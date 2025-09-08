https://sarabic.ae/20250908/لافروف-يبحث-هاتفيا-مع-نظيره-السعودي-الحوار-بين-البلدين-والوضع-في-منطقة-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1104633217.html
لافروف يبحث هاتفيا مع نظيره السعودي الحوار بين البلدين والوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
لافروف يبحث هاتفيا مع نظيره السعودي الحوار بين البلدين والوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
بحث وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف هاتفيا، اليوم الإثنين، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، الحوار بين البلدين والوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. 08.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-08T16:58+0000
2025-09-08T16:58+0000
2025-09-08T16:58+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/04/1102350300_0:96:3302:1953_1920x0_80_0_0_d282173069be0ca4f456f20985851b4b.jpg
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/04/1102350300_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_6430d8bfa1f20e85fd8d2db045f00a94.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي, السعودية
روسيا, العالم العربي, السعودية
لافروف يبحث هاتفيا مع نظيره السعودي الحوار بين البلدين والوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
يتبع
بحث وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف هاتفيا، اليوم الإثنين، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، الحوار بين البلدين والوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.