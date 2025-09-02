https://sarabic.ae/20250902/إصابة-4-أشخاص-إثر-هجوم-بسكين-في-مرسيليا-جنوبي-فرنسا--1104427845.html
إصابة 4 أشخاص إثر هجوم بسكين في مرسيليا جنوبي فرنسا
إصابة 4 أشخاص إثر هجوم بسكين في مرسيليا جنوبي فرنسا
صرحت مصادر أمنية بأن الشرطة الفرنسية قد أطلقت النار على رجل وأردته قتيلا، اليوم الثلاثاء، في مدينة مرسيليا جنوب شرقي فرنسا، بعد رؤيته يسير في الشارع حاملا... 02.09.2025, سبوتنيك عربي
وقبل الحادث بوقت قصير، كان الرجل قد طعن أربعة أشخاص على الأقل في غرفة بأحد الفنادق، ويرقد أحد الضحايا في حالة حرجة، وفقا لوسائل إعلام فرنسية. وكان شخص قد قتل بينما أصيب اثنين من رجال الشرطة الفرنسية بجروح خطيرة، في هجوم بسكين في شرق فرنسا، في فبراير/شباط الماضي، أثناء مظاهرة لدعم الكونغو. وأضاف هيتز أن أحد ضباط الشرطة المصابين بجروح خطيرة تعرّض للإصابة في الشريان السباتي، بينما تلقى الآخر إصابة في الصدر.ومن المتوقع أن يتوجه وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيلو، إلى موقع الهجوم في وقت لاحق من اليوم السبت. وبحسب مصادر نقابية، فإن المشتبه به في ارتكاب الحادث، المولود في الجزائر، كان تحت المراقبة القضائية والإقامة الجبرية، وتحت أمر الطرد من فرنسا، وفقا لوكالة "فرانس برس".
إصابة 4 أشخاص إثر هجوم بسكين في مرسيليا جنوبي فرنسا
صرحت مصادر أمنية بأن الشرطة الفرنسية قد أطلقت النار على رجل وأردته قتيلا، اليوم الثلاثاء، في مدينة مرسيليا جنوب شرقي فرنسا، بعد رؤيته يسير في الشارع حاملا قضيبا حديديا وسكينين.
وقبل الحادث بوقت قصير، كان الرجل قد طعن أربعة أشخاص على الأقل في غرفة بأحد الفنادق، ويرقد أحد الضحايا في حالة حرجة، وفقا لوسائل إعلام فرنسية.
وكان شخص قد قتل بينما أصيب اثنين من رجال الشرطة الفرنسية بجروح خطيرة، في هجوم بسكين
في شرق فرنسا، في فبراير/شباط الماضي، أثناء مظاهرة لدعم الكونغو.
وقال المدعي العام، نيكولا هيتز، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إن 3 ضباط آخرين أصيبوا بجروح طفيفة، في الهجوم الذي وقع في مدينة مولهاوس الفرنسية، والذي نفذه مشتبه به يبلغ من العمر 37 عاما، مدرج على قائمة مراقبة منع الإرهاب.
وأضاف هيتز أن أحد ضباط الشرطة المصابين بجروح خطيرة تعرّض للإصابة في الشريان السباتي، بينما تلقى الآخر إصابة في الصدر.
ومن المتوقع أن يتوجه وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيلو، إلى موقع الهجوم في وقت لاحق من اليوم السبت.
وبحسب مصادر نقابية، فإن المشتبه به في ارتكاب الحادث، المولود في الجزائر
، كان تحت المراقبة القضائية والإقامة الجبرية، وتحت أمر الطرد من فرنسا، وفقا لوكالة "فرانس برس".