https://sarabic.ae/20250907/شرطة-لندن-تعتقل-أكثر-من-400-شخص-في-احتجاجات-مؤيدة-للفلسطينيين-1104583899.html
أفادت شرطة لندن أن عدد الأشخاص الذين اعتقلوا في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في لندن تجاوز 400 شخص. 07.09.2025, سبوتنيك عربي
لندن –سبوتنيك. وصرحت شرطة العاصمة في بيان، "حتى الساعة التاسعة مساءً من مساء اليوم، أُلقي القبض على أكثر من 425 شخصا على خلفية الاحتجاج الذي نظمته منظمة "الدفاع عن هيئات المحلفين" دعمًا لمنظمة "فلسطين أكشن" المحظورة.ونُفذت معظم هذه الاعتقالات بتهمة دعم منظمة محظورة، وهو ما يُعد جريمة بموجب قانون الإرهاب".وأوضحت الشرطة أن أكثر من 25 شخصًا اعتُقلوا بتهمة الاعتداء على ضباط الشرطة.ويوم السبت، أفادت شرطة لندن عن 300 حالة اعتقال في احتجاجات مؤيدة لمنظمة "فلسطين أكشن"، المحظورة في بريطانيا.
