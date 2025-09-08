إخلاء مبنى ركاب داخل مطارفي لندن بسبب مواد خطرة...فيديو
إخلاء مبنى ركاب داخل مطارفي لندن بسبب مواد خطرة
أعلنت الشركة المشغّلة لمطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الإثنين، عن إغلاق مبنى الركاب رقم 4 وإخلائه، إثر حادث لم تُكشف طبيعته بعد، في وقت تعمل فيه فرق الطوارئ في الموقع.
ونشرت إدارة المطار بياناً، دعت فيه المسافرين إلى تجنب التوجه إلى مبنى الركاب رقم 4، مؤكدة أن الموظفين على الأرض يقدّمون الدعم اللازم للركاب، بينما تواصل بقية مباني الركاب العمل بشكل طبيعي.
وفي بيان منفصل، أفادت فرقة إطفاء لندن، بأن الحادث قد يكون مرتبطاً بمواد خطرة، مشيرة إلى أن فرقاً متخصصة نُشرت لتقييم الوضع، وأن الإخلاء تم كإجراء احترازي.
#JUSTIN: Check-in at Terminal 4 at Heathrow Airport has been closed and the terminal evacuated after an incident, officials confirmed.— upuknews (@upuknews1) September 8, 2025
Emergency services are currently on site, and passengers are being assisted by staff.
Authorities have urged travelers not to head to… pic.twitter.com/jWZgWQzwo2
وأضافت أن البلاغ الأول عن الحادث ورد في تمام الساعة 5:01 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة لندن ، وأن وحدات إطفاء من محطات فيلثام، وهيثرو، وويمبلي شاركت في الاستجابة.
وكانت الشركة المشغلة لمطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن قد أعلنت، في مارس/آذار الماضي، عن إغلاق المطار بالكامل، بعد حريق اندلع في محطة كهرباء فرعية تزوده بالطاقة، ما أدى إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي.
ويعد مطار هيثرو أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما، حيث سجل في العام الماضي رقما قياسيا بلغ 83.9 مليون مسافر، مع معدل إقلاع أو هبوط طائرة كل 45 ثانية.