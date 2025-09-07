https://sarabic.ae/20250907/دعوى-قضائية-ضد-شرطة-أريزونا-لنزعها-حجاب-مسلمات-خلال-مظاهرة-داعمة-لفلسطين-فيديو--1104602645.html
دعوى قضائية ضد شرطة أريزونا لنزعها حجاب مسلمات خلال مظاهرة داعمة لفلسطين.. فيديو
دعوى قضائية ضد شرطة أريزونا لنزعها حجاب مسلمات خلال مظاهرة داعمة لفلسطين.. فيديو
سبوتنيك عربي
رفعت أربع نساء مسلمات دعوى قضائية ضد شرطة ولاية أريزونا، بعدما أظهر مقطع فيديو عناصر أمن ينزعون حجابهن بالقوة خلال اعتقالهن في مظاهرة مؤيدة لفلسطين بجامعة... 07.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-07T19:20+0000
2025-09-07T19:20+0000
2025-09-07T19:20+0000
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104378/13/1043781344_0:223:2849:1825_1920x0_80_0_0_fc3e2568d62ea59452d2eb8501dfd927.jpg
ووفقا لتفاصيل الحادث، نفذت قوات مشتركة من شرطة الجامعة ومكتب عمدة مقاطعة ماريكوبا وإدارة السلامة العامة في أريزونا عملية اعتقال شملت 69 شخصا خلال اعتصام طلابي داعم لفلسطين، وفقا لوسائل إعلام أمريكية. ومن بين المعتقلين، أُجبرت أربع نساء مسلمات، وهن فاطمة جباردي، نور عودة، نورة عبد الله، وسلمى جبعيه، على نزع حجابهن أثناء الاعتقال، وبقين مكشوفات الشعر طوال فترة النقل والاحتجاز حتى إطلاق سراحهن في اليوم التالي. تسبب مقطع فيديو يوثق لحظة نزع حجاب إحدى النساء في موجة استنكار واسعة من منظمات حقوقية.ووصف المحامون الحادث بأنه "إذلال علني" يعادل إجبار امرأة على خلع ملابسها أمام العامة. وتشير الدعوى إلى أن سياسات الشرطة المحلية تنص على ضرورة توفير "تسهيلات معقولة" للملابس الدينية، وأن نزع الحجاب يجب أن يقتصر على حالات أمنية ضرورية ولفترة وجيزة فقط.كما يسعى محامو النساء الأربع، بقيادة المحامي ديفيد شامي، للحصول على تعويضات مالية وتأكيد قضائي بانتهاك الحقوق الدستورية، مشيرين إلى أن النساء عانين من "صدمات نفسية وإذلال علني" جراء الحادث.تستمر القضية في إثارة الجدل، مع دعوات لمراجعة شاملة لممارسات الشرطة في التعامل مع المعتقلين من الأقليات الدينية.
https://sarabic.ae/20230123/فتاتان-تساعدان-المسلمات-الراغبات-في-العمل-دون-الاضطرار-لخلع-الحجاب-في-فرنسا-1072613130.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104378/13/1043781344_59:0:2788:2047_1920x0_80_0_0_f76270a427f9112e805511dd57799421.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات, أخبار فلسطين اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات, أخبار فلسطين اليوم
دعوى قضائية ضد شرطة أريزونا لنزعها حجاب مسلمات خلال مظاهرة داعمة لفلسطين.. فيديو
رفعت أربع نساء مسلمات دعوى قضائية ضد شرطة ولاية أريزونا، بعدما أظهر مقطع فيديو عناصر أمن ينزعون حجابهن بالقوة خلال اعتقالهن في مظاهرة مؤيدة لفلسطين بجامعة ولاية أريزونا في أبريل 2024.
ووفقا لتفاصيل الحادث، نفذت قوات مشتركة من شرطة الجامعة ومكتب عمدة مقاطعة ماريكوبا وإدارة السلامة العامة في أريزونا عملية اعتقال شملت 69 شخصا خلال اعتصام طلابي داعم لفلسطين
، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
ومن بين المعتقلين، أُجبرت أربع نساء مسلمات، وهن فاطمة جباردي، نور عودة، نورة عبد الله، وسلمى جبعيه، على نزع حجابهن أثناء الاعتقال، وبقين مكشوفات الشعر طوال فترة النقل والاحتجاز حتى إطلاق سراحهن في اليوم التالي.
تسبب مقطع فيديو يوثق لحظة نزع حجاب إحدى النساء في موجة استنكار واسعة من منظمات حقوقية.
تتهم الدعوى، التي رُفعت هذا الصيف ضد مكتب عمدة مقاطعة ماريكوبا وإدارة السلامة العامة، الشرطة بانتهاك الحرية الدينية المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.
ووصف المحامون الحادث بأنه "إذلال علني" يعادل إجبار امرأة على خلع ملابسها أمام العامة.
وتشير الدعوى إلى أن سياسات الشرطة المحلية تنص على ضرورة توفير "تسهيلات معقولة" للملابس الدينية، وأن نزع الحجاب يجب أن يقتصر على حالات أمنية ضرورية ولفترة وجيزة فقط.
وطالبت منظمة "مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية" في أريزونا (CAIR-AZ) بمحاسبة المسؤولين عن الحادث وإعادة تقييم السياسات الأمنية لضمان احترام حقوق الأقليات الدينية.
كما يسعى محامو النساء الأربع، بقيادة المحامي ديفيد شامي، للحصول على تعويضات مالية
وتأكيد قضائي بانتهاك الحقوق الدستورية، مشيرين إلى أن النساء عانين من "صدمات نفسية وإذلال علني" جراء الحادث.
تستمر القضية في إثارة الجدل، مع دعوات لمراجعة شاملة لممارسات الشرطة في التعامل مع المعتقلين من الأقليات الدينية.