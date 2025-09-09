"التضامن الصحفي"... مديرو وسائل الإعلام العالمية يناقشون التحديات المعاصرة التي تواجه القطاع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبيرة: بريكس تبني نظاما عالميا على أسس أكثر عدلا وتوازنا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250909/التضامن-الصحفي-مديرو-وسائل-الإعلام-العالمية-يناقشون-التحديات-المعاصرة-التي-تواجه-القطاع---1104664895.html
"التضامن الصحفي"... مديرو وسائل الإعلام العالمية يناقشون التحديات المعاصرة التي تواجه القطاع
"التضامن الصحفي"... مديرو وسائل الإعلام العالمية يناقشون التحديات المعاصرة التي تواجه القطاع
سبوتنيك عربي
تواجه وسائل الإعلام العالمية باستمرار تحديات على مختلف المستويات، وينبغي عليها أن تولي اهتماما أكبر للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف للتغلب عليها، لا سيما في... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-09T15:55+0000
2025-09-09T16:20+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/09/1104664541_0:308:3026:2010_1920x0_80_0_0_37a6f2508ee7f843cd21343d5f7e7100.jpg
وحضر المؤتمر ريشاب جولاتي، رئيس التحرير والرئيس التنفيذي لشركة "نيوز إكس" الإعلامية الهندية، وليوناردو عطوش، المؤسس والرئيس التنفيذي لبوابة "برازيل 247" الإلكترونية، وأميد حسين علي، محرر الأخبار ومراسل وكالة الأنباء العراقية، والمدير التنفيذي لوكالة "جاتا كازوندو" الناميبية للأنباء. ومثّل مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، فاسيلي بوشكوف، مدير التعاون الدولي في المجموعة.وافتتح ليوناردو أتوس، رئيس البوابة الإلكترونية "برازيل 247"، النقاش مؤكدًا على "ضرورة تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام في دول الجنوب العالمي أو الأغلبية العالمية، لضمان تمثيل أصواتنا ووجهات نظرنا بشكل أفضل في وسائل الإعلام الدولية، وللإعلام دور محوري في تفكيك الصور النمطية وتعزيز التفاهم المتبادل. ويشمل ذلك معالجة والحد من الخطابات السلبية التي تُغذي التعصب. في هذه اللحظة بالذات، من الضروري أن نبدأ بمواجهة "رهاب روسيا"، الذي يُشوّه المفاهيم ويُغذّي العداء ويُقوّض التعاون الدولي البناء".وتطرق زميله الهندي ريشاب جولاتي، في كلمته إلى مسألة التواصل مع جيل الشباب، الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل رئيسي. كما لفت الانتباه إلى أن عدد المشكلات التي يُسببها استخدام الذكاء الاصطناعي يتجاوز قدراته بكثير. وقال: "لا أجد مثالا واحدًا موثوقا به لاستخدام الذكاء الاصطناعي، باستثناء الترجمة التي لا تتمتع بالموثوقية الكاملة". ومع ذلك، أكد أن "الهند تُعدّ مثالًا على مجتمع صحفي قوي، حيث الجميع على استعداد لدعم بعضهم بعضا".وأضاف جولاتي: "نواجه صعوبة في التواصل مع الجيل القادم، الذين يعتمدون بشكل أساسي على وسائل التواصل الاجتماعي. تتجاوز تحديات الذكاء الاصطناعي بكثير حالات استخدامه. لا أجد مثالًا واحدًا موثوقًا به لاستخدام الذكاء الاصطناعي سوى الترجمة التي لا تتمتع بالموثوقية الكاملة".وأشار أميد حسين علي، ممثل وكالة الأنباء العراقية، إلى أن "الصحافة اليوم تواجه تحديات خطيرة حول العالم، وخاصة في الشرق الأوسط، كما هو الحال في غزة، حيث قُتل العديد من الصحفيين".وأضاف علي أنه "من أهم القضايا هي التضليل الإعلامي والمعلومات الكاذبة التي غالبًا ما تنتشر أسرع بكثير من الحقيقة، كما نشهد باستمرار على منصات التواصل الاجتماعي. إشاعة واحدة، أو صورة مزيفة، أو عنوان مُحرّف قد تُغيّر آراء الناس وتُثير غضبهم. أعتقد أنه من المهم الآن، أكثر من أي وقت مضى، أن يتحقق الصحفيون، ويعيدوا التدقيق، ويناضلوا من أجل دقة المعلومات. ليس الأمر سهلاً، ولكنه السبيل الوحيد لكسب ثقة الجمهور. تغطية الحروب اليوم ليست مسألة سلامة جسدية فحسب، بل هي أيضًا مسألة حماية لأنفسنا في العالم الرقمي. نحن بحاجة إلى حوار عالمي لضمان استخدام هذه الأدوات (مثل الذكاء الاصطناعي) بشكل أخلاقي وشفاف".وتحدث رئيس وكالة الأنباء الناميبية جاتا كازوندو، عن كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على عالم الإعلام الحديث، مشيرًا إلى إيجابياته، منها سرعة البحث عن المعلومات وتقليل الوقت المستغرق في المهام المتكررة. كما لفت الانتباه إلى أن الذكاء الاصطناعي قد أحدث أيضًا اتجاهات سلبية.وأضاف كازوندو: "تواجه الصحافة تحديات جسيمة في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الشرق الأوسط، كما هو الحال في غزة. يمكنكم رؤية عدد الصحفيين الذين قُتلوا".واختتم: "تغطية الحروب اليوم لا تقتصر على السلامة الجسدية فحسب، بل تشمل أيضًا حمايتنا في العالم الرقمي. نحن بحاجة إلى حوار عالمي للتأكد من استخدام هذه الأدوات (مثل الذكاء الاصطناعي) بشكل أخلاقي وشفاف".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/09/1104664541_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_932a68e752c73271dd5090042007f776.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

"التضامن الصحفي"... مديرو وسائل الإعلام العالمية يناقشون التحديات المعاصرة التي تواجه القطاع

15:55 GMT 09.09.2025 (تم التحديث: 16:20 GMT 09.09.2025)
© Sputnik . Maria Devakhina"التضامن الصحفي"... مديرو وسائل الإعلام العالمية الرائدة يناقشون التحديات المعاصرة التي تواجه هذا القطاع
التضامن الصحفي... مديرو وسائل الإعلام العالمية الرائدة يناقشون التحديات المعاصرة التي تواجه هذا القطاع - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
© Sputnik . Maria Devakhina
تابعنا عبر
تواجه وسائل الإعلام العالمية باستمرار تحديات على مختلف المستويات، وينبغي عليها أن تولي اهتماما أكبر للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف للتغلب عليها، لا سيما في أوقات الأزمات، وذلك وفقا لما توصل إليه المشاركون في مؤتمر إلكتروني نظمته مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين.
وحضر المؤتمر ريشاب جولاتي، رئيس التحرير والرئيس التنفيذي لشركة "نيوز إكس" الإعلامية الهندية، وليوناردو عطوش، المؤسس والرئيس التنفيذي لبوابة "برازيل 247" الإلكترونية، وأميد حسين علي، محرر الأخبار ومراسل وكالة الأنباء العراقية، والمدير التنفيذي لوكالة "جاتا كازوندو" الناميبية للأنباء. ومثّل مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، فاسيلي بوشكوف، مدير التعاون الدولي في المجموعة.
© Sputnik . Maria Devakhina"التضامن الصحفي"... مديرو وسائل الإعلام العالمية الرائدة يناقشون التحديات المعاصرة التي تواجه هذا القطاع
التضامن الصحفي... مديرو وسائل الإعلام العالمية الرائدة يناقشون التحديات المعاصرة التي تواجه هذا القطاع - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
"التضامن الصحفي"... مديرو وسائل الإعلام العالمية الرائدة يناقشون التحديات المعاصرة التي تواجه هذا القطاع
© Sputnik . Maria Devakhina
وافتتح ليوناردو أتوس، رئيس البوابة الإلكترونية "برازيل 247"، النقاش مؤكدًا على "ضرورة تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام في دول الجنوب العالمي أو الأغلبية العالمية، لضمان تمثيل أصواتنا ووجهات نظرنا بشكل أفضل في وسائل الإعلام الدولية، وللإعلام دور محوري في تفكيك الصور النمطية وتعزيز التفاهم المتبادل. ويشمل ذلك معالجة والحد من الخطابات السلبية التي تُغذي التعصب. في هذه اللحظة بالذات، من الضروري أن نبدأ بمواجهة "رهاب روسيا"، الذي يُشوّه المفاهيم ويُغذّي العداء ويُقوّض التعاون الدولي البناء".
© Sputnik . Maria Devakhina"التضامن الصحفي"... مديرو وسائل الإعلام العالمية الرائدة يناقشون التحديات المعاصرة التي تواجه هذا القطاع
التضامن الصحفي... مديرو وسائل الإعلام العالمية الرائدة يناقشون التحديات المعاصرة التي تواجه هذا القطاع - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
"التضامن الصحفي"... مديرو وسائل الإعلام العالمية الرائدة يناقشون التحديات المعاصرة التي تواجه هذا القطاع
© Sputnik . Maria Devakhina
وتطرق زميله الهندي ريشاب جولاتي، في كلمته إلى مسألة التواصل مع جيل الشباب، الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل رئيسي. كما لفت الانتباه إلى أن عدد المشكلات التي يُسببها استخدام الذكاء الاصطناعي يتجاوز قدراته بكثير. وقال: "لا أجد مثالا واحدًا موثوقا به لاستخدام الذكاء الاصطناعي، باستثناء الترجمة التي لا تتمتع بالموثوقية الكاملة". ومع ذلك، أكد أن "الهند تُعدّ مثالًا على مجتمع صحفي قوي، حيث الجميع على استعداد لدعم بعضهم بعضا".
© Sputnik . Maria Devakhina"التضامن الصحفي"... مديرو وسائل الإعلام العالمية الرائدة يناقشون التحديات المعاصرة التي تواجه هذا القطاع
التضامن الصحفي... مديرو وسائل الإعلام العالمية الرائدة يناقشون التحديات المعاصرة التي تواجه هذا القطاع - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
"التضامن الصحفي"... مديرو وسائل الإعلام العالمية الرائدة يناقشون التحديات المعاصرة التي تواجه هذا القطاع
© Sputnik . Maria Devakhina
وأضاف جولاتي: "نواجه صعوبة في التواصل مع الجيل القادم، الذين يعتمدون بشكل أساسي على وسائل التواصل الاجتماعي. تتجاوز تحديات الذكاء الاصطناعي بكثير حالات استخدامه. لا أجد مثالًا واحدًا موثوقًا به لاستخدام الذكاء الاصطناعي سوى الترجمة التي لا تتمتع بالموثوقية الكاملة".
وأشار أميد حسين علي، ممثل وكالة الأنباء العراقية، إلى أن "الصحافة اليوم تواجه تحديات خطيرة حول العالم، وخاصة في الشرق الأوسط، كما هو الحال في غزة، حيث قُتل العديد من الصحفيين".
© Sputnik . Maria Devakhina"التضامن الصحفي"... مديرو وسائل الإعلام العالمية الرائدة يناقشون التحديات المعاصرة التي تواجه هذا القطاع
التضامن الصحفي... مديرو وسائل الإعلام العالمية الرائدة يناقشون التحديات المعاصرة التي تواجه هذا القطاع - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
"التضامن الصحفي"... مديرو وسائل الإعلام العالمية الرائدة يناقشون التحديات المعاصرة التي تواجه هذا القطاع
© Sputnik . Maria Devakhina
وأضاف علي أنه "من أهم القضايا هي التضليل الإعلامي والمعلومات الكاذبة التي غالبًا ما تنتشر أسرع بكثير من الحقيقة، كما نشهد باستمرار على منصات التواصل الاجتماعي. إشاعة واحدة، أو صورة مزيفة، أو عنوان مُحرّف قد تُغيّر آراء الناس وتُثير غضبهم. أعتقد أنه من المهم الآن، أكثر من أي وقت مضى، أن يتحقق الصحفيون، ويعيدوا التدقيق، ويناضلوا من أجل دقة المعلومات. ليس الأمر سهلاً، ولكنه السبيل الوحيد لكسب ثقة الجمهور. تغطية الحروب اليوم ليست مسألة سلامة جسدية فحسب، بل هي أيضًا مسألة حماية لأنفسنا في العالم الرقمي. نحن بحاجة إلى حوار عالمي لضمان استخدام هذه الأدوات (مثل الذكاء الاصطناعي) بشكل أخلاقي وشفاف".
© Sputnik . Maria Devakhina"التضامن الصحفي"... مديرو وسائل الإعلام العالمية الرائدة يناقشون التحديات المعاصرة التي تواجه هذا القطاع
التضامن الصحفي... مديرو وسائل الإعلام العالمية الرائدة يناقشون التحديات المعاصرة التي تواجه هذا القطاع - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
"التضامن الصحفي"... مديرو وسائل الإعلام العالمية الرائدة يناقشون التحديات المعاصرة التي تواجه هذا القطاع
© Sputnik . Maria Devakhina
وتحدث رئيس وكالة الأنباء الناميبية جاتا كازوندو، عن كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على عالم الإعلام الحديث، مشيرًا إلى إيجابياته، منها سرعة البحث عن المعلومات وتقليل الوقت المستغرق في المهام المتكررة. كما لفت الانتباه إلى أن الذكاء الاصطناعي قد أحدث أيضًا اتجاهات سلبية.
© Sputnik . Maria Devakhina"التضامن الصحفي"... مديرو وسائل الإعلام العالمية الرائدة يناقشون التحديات المعاصرة التي تواجه هذا القطاع
التضامن الصحفي... مديرو وسائل الإعلام العالمية الرائدة يناقشون التحديات المعاصرة التي تواجه هذا القطاع - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
"التضامن الصحفي"... مديرو وسائل الإعلام العالمية الرائدة يناقشون التحديات المعاصرة التي تواجه هذا القطاع
© Sputnik . Maria Devakhina
وأضاف كازوندو: "تواجه الصحافة تحديات جسيمة في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الشرق الأوسط، كما هو الحال في غزة. يمكنكم رؤية عدد الصحفيين الذين قُتلوا".
واختتم: "تغطية الحروب اليوم لا تقتصر على السلامة الجسدية فحسب، بل تشمل أيضًا حمايتنا في العالم الرقمي. نحن بحاجة إلى حوار عالمي للتأكد من استخدام هذه الأدوات (مثل الذكاء الاصطناعي) بشكل أخلاقي وشفاف".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала