مصرع 5 مهاجرين بعد اصطدام قاربهم بسفينة لخفر السواحل قبالة سواحل تركيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250908/مصرع-5-مهاجرين-بعد-اصطدام-قاربهم-بسفينة-لخفر-السواحل-قبالة-سواحل-تركيا-1104606713.html
مصرع 5 مهاجرين بعد اصطدام قاربهم بسفينة لخفر السواحل قبالة سواحل تركيا
مصرع 5 مهاجرين بعد اصطدام قاربهم بسفينة لخفر السواحل قبالة سواحل تركيا
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات التركية، أمس الأحد، مصرع خمسة مهاجرين غير نظاميين وفقدان آخر إثر اصطدام قاربهم بسفينة تابعة لخفر السواحل قبالة سواحل محافظة بالي قصر شمال غرب... 08.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-08T04:14+0000
2025-09-08T04:14+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/01/1c/1057356196_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fd2a7ba1fbab176c9fbeb417c2dade5a.jpg
وجاء في بيان صادر عن مكتب محافظ بالي قصر، أن الحادث وقع خلال عملية نفذتها قيادة مجموعة شمال بحر إيجه لخفر السواحل، ضمن جهود مكافحة الهجرة غير النظامية.وأوضح البيان، أن القارب السريع المصنوع من الألياف الزجاجية، والذي كان يقل مهربا و34 مهاجرا غير نظامي، اصطدم بسفينة خفر السواحل قبالة شواطئ منتجع أيفاليك السياحي.وأشار إلى أن خمسة من المهاجرين الذين سقطوا في البحر لقوا حتفهم، ولا يزال شخص واحد في عداد المفقودين، بينما أصيب شخص آخر وحالته حرجة.يذكر أن بحر إيجه يعد طريقا رئيسيا للمهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر تركيا.
https://sarabic.ae/20250821/منظمة-دولية-ليبيا-نقطة-الانطلاق-الرئيسية-للمهاجرين-إلى-أوروبا-بوركينا-فاسو-ترفض-تقريرا-أمميا-1103981106.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/01/1c/1057356196_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_96b1c0131eb8d53104dc7050b0af12e6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم

مصرع 5 مهاجرين بعد اصطدام قاربهم بسفينة لخفر السواحل قبالة سواحل تركيا

04:14 GMT 08.09.2025
© AP Photo / Pau de la Calleإنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لامبيدوزا، 25 يناير 2022.
إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لامبيدوزا، 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
© AP Photo / Pau de la Calle
تابعنا عبر
أعلنت السلطات التركية، أمس الأحد، مصرع خمسة مهاجرين غير نظاميين وفقدان آخر إثر اصطدام قاربهم بسفينة تابعة لخفر السواحل قبالة سواحل محافظة بالي قصر شمال غرب البلاد.
وجاء في بيان صادر عن مكتب محافظ بالي قصر، أن الحادث وقع خلال عملية نفذتها قيادة مجموعة شمال بحر إيجه لخفر السواحل، ضمن جهود مكافحة الهجرة غير النظامية.
وأوضح البيان، أن القارب السريع المصنوع من الألياف الزجاجية، والذي كان يقل مهربا و34 مهاجرا غير نظامي، اصطدم بسفينة خفر السواحل قبالة شواطئ منتجع أيفاليك السياحي.
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
راديو
منظمة دولية: ليبيا نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا.. بوركينا فاسو ترفض تقريرا أمميا
21 أغسطس, 09:04 GMT
وأشار إلى أن خمسة من المهاجرين الذين سقطوا في البحر لقوا حتفهم، ولا يزال شخص واحد في عداد المفقودين، بينما أصيب شخص آخر وحالته حرجة.
يذكر أن بحر إيجه يعد طريقا رئيسيا للمهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر تركيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала