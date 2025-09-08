إخلاء مبنى ركاب داخل مطارفي لندن بسبب مواد خطرة...فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250908/إخلاء-مبنى-ركاب-داخل-مطارفي--لندن-بسبب-مواد-خطرةفيديو-1104636485.html
إخلاء مبنى ركاب داخل مطارفي لندن بسبب مواد خطرة...فيديو
إخلاء مبنى ركاب داخل مطارفي لندن بسبب مواد خطرة...فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت الشركة المشغّلة لمطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الإثنين، عن إغلاق مبنى الركاب رقم 4 وإخلائه، إثر حادث لم تُكشف طبيعته بعد، في وقت تعمل فيه... 08.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-08T19:28+0000
2025-09-08T19:28+0000
لندن
رحلات
أخبار العالم الآن
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/08/1104636317_0:0:630:355_1920x0_80_0_0_969f332a23b4f16bce5626e0126ef426.jpg
ونشرت إدارة المطار بياناً، دعت فيه المسافرين إلى تجنب التوجه إلى مبنى الركاب رقم 4، مؤكدة أن الموظفين على الأرض يقدّمون الدعم اللازم للركاب، بينما تواصل بقية مباني الركاب العمل بشكل طبيعي.وأضافت أن البلاغ الأول عن الحادث ورد في تمام الساعة 5:01 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة لندن ، وأن وحدات إطفاء من محطات فيلثام، وهيثرو، وويمبلي شاركت في الاستجابة.وكانت الشركة المشغلة لمطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن قد أعلنت، في مارس/آذار الماضي، عن إغلاق المطار بالكامل، بعد حريق اندلع في محطة كهرباء فرعية تزوده بالطاقة، ما أدى إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي.ويعد مطار هيثرو أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما، حيث سجل في العام الماضي رقما قياسيا بلغ 83.9 مليون مسافر، مع معدل إقلاع أو هبوط طائرة كل 45 ثانية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/08/1104636317_0:0:532:399_1920x0_80_0_0_b25e656801db968953089d04f11cc87a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لندن, رحلات, أخبار العالم الآن, حول العالم
لندن, رحلات, أخبار العالم الآن, حول العالم

إخلاء مبنى ركاب داخل مطارفي لندن بسبب مواد خطرة...فيديو

19:28 GMT 08.09.2025
© Photo / xإخلاء مبنى ركاب داخل مطارفي لندن بسبب مواد خطرة
إخلاء مبنى ركاب داخل مطارفي لندن بسبب مواد خطرة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
أعلنت الشركة المشغّلة لمطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الإثنين، عن إغلاق مبنى الركاب رقم 4 وإخلائه، إثر حادث لم تُكشف طبيعته بعد، في وقت تعمل فيه فرق الطوارئ في الموقع.
ونشرت إدارة المطار بياناً، دعت فيه المسافرين إلى تجنب التوجه إلى مبنى الركاب رقم 4، مؤكدة أن الموظفين على الأرض يقدّمون الدعم اللازم للركاب، بينما تواصل بقية مباني الركاب العمل بشكل طبيعي.

وفي بيان منفصل، أفادت فرقة إطفاء لندن، بأن الحادث قد يكون مرتبطاً بمواد خطرة، مشيرة إلى أن فرقاً متخصصة نُشرت لتقييم الوضع، وأن الإخلاء تم كإجراء احترازي.


وأضافت أن البلاغ الأول عن الحادث ورد في تمام الساعة 5:01 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة لندن ، وأن وحدات إطفاء من محطات فيلثام، وهيثرو، وويمبلي شاركت في الاستجابة.

وكانت الشركة المشغلة لمطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن قد أعلنت، في مارس/آذار الماضي، عن إغلاق المطار بالكامل، بعد حريق اندلع في محطة كهرباء فرعية تزوده بالطاقة، ما أدى إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي.
ويعد مطار هيثرو أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما، حيث سجل في العام الماضي رقما قياسيا بلغ 83.9 مليون مسافر، مع معدل إقلاع أو هبوط طائرة كل 45 ثانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала