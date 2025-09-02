https://sarabic.ae/20250902/إصابة-4-أشخاص-إثر-هجوم-بسكين-في-مرسيليا-جنوبي-فرنسا--1104427845.html

إصابة 4 أشخاص إثر هجوم بسكين في مرسيليا جنوبي فرنسا

إصابة 4 أشخاص إثر هجوم بسكين في مرسيليا جنوبي فرنسا

سبوتنيك عربي

صرحت مصادر أمنية بأن الشرطة الفرنسية قد أطلقت النار على رجل وأردته قتيلا، اليوم الثلاثاء، في مدينة مرسيليا جنوب شرقي فرنسا، بعد رؤيته يسير في الشارع حاملا... 02.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-02T15:30+0000

2025-09-02T15:30+0000

2025-09-02T15:30+0000

أخبار فرنسا

الجزائر

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102091/66/1020916602_0:0:5616:3160_1920x0_80_0_0_8b5b9a3e6ee7fb1e4799f86746e4ac20.jpg

وقبل الحادث بوقت قصير، كان الرجل قد طعن أربعة أشخاص على الأقل في غرفة بأحد الفنادق، ويرقد أحد الضحايا في حالة حرجة، وفقا لوسائل إعلام فرنسية. وكان شخص قد قتل بينما أصيب اثنين من رجال الشرطة الفرنسية بجروح خطيرة، في هجوم بسكين في شرق فرنسا، في فبراير/شباط الماضي، أثناء مظاهرة لدعم الكونغو. وأضاف هيتز أن أحد ضباط الشرطة المصابين بجروح خطيرة تعرّض للإصابة في الشريان السباتي، بينما تلقى الآخر إصابة في الصدر.ومن المتوقع أن يتوجه وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيلو، إلى موقع الهجوم في وقت لاحق من اليوم السبت. وبحسب مصادر نقابية، فإن المشتبه به في ارتكاب الحادث، المولود في الجزائر، كان تحت المراقبة القضائية والإقامة الجبرية، وتحت أمر الطرد من فرنسا، وفقا لوكالة "فرانس برس".

https://sarabic.ae/20250222/فرنسا-مقتل-شخص-وإصابة-عدد-من-رجال-الشرطة-في-حادث-طعن-1098070328.html

أخبار فرنسا

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فرنسا , الجزائر, أخبار العالم الآن