"زافيالوف للسكاكين" تعرض إرثها الروسي في أول مشاركة بمعرض أبوظبي للصيد والفروسية.. صور وفيديو

"زافيالوف للسكاكين" تعرض إرثها الروسي في أول مشاركة بمعرض أبوظبي للصيد والفروسية
شركة "زافيالوف للسكاكين" تشارك للمرة الأولى في معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية، 8 سبتمبر/ أيلول 2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
في أول ظهور لها بمنطقة الخليج، شاركت شركة "زافيالوف" الروسية للسكاكين في معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية، مقدمة لجمهوره تجربة فريدة، تمزج بين الحرفية التقليدية والتصميم العصري، ضمن جناح استقطب اهتمام عشاق الصيد وهواة اقتناء الأدوات اليدوية الفاخرة.
وتأسست "زافيالوف" في عام 1820 كورشة عائلية صغيرة في روسيا، قبل أن يُعاد إحياء اسمها التاريخي في تسعينيات القرن الماضي، لتعود إلى الساحة العالمية بروح متجددة، محافظةً على جوهرها الأصلي في صناعة السكاكين اليدوية الفاخرة.
وتتميز منتجات الشركة بدقة التصنيع وتفرد التصميم، إذ تُنقش الزخارف الفنية على الفولاذ يدويا باستخدام تقنيات تقليدية متوارثة عبر الأجيال.
شركة "زافيالوف للسكاكين" تشارك للمرة الأولى في معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية، 8 سبتمبر/ أيلول 2025
شركة "زافيالوف للسكاكين" تشارك للمرة الأولى في معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية، 8 سبتمبر/ أيلول 2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
وقال المدير الفني في الشركة، أناتولي كوروفنسكي: "نفخر بجودة سكاكيننا التي تجمع بين الحرفية التقليدية والتقنيات الحديثة.. نحرص على تقديم قطع تجمع بين العملية والجاذبية، ونوفر لمتعاملينا خيارات مصممة خصيصًا منحيث المواد، والأحجام، والتصميم".
شركة "زافيالوف للسكاكين" تشارك للمرة الأولى في معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية، 8 سبتمبر/ أيلول 2025
شركة "زافيالوف للسكاكين" تشارك للمرة الأولى في معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية، 8 سبتمبر/ أيلول 2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
ولاقى جناح شركة "زافيالوف" الروسية إقبالا واسعًا من الزوار، الذين أبدوا إعجابهم بجمالية القطع المعروضة، واهتمامهم بالتفاصيل الدقيقة التي تعكس عمق التراث الروسي في صناعة السكاكين.
وتأتي هذه المشاركة ضمن توجه المعرض لاحتضان علامات تجارية عالمية تحمل قصصًا ثقافية غنية، وتقدم منتجات تتجاوز كونها أدوات إلى كونها قطعًا فنية.
شركة "زافيالوف للسكاكين" تشارك للمرة الأولى في معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية، 8 سبتمبر/ أيلول 2025
شركة "زافيالوف للسكاكين" تشارك للمرة الأولى في معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية، 8 سبتمبر/ أيلول 2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
ويعد قطاع السكاكين في معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية من أبرز الأقسام التي تروي قصصا من التراث، وتجسد التقاء الحرف التقليدية بالإبداع المعاصر، في مشهد يعكس فخر الإمارات بموروثها وانفتاحها على الثقافات العالمية.