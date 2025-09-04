عربي
تونس تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي احتجاجا على مقتل شاب تونسي في مرسيليا جنوبي فرنسا
وأفاد بيان صادر عن الوزارة أن استدعاء القائم بالأعمال جاء في ظل غياب السفيرة الفرنسية عن البلاد، حيث تم إبلاغه بموقف تونس الرافض للحادثة، والتي وصفتها بـ"القتل غير المبرر". وطالبت تونس السلطات الفرنسية بالإسراع في التحقيق الشفاف لتحديد المسؤوليات، مؤكدة عزمها اتخاذ كافة الإجراءات لحفظ حقوق الفقيد وعائلته.كما أكدت الوزارة تواصلها مع عائلة الفقيد لتقديم التعازي وإطلاعها على الإجراءات المتخذة.وكان المدعي العام الفرنسي نيكولا بيسوني قد صرح أن الشاب التونسي، المقيم في فرنسا، طعن مدير فندق في مرسيليا بعد طرده بسبب عدم تسديده مستحقات مالية، قبل أن تتدخل الشرطة وتؤدي الواقعة إلى مقتله. وكانت مصادر أمنية قد صرحت بأن الشرطة الفرنسية قد أطلقت النار على رجل وأردته قتيلا، الثلاثاء الماضي، في مدينة مرسيليا جنوب شرقي فرنسا، بعد رؤيته يسير في الشارع حاملا قضيبا حديديا وسكينين.وقبل الحادث بوقت قصير، كان الرجل قد طعن أربعة أشخاص على الأقل في غرفة بأحد الفنادق، ويرقد أحد الضحايا في حالة حرجة، وفقا لوسائل إعلام فرنسية.
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، فجر اليوم الخميس، استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي في تونس لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على خلفية مقتل الشاب التونسي عبد القادر ذيبي على يد الشرطة الفرنسية في مدينة مرسيليا، جنوبي فرنسا يوم الثلاثاء الماضي.
وأفاد بيان صادر عن الوزارة أن استدعاء القائم بالأعمال جاء في ظل غياب السفيرة الفرنسية عن البلاد، حيث تم إبلاغه بموقف تونس الرافض للحادثة، والتي وصفتها بـ"القتل غير المبرر".
وطالبت تونس السلطات الفرنسية بالإسراع في التحقيق الشفاف لتحديد المسؤوليات، مؤكدة عزمها اتخاذ كافة الإجراءات لحفظ حقوق الفقيد وعائلته.

وأشار البيان إلى أن رئيس الجمهورية وجّه سفير تونس في باريس بإبلاغ السلطات الفرنسية بالموقف ذاته، مع تكليفه بالتنسيق مع القنصلية العامة في مرسيليا لتسريع نقل جثمان الفقيد إلى تونس.
سكين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
إصابة 4 أشخاص إثر هجوم بسكين في مرسيليا جنوبي فرنسا
2 سبتمبر, 15:30 GMT
كما أكدت الوزارة تواصلها مع عائلة الفقيد لتقديم التعازي وإطلاعها على الإجراءات المتخذة.
وكان المدعي العام الفرنسي نيكولا بيسوني قد صرح أن الشاب التونسي، المقيم في فرنسا، طعن مدير فندق في مرسيليا بعد طرده بسبب عدم تسديده مستحقات مالية، قبل أن تتدخل الشرطة وتؤدي الواقعة إلى مقتله.

وأكدت تونس في ختام بيانها التزامها الراسخ بالدفاع عن حقوق مواطنيها في الخارج، مشددة على حرصها على حماية مصالحهم أينما كانوا.
وكانت مصادر أمنية قد صرحت بأن الشرطة الفرنسية قد أطلقت النار على رجل وأردته قتيلا، الثلاثاء الماضي، في مدينة مرسيليا جنوب شرقي فرنسا، بعد رؤيته يسير في الشارع حاملا قضيبا حديديا وسكينين.
وقبل الحادث بوقت قصير، كان الرجل قد طعن أربعة أشخاص على الأقل في غرفة بأحد الفنادق، ويرقد أحد الضحايا في حالة حرجة، وفقا لوسائل إعلام فرنسية.
