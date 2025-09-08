https://sarabic.ae/20250908/مصرع-5-مهاجرين-بعد-اصطدام-قاربهم-بسفينة-لخفر-السواحل-قبالة-سواحل-تركيا-1104606713.html
وجاء في بيان صادر عن مكتب محافظ بالي قصر، أن الحادث وقع خلال عملية نفذتها قيادة مجموعة شمال بحر إيجه لخفر السواحل، ضمن جهود مكافحة الهجرة غير النظامية.وأوضح البيان، أن القارب السريع المصنوع من الألياف الزجاجية، والذي كان يقل مهربا و34 مهاجرا غير نظامي، اصطدم بسفينة خفر السواحل قبالة شواطئ منتجع أيفاليك السياحي.وأشار إلى أن خمسة من المهاجرين الذين سقطوا في البحر لقوا حتفهم، ولا يزال شخص واحد في عداد المفقودين، بينما أصيب شخص آخر وحالته حرجة.يذكر أن بحر إيجه يعد طريقا رئيسيا للمهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر تركيا.
