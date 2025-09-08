https://sarabic.ae/20250908/أورسيس-127-الروسية-بندقية-خارقة-بنوعين-من-الأعيرة-النارية-1104614277.html
"أورسيس 12.7" الروسية... بندقية خارقة بنوعين من الأعيرة النارية
"أورسيس 12.7" الروسية... بندقية خارقة بنوعين من الأعيرة النارية
سبوتنيك عربي
تتميز بنادق القنص الروسية بدقة عالية تجعلها ضمن أفضل البنادق التي تعتمد عليها فرق القناصة في الجيش الروسي والعديد من الجيوش حول العالم، خاصة فيما يتعلق بقوة... 08.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-08T08:56+0000
2025-09-08T08:56+0000
2025-09-08T08:56+0000
أخبار العالم الآن
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/08/1104614175_0:0:991:557_1920x0_80_0_0_945060db48d6b44b45b734ca3a7c9a82.jpg
وتصنف البندقية "أورسيس" ضمن أفضل بنادق القنص الروسية فيما يتعلق بمدى الإصابة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وتتميز هذه البندقية بتطويرها للاستخدام ضد أهداف تقع على مسافات لا يمكن الوصول إليها بضربات مؤثرة بالبنادق التقليدية، بحسب الموقع، الذي أوضح أنه يمكن الاعتماد عليها في مكافحة قناصة العدو، خاصة إذا كان مدى بنادقهم أقل مقارنة بمدى هذه البندقية.وتمتلك هذه البندقية ميزة كبرى فيما يتعلق بالطلقات التي تستخدمها، حيث يمكن تزويدها بطلقات متوافقة مع طلقات حلف "الناتو" عيار (12.7 * 99 مم)، أو طلقات روسية عيار (12.7 * 108 مم) وكلاهما بمدى يتجاوز 2000 متر".ولفت الموقع إلى أن وزن البندقية الروسية يقدر بـ 13 كيلوغراما ومخزن سعته 5 طلقات تجمع في استخدامها بين الدقة العالية والمدى البعيد.
https://sarabic.ae/20250729/700-طلقة-في-الدقيقة-بندقية-روسية-بـ-3-طرازات-خارقة-1103154748.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/08/1104614175_0:0:991:743_1920x0_80_0_0_e1731c3766124a98059bb55d9b64dc14.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
"أورسيس 12.7" الروسية... بندقية خارقة بنوعين من الأعيرة النارية
تتميز بنادق القنص الروسية بدقة عالية تجعلها ضمن أفضل البنادق التي تعتمد عليها فرق القناصة في الجيش الروسي والعديد من الجيوش حول العالم، خاصة فيما يتعلق بقوة الطلقات التي تستخدمها ومدى الإصابة.
وتصنف البندقية "أورسيس" ضمن أفضل بنادق القنص الروسية فيما يتعلق بمدى الإصابة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
وتتميز هذه البندقية بتطويرها للاستخدام ضد أهداف تقع على مسافات لا يمكن الوصول إليها بضربات مؤثرة بالبنادق التقليدية
، بحسب الموقع، الذي أوضح أنه يمكن الاعتماد عليها في مكافحة قناصة العدو، خاصة إذا كان مدى بنادقهم أقل مقارنة بمدى هذه البندقية.
وتمتلك هذه البندقية ميزة كبرى فيما يتعلق بالطلقات
التي تستخدمها، حيث يمكن تزويدها بطلقات متوافقة مع طلقات حلف "الناتو" عيار (12.7 * 99 مم)، أو طلقات روسية عيار (12.7 * 108 مم) وكلاهما بمدى يتجاوز 2000 متر".
ولفت الموقع إلى أن وزن البندقية الروسية يقدر بـ 13 كيلوغراما ومخزن سعته 5 طلقات تجمع في استخدامها بين الدقة العالية والمدى البعيد.