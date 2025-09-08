عربي
أمساليوم
بث مباشر
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
الفن بريشة الماء... زخارف المد والجذر تنقش على ساحل الصين
الفن بريشة الماء... زخارف المد والجذر تنقش على ساحل الصين
фото, صور, الصين

الفن بريشة الماء... زخارف المد والجذر تنقش على ساحل الصين

07:33 GMT 08.09.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لآثار المد والجزر بعد انحسار المد عند مصب نهر تشيانتانغ في الصين والتي ظهرت عل شكل أشجار بزخارف مختلفة.
© Getty Images / CFOTO/Future Publishing

منظر طبيعي لآثار المد والجزر تظهر على شكل شجرة بعد انحسار المد عند مصب نهر تشيانتانغ في مدينة هاينينغ، الصين.

منظر طبيعي لآثار المد والجزر تظهر على شكل شجرة بعد انحسار المد عند مصب نهر تشيانتانغ في مدينة هاينينغ، الصين. - سبوتنيك عربي
1/9
© Getty Images / CFOTO/Future Publishing

منظر طبيعي لآثار المد والجزر تظهر على شكل شجرة بعد انحسار المد عند مصب نهر تشيانتانغ في مدينة هاينينغ، الصين.

© Getty Images / VCG/Qian Weizhong

صورة جوية لأنماط على شكل أشجار تظهر على مجرى نهر تشيانتانغ، الصين.

صورة جوية لأنماط على شكل أشجار تظهر على مجرى نهر تشيانتانغ، الصين. - سبوتنيك عربي
2/9
© Getty Images / VCG/Qian Weizhong

صورة جوية لأنماط على شكل أشجار تظهر على مجرى نهر تشيانتانغ، الصين.

© Getty Images / VCG/Qian Weizhong

آثار المد والجزر على شكل أشجار تظهر على مجرى نهر تشيانتانغ، الصين.

آثار المد والجزر على شكل أشجار تظهر على مجرى نهر تشيانتانغ، الصين. - سبوتنيك عربي
3/9
© Getty Images / VCG/Qian Weizhong

آثار المد والجزر على شكل أشجار تظهر على مجرى نهر تشيانتانغ، الصين.

© Getty Images / CFOTO/Future Publishing

منظر طبيعي للمد والجزر تظهر بعد انحسار المد عند مصب نهر تشيانتانغ في مقاطعة تشجيانغ، الصين.

منظر طبيعي للمد والجزر تظهر بعد انحسار المد عند مصب نهر تشيانتانغ في مقاطعة تشجيانغ، الصين. - سبوتنيك عربي
4/9
© Getty Images / CFOTO/Future Publishing

منظر طبيعي للمد والجزر تظهر بعد انحسار المد عند مصب نهر تشيانتانغ في مقاطعة تشجيانغ، الصين.

© Getty Images / VCG

صورة جوية على شكل شجرة تظهر على أراضي البحر الأصفر الرطبة في محمية دافنغ ميلو الطبيعية، في مقاطعة جيانغسو، الصين.

صورة جوية على شكل شجرة تظهر على أراضي البحر الأصفر الرطبة في محمية دافنغ ميلو الطبيعية، في مقاطعة جيانغسو، الصين. - سبوتنيك عربي
5/9
© Getty Images / VCG

صورة جوية على شكل شجرة تظهر على أراضي البحر الأصفر الرطبة في محمية دافنغ ميلو الطبيعية، في مقاطعة جيانغسو، الصين.

© Getty Images / VCG/Huang Zhengwei

صورة جوية لأنماط على شكل أشجار تظهر على مجرى النهر الأصفر في مقاطعة خنان، الصين.

صورة جوية لأنماط على شكل أشجار تظهر على مجرى النهر الأصفر في مقاطعة خنان، الصين. - سبوتنيك عربي
6/9
© Getty Images / VCG/Huang Zhengwei

صورة جوية لأنماط على شكل أشجار تظهر على مجرى النهر الأصفر في مقاطعة خنان، الصين.

© Getty Images / VCG/Qian Weizhong

آثار المد والجزر على مجرى نهر تشيانتانغ في مقاطعة تشجيانغ، الصين.

آثار المد والجزر على مجرى نهر تشيانتانغ في مقاطعة تشجيانغ، الصين. - سبوتنيك عربي
7/9
© Getty Images / VCG/Qian Weizhong

آثار المد والجزر على مجرى نهر تشيانتانغ في مقاطعة تشجيانغ، الصين.

© Getty Images / CFOTO/Future Publishing

منظر طبيعي لآثار المد والجزر تظهر بعد انحسار المد عند مصب نهر تشيانتانغ في مدينة هاينينج، مقاطعة تشجيانغ، الصين.

منظر طبيعي لآثار المد والجزر تظهر بعد انحسار المد عند مصب نهر تشيانتانغ في مدينة هاينينج، مقاطعة تشجيانغ، الصين. - سبوتنيك عربي
8/9
© Getty Images / CFOTO/Future Publishing

منظر طبيعي لآثار المد والجزر تظهر بعد انحسار المد عند مصب نهر تشيانتانغ في مدينة هاينينج، مقاطعة تشجيانغ، الصين.

© Getty Images / VCG/Qian Weizhong

صورة جوية لأنماط على شكل أشجار تظهر على مجرى نهر تشيانتانغ في مقاطعة تشجيانغ، الصين.

صورة جوية لأنماط على شكل أشجار تظهر على مجرى نهر تشيانتانغ في مقاطعة تشجيانغ، الصين. - سبوتنيك عربي
9/9
© Getty Images / VCG/Qian Weizhong

صورة جوية لأنماط على شكل أشجار تظهر على مجرى نهر تشيانتانغ في مقاطعة تشجيانغ، الصين.

