراء الهجوم الأوكراني بطائرة مسيّرة على متنزه "غوليفر" في دونيتسك ارتفع إلى ستة أشخاص، بينهم طفل.
موسكو- سبوتنيك. وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن القوات الأوكرانية شنت هجوماً بطائرة مسيّرة على متنزه "غوليفر" في مقاطعة كالينينسكي بمدينة دونيتسك، فيما نقل مصدر في أجهزة الطوارئ المحلية أن حصيلة المصابين كانت قد بلغت شخصين فقط.

وكتب بوشيلين على "تلغرام": "أُصيب ستة مدنيين، بينهم طفل، جراء عدوان كييف. ففي مساء اليوم، وأثناء هجوم بطائرة مسيرة شنته القوات الأوكرانية على متنزه غوليفر في مقاطعة كالينينسكي بمدينة دونيتسك".

وأضاف، "أصيب بجروح متوسطة: فتى من مواليد 2004، فتاتان من مواليد 2003 و2006، فتاة من مواليد 2011، فتاة أخرى من مواليد 2003، ورجل من مواليد 1992".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، عن تحرير مجموعة "الشرق" الروسية بلدة خوروشييه، التابعة لمقاطعة دنيبروبتروفسك.
وقالت الوزارة في بيانها اليومي: "قامت وحدات من مجموعة "الشرق"، بتحرير قرية خوروشييه، التابعة لمقاطعة دنيبروبتروفسك، بعد عمليات تقدم دؤوبة".
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
18:01 GMT
وبلغت خسائر العدو في مناطق نفوذ قوات "الشرق"، ما يصل إلى 200 جندي وأربع مركبات قتالية مدرعة وثماني سيارات، وثلاثة مدافع، وتم تدمير مستودع للذخائر.
قامت وحدات من مجموعة "الشمال"، بتحسين وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أليكسييفكا ومالايا ريبيتسا ويوناكوفكا بمقاطعة سومي.
وعلى محور خاركوف، تم استهداف وحدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تشوغونوفكا ولوشاكوفو وأمبارنوي وفولشانسك في مقاطعة خاركوف.
فقد العدو أكثر من 175 عسكريا ومركبتين قتاليتين مدرعتين و 13 مركبة ومدفعين ميدانيين وثلاث محطات حرب إلكترونية، تم تدمير مستودعين للذخائر الميدانية.
وحررت وحدات من مجموعة "الغرب" مواقع مهمة، ودحرت القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الحرس الوطني، في مناطق سينكوفو وبوروفسكايا أندرييفكا وسمورودكوفكا في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 230 عسكريا وخمس مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز إم 113، و 24 سيارة، وراجمة صواريخ، وأربعة مدافع ميدان، كما تم تدمير خمس محطات حرب إلكترونية ومحطة حرب مضادة للبطاريات وسبعة مستودعات ذخيرة.
