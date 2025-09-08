عربي
"أورسيس 12.7" الروسية... بندقية خارقة بنوعين من الأعيرة النارية
"أورسيس 12.7" الروسية... بندقية خارقة بنوعين من الأعيرة النارية
سبوتنيك عربي
تتميز بنادق القنص الروسية بدقة عالية تجعلها ضمن أفضل البنادق التي تعتمد عليها فرق القناصة في الجيش الروسي والعديد من الجيوش حول العالم، خاصة فيما يتعلق بقوة... 08.09.2025, سبوتنيك عربي
أخبار العالم الآن
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
وتصنف البندقية "أورسيس" ضمن أفضل بنادق القنص الروسية فيما يتعلق بمدى الإصابة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وتتميز هذه البندقية بتطويرها للاستخدام ضد أهداف تقع على مسافات لا يمكن الوصول إليها بضربات مؤثرة بالبنادق التقليدية، بحسب الموقع، الذي أوضح أنه يمكن الاعتماد عليها في مكافحة قناصة العدو، خاصة إذا كان مدى بنادقهم أقل مقارنة بمدى هذه البندقية.وتمتلك هذه البندقية ميزة كبرى فيما يتعلق بالطلقات التي تستخدمها، حيث يمكن تزويدها بطلقات متوافقة مع طلقات حلف "الناتو" عيار (12.7 * 99 مم)، أو طلقات روسية عيار (12.7 * 108 مم) وكلاهما بمدى يتجاوز 2000 متر".ولفت الموقع إلى أن وزن البندقية الروسية يقدر بـ 13 كيلوغراما ومخزن سعته 5 طلقات تجمع في استخدامها بين الدقة العالية والمدى البعيد.
© Photo / ROE OFFICIAL WEBSITEبندقية القنص الروسية الخارقة "أورسيس"
بندقية القنص الروسية الخارقة أورسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
© Photo / ROE OFFICIAL WEBSITE
تابعنا عبر
تتميز بنادق القنص الروسية بدقة عالية تجعلها ضمن أفضل البنادق التي تعتمد عليها فرق القناصة في الجيش الروسي والعديد من الجيوش حول العالم، خاصة فيما يتعلق بقوة الطلقات التي تستخدمها ومدى الإصابة.
وتصنف البندقية "أورسيس" ضمن أفضل بنادق القنص الروسية فيما يتعلق بمدى الإصابة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
بندقية إيه كيه-12 المطورة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
700 طلقة في الدقيقة.. بندقية روسية بـ 3 طرازات خارقة
29 يوليو, 11:02 GMT
وتتميز هذه البندقية بتطويرها للاستخدام ضد أهداف تقع على مسافات لا يمكن الوصول إليها بضربات مؤثرة بالبنادق التقليدية، بحسب الموقع، الذي أوضح أنه يمكن الاعتماد عليها في مكافحة قناصة العدو، خاصة إذا كان مدى بنادقهم أقل مقارنة بمدى هذه البندقية.
© Photo / ROE OFFICIAL WEBSITEبندقية القنص الروسية "أورسيس"
بندقية القنص الروسية أورسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
بندقية القنص الروسية "أورسيس"
© Photo / ROE OFFICIAL WEBSITE
وتمتلك هذه البندقية ميزة كبرى فيما يتعلق بالطلقات التي تستخدمها، حيث يمكن تزويدها بطلقات متوافقة مع طلقات حلف "الناتو" عيار (12.7 * 99 مم)، أو طلقات روسية عيار (12.7 * 108 مم) وكلاهما بمدى يتجاوز 2000 متر".
ولفت الموقع إلى أن وزن البندقية الروسية يقدر بـ 13 كيلوغراما ومخزن سعته 5 طلقات تجمع في استخدامها بين الدقة العالية والمدى البعيد.
© Sputnikإنفوجراف | "إس في دي"... بندقية قنص روسية أسطورية
إنفوجراف | إس في دي... بندقية قنص روسية أسطورية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
إنفوجراف | "إس في دي"... بندقية قنص روسية أسطورية
© Sputnik
