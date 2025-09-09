https://sarabic.ae/20250909/التضامن-الصحفي-مديرو-وسائل-الإعلام-العالمية-يناقشون-التحديات-المعاصرة-التي-تواجه-القطاع---1104664895.html

"التضامن الصحفي"... مديرو وسائل الإعلام العالمية يناقشون التحديات المعاصرة التي تواجه القطاع

"التضامن الصحفي"... مديرو وسائل الإعلام العالمية يناقشون التحديات المعاصرة التي تواجه القطاع

تواجه وسائل الإعلام العالمية باستمرار تحديات على مختلف المستويات، وينبغي عليها أن تولي اهتماما أكبر للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف للتغلب عليها

روسيا

العالم

وحضر المؤتمر ريشاب جولاتي، رئيس التحرير والرئيس التنفيذي لشركة "نيوز إكس" الإعلامية الهندية، وليوناردو عطوش، المؤسس والرئيس التنفيذي لبوابة "برازيل 247" الإلكترونية، وأميد حسين علي، محرر الأخبار ومراسل وكالة الأنباء العراقية، والمدير التنفيذي لوكالة "جاتا كازوندو" الناميبية للأنباء. ومثّل مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، فاسيلي بوشكوف، مدير التعاون الدولي في المجموعة.وافتتح ليوناردو أتوس، رئيس البوابة الإلكترونية "برازيل 247"، النقاش مؤكدًا على "ضرورة تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام في دول الجنوب العالمي أو الأغلبية العالمية، لضمان تمثيل أصواتنا ووجهات نظرنا بشكل أفضل في وسائل الإعلام الدولية، وللإعلام دور محوري في تفكيك الصور النمطية وتعزيز التفاهم المتبادل. ويشمل ذلك معالجة والحد من الخطابات السلبية التي تُغذي التعصب. في هذه اللحظة بالذات، من الضروري أن نبدأ بمواجهة "رهاب روسيا"، الذي يُشوّه المفاهيم ويُغذّي العداء ويُقوّض التعاون الدولي البناء".وتطرق زميله الهندي ريشاب جولاتي، في كلمته إلى مسألة التواصل مع جيل الشباب، الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل رئيسي. كما لفت الانتباه إلى أن عدد المشكلات التي يُسببها استخدام الذكاء الاصطناعي يتجاوز قدراته بكثير. وقال: "لا أجد مثالا واحدًا موثوقا به لاستخدام الذكاء الاصطناعي، باستثناء الترجمة التي لا تتمتع بالموثوقية الكاملة". ومع ذلك، أكد أن "الهند تُعدّ مثالًا على مجتمع صحفي قوي، حيث الجميع على استعداد لدعم بعضهم بعضا".وأضاف جولاتي: "نواجه صعوبة في التواصل مع الجيل القادم، الذين يعتمدون بشكل أساسي على وسائل التواصل الاجتماعي. تتجاوز تحديات الذكاء الاصطناعي بكثير حالات استخدامه. لا أجد مثالًا واحدًا موثوقًا به لاستخدام الذكاء الاصطناعي سوى الترجمة التي لا تتمتع بالموثوقية الكاملة".وأشار أميد حسين علي، ممثل وكالة الأنباء العراقية، إلى أن "الصحافة اليوم تواجه تحديات خطيرة حول العالم، وخاصة في الشرق الأوسط، كما هو الحال في غزة، حيث قُتل العديد من الصحفيين".وأضاف علي أنه "من أهم القضايا هي التضليل الإعلامي والمعلومات الكاذبة التي غالبًا ما تنتشر أسرع بكثير من الحقيقة، كما نشهد باستمرار على منصات التواصل الاجتماعي. إشاعة واحدة، أو صورة مزيفة، أو عنوان مُحرّف قد تُغيّر آراء الناس وتُثير غضبهم. أعتقد أنه من المهم الآن، أكثر من أي وقت مضى، أن يتحقق الصحفيون، ويعيدوا التدقيق، ويناضلوا من أجل دقة المعلومات. ليس الأمر سهلاً، ولكنه السبيل الوحيد لكسب ثقة الجمهور. تغطية الحروب اليوم ليست مسألة سلامة جسدية فحسب، بل هي أيضًا مسألة حماية لأنفسنا في العالم الرقمي. نحن بحاجة إلى حوار عالمي لضمان استخدام هذه الأدوات (مثل الذكاء الاصطناعي) بشكل أخلاقي وشفاف".وتحدث رئيس وكالة الأنباء الناميبية جاتا كازوندو، عن كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على عالم الإعلام الحديث، مشيرًا إلى إيجابياته، منها سرعة البحث عن المعلومات وتقليل الوقت المستغرق في المهام المتكررة. كما لفت الانتباه إلى أن الذكاء الاصطناعي قد أحدث أيضًا اتجاهات سلبية.وأضاف كازوندو: "تواجه الصحافة تحديات جسيمة في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الشرق الأوسط، كما هو الحال في غزة. يمكنكم رؤية عدد الصحفيين الذين قُتلوا".واختتم: "تغطية الحروب اليوم لا تقتصر على السلامة الجسدية فحسب، بل تشمل أيضًا حمايتنا في العالم الرقمي. نحن بحاجة إلى حوار عالمي للتأكد من استخدام هذه الأدوات (مثل الذكاء الاصطناعي) بشكل أخلاقي وشفاف".

