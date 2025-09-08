https://sarabic.ae/20250908/إعلام-ماكرون-يقوض-السياسة-الخارجية-للاتحاد-الأوروبي-بأكمله-1104637109.html
إعلام: ماكرون يقوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بأكمله
إعلام: ماكرون يقوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بأكمله
سبوتنيك عربي
كتبت صحيفة ألمانية، أن الانهيار السياسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يقوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بأكمله. 08.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-08T20:09+0000
2025-09-08T20:09+0000
2025-09-08T20:09+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار فرنسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0a/1101505584_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c4922b78639e31dde1151dec24c9a73.jpg
وجاء في المقال الذي نشرته صحيفة "برلينر تسايتونغ": "عدم الاستقرار في فرنسا يشل السياسة الخارجية أيضًا. يقود ماكرون "ائتلاف الراغبين"، الذي يسعى لإرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا، لكنه في وضع حرج. تريد أوروبا إظهار قوتها، لكن فرنسا لم تُحرز تقدما يذكر حتى الآن".ووفقا للصحيفة، أن " تواصل فرنسا الترنح في ظل نتائج غير مؤكدة ورئيس بلغ منذ زمن حده السياسي، مما يغرق أوروبا في الفوضى".وكانت الوزارة قد وصفت سابقا التصريحات حول إمكانية نشر قوة من دول أعضاء في الحلف في أوكرانيا، والتي صدرت في المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى، بأنها تحريض على استمرار الأعمال العدائية.
https://sarabic.ae/20250904/تونس-تستدعي-القائم-بالأعمال-الفرنسي-احتجاجا-على-مقتل-شاب-تونسي-في-مرسيليا-جنوبي-فرنسا-1104483903.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0a/1101505584_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_99504eb5b2afc2fbb53c5f517e58d06e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار فرنسا
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار فرنسا
إعلام: ماكرون يقوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بأكمله
كتبت صحيفة ألمانية، أن الانهيار السياسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يقوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بأكمله.
وجاء في المقال الذي نشرته صحيفة "برلينر تسايتونغ": "عدم الاستقرار في فرنسا يشل السياسة الخارجية أيضًا. يقود ماكرون "ائتلاف الراغبين"، الذي يسعى لإرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا، لكنه في وضع حرج. تريد أوروبا إظهار قوتها، لكن فرنسا لم تُحرز تقدما يذكر حتى الآن".
وأشارت الصحيفة إلى أن على ماكرون أن يعترف بفشله ويستقيل، ويسمح للشعب الفرنسي بتقرير مصيره.
ووفقا للصحيفة، أن " تواصل فرنسا الترنح في ظل نتائج غير مؤكدة ورئيس بلغ منذ زمن حده السياسي، مما يغرق أوروبا في الفوضى".
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات من دول أعضاء في حلف الناتو في أوكرانيا مرفوض قطعيًا من موسكو، وينذر بتصعيد حاد.
وكانت الوزارة قد وصفت سابقا التصريحات حول إمكانية نشر قوة من دول أعضاء في الحلف في أوكرانيا، والتي صدرت في المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى، بأنها تحريض على استمرار الأعمال العدائية.