الفن بريشة الماء... زخارف المد والجذر تنقش على ساحل الصين

منظر طبيعي لآثار المد والجزر تظهر على شكل شجرة بعد انحسار المد عند مصب نهر تشيانتانغ في مدينة هاينينغ، الصين.
صورة جوية لأنماط على شكل أشجار تظهر على مجرى نهر تشيانتانغ، الصين.
آثار المد والجزر على شكل أشجار تظهر على مجرى نهر تشيانتانغ، الصين.
منظر طبيعي للمد والجزر تظهر بعد انحسار المد عند مصب نهر تشيانتانغ في مقاطعة تشجيانغ، الصين.
صورة جوية على شكل شجرة تظهر على أراضي البحر الأصفر الرطبة في محمية دافنغ ميلو الطبيعية، في مقاطعة جيانغسو، الصين.
صورة جوية لأنماط على شكل أشجار تظهر على مجرى النهر الأصفر في مقاطعة خنان، الصين.
آثار المد والجزر على مجرى نهر تشيانتانغ في مقاطعة تشجيانغ، الصين.
منظر طبيعي لآثار المد والجزر تظهر بعد انحسار المد عند مصب نهر تشيانتانغ في مدينة هاينينج، مقاطعة تشجيانغ، الصين.
صورة جوية لأنماط على شكل أشجار تظهر على مجرى نهر تشيانتانغ في مقاطعة تشجيانغ، الصين.
