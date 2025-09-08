إعلام: ماكرون يقوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بأكمله

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250908/إعلام-ماكرون-يقوض-السياسة-الخارجية-للاتحاد-الأوروبي-بأكمله-1104637109.html
إعلام: ماكرون يقوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بأكمله
إعلام: ماكرون يقوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بأكمله
سبوتنيك عربي
كتبت صحيفة ألمانية، أن الانهيار السياسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يقوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بأكمله. 08.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-08T20:09+0000
2025-09-08T20:09+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار فرنسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0a/1101505584_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c4922b78639e31dde1151dec24c9a73.jpg
وجاء في المقال الذي نشرته صحيفة "برلينر تسايتونغ": "عدم الاستقرار في فرنسا يشل السياسة الخارجية أيضًا. يقود ماكرون "ائتلاف الراغبين"، الذي يسعى لإرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا، لكنه في وضع حرج. تريد أوروبا إظهار قوتها، لكن فرنسا لم تُحرز تقدما يذكر حتى الآن".ووفقا للصحيفة، أن " تواصل فرنسا الترنح في ظل نتائج غير مؤكدة ورئيس بلغ منذ زمن حده السياسي، مما يغرق أوروبا في الفوضى".وكانت الوزارة قد وصفت سابقا التصريحات حول إمكانية نشر قوة من دول أعضاء في الحلف في أوكرانيا، والتي صدرت في المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى، بأنها تحريض على استمرار الأعمال العدائية.
https://sarabic.ae/20250904/تونس-تستدعي-القائم-بالأعمال-الفرنسي-احتجاجا-على-مقتل-شاب-تونسي-في-مرسيليا-جنوبي-فرنسا-1104483903.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0a/1101505584_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_99504eb5b2afc2fbb53c5f517e58d06e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار فرنسا
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار فرنسا

إعلام: ماكرون يقوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بأكمله

20:09 GMT 08.09.2025
© AP Photoالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
كتبت صحيفة ألمانية، أن الانهيار السياسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يقوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بأكمله.
وجاء في المقال الذي نشرته صحيفة "برلينر تسايتونغ": "عدم الاستقرار في فرنسا يشل السياسة الخارجية أيضًا. يقود ماكرون "ائتلاف الراغبين"، الذي يسعى لإرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا، لكنه في وضع حرج. تريد أوروبا إظهار قوتها، لكن فرنسا لم تُحرز تقدما يذكر حتى الآن".
وأشارت الصحيفة إلى أن على ماكرون أن يعترف بفشله ويستقيل، ويسمح للشعب الفرنسي بتقرير مصيره.
ووفقا للصحيفة، أن " تواصل فرنسا الترنح في ظل نتائج غير مؤكدة ورئيس بلغ منذ زمن حده السياسي، مما يغرق أوروبا في الفوضى".
الشرطة الفرنسية 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
تونس تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي احتجاجا على مقتل شاب تونسي في مرسيليا جنوبي فرنسا
4 سبتمبر, 05:48 GMT

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات من دول أعضاء في حلف الناتو في أوكرانيا مرفوض قطعيًا من موسكو، وينذر بتصعيد حاد.

وكانت الوزارة قد وصفت سابقا التصريحات حول إمكانية نشر قوة من دول أعضاء في الحلف في أوكرانيا، والتي صدرت في المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى، بأنها تحريض على استمرار الأعمال العدائية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала