https://sarabic.ae/20250907/دعوى-قضائية-ضد-شرطة-أريزونا-لنزعها-حجاب-مسلمات-خلال-مظاهرة-داعمة-لفلسطين-فيديو--1104602645.html

دعوى قضائية ضد شرطة أريزونا لنزعها حجاب مسلمات خلال مظاهرة داعمة لفلسطين.. فيديو

دعوى قضائية ضد شرطة أريزونا لنزعها حجاب مسلمات خلال مظاهرة داعمة لفلسطين.. فيديو

سبوتنيك عربي

رفعت أربع نساء مسلمات دعوى قضائية ضد شرطة ولاية أريزونا، بعدما أظهر مقطع فيديو عناصر أمن ينزعون حجابهن بالقوة خلال اعتقالهن في مظاهرة مؤيدة لفلسطين بجامعة... 07.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-07T19:20+0000

2025-09-07T19:20+0000

2025-09-07T19:20+0000

مجتمع

الولايات المتحدة الأمريكية

منوعات

أخبار فلسطين اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104378/13/1043781344_0:223:2849:1825_1920x0_80_0_0_fc3e2568d62ea59452d2eb8501dfd927.jpg

ووفقا لتفاصيل الحادث، نفذت قوات مشتركة من شرطة الجامعة ومكتب عمدة مقاطعة ماريكوبا وإدارة السلامة العامة في أريزونا عملية اعتقال شملت 69 شخصا خلال اعتصام طلابي داعم لفلسطين، وفقا لوسائل إعلام أمريكية. ومن بين المعتقلين، أُجبرت أربع نساء مسلمات، وهن فاطمة جباردي، نور عودة، نورة عبد الله، وسلمى جبعيه، على نزع حجابهن أثناء الاعتقال، وبقين مكشوفات الشعر طوال فترة النقل والاحتجاز حتى إطلاق سراحهن في اليوم التالي. تسبب مقطع فيديو يوثق لحظة نزع حجاب إحدى النساء في موجة استنكار واسعة من منظمات حقوقية.ووصف المحامون الحادث بأنه "إذلال علني" يعادل إجبار امرأة على خلع ملابسها أمام العامة. وتشير الدعوى إلى أن سياسات الشرطة المحلية تنص على ضرورة توفير "تسهيلات معقولة" للملابس الدينية، وأن نزع الحجاب يجب أن يقتصر على حالات أمنية ضرورية ولفترة وجيزة فقط.كما يسعى محامو النساء الأربع، بقيادة المحامي ديفيد شامي، للحصول على تعويضات مالية وتأكيد قضائي بانتهاك الحقوق الدستورية، مشيرين إلى أن النساء عانين من "صدمات نفسية وإذلال علني" جراء الحادث.تستمر القضية في إثارة الجدل، مع دعوات لمراجعة شاملة لممارسات الشرطة في التعامل مع المعتقلين من الأقليات الدينية.

https://sarabic.ae/20230123/فتاتان-تساعدان-المسلمات-الراغبات-في-العمل-دون-الاضطرار-لخلع-الحجاب-في-فرنسا-1072613130.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات, أخبار فلسطين اليوم