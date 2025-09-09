لافروف: روسيا تدين المحاولات الغربية لإزالة ميلوراد دوديك من السلطة في جمهورية صرب البوسنة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250909/لافروف-روسيا-تدين-المحاولات-الغربية-لإزالة-ميلوراد-دوديك-من-السلطة-في-جمهورية-صرب-البوسنة-1104653977.html
لافروف: روسيا تدين المحاولات الغربية لإزالة ميلوراد دوديك من السلطة في جمهورية صرب البوسنة
لافروف: روسيا تدين المحاولات الغربية لإزالة ميلوراد دوديك من السلطة في جمهورية صرب البوسنة
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه ناقش مع رئيس جمهورية صرب البوسنة (كيان تابع للبوسنة والهرسك) ميلوراد دوديك، جدول أعمال الاتصالات على مختلف... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-09T11:28+0000
2025-09-09T11:28+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098114803_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_beff1acbe1af2cb962de64f8b6fc2112.jpg
وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع دوديك: "ناقشنا جدول الأعمال على مستوى مختلف الوزارات والهيئات، وأشادنا بالعمل المثمر والمستدام في قطاع الطاقة، ولاحظنا بشكل خاص النجاحات الكبيرة في المجالات الثقافية والإنسانية والتعليمية، بما في ذلك ما يتصل ببناء معبد روسي صربي ومركز روحي".وقال وزير الخارجية: "ندين بشدة محاولات إزاحة القادة الصرب غير المرغوب فيهم من السلطة من خلال قضايا جنائية ملفقة. وعلى وجه الخصوص، محاورنا اليوم، صديقنا، الرئيس الشرعي المنتخب قانونيًا لجمهورية صرب البوسنة ميلوراد دوديك".ووفقا لوزير الخارجية الروسي، فإنه "من المثير للدهشة أن تبذل هذه المحاولة بذريعة اتهام السيد دوديك بارتكاب جريمة جنائية، والجريمة، كما صاغها السيد شميدت (الممثل الألماني كريستيان شميدت، الممثل السامي في البوسنة والهرسك، ولا تعترف روسيا بشرعيته)، هي عدم امتثال السيد دوديك لأوامر وقرارات السيد شميدت. من الصعب حتى تخيّل أنه في دولة عادية يحكمها القانون، يسعى رئيس بلدية، في ألمانيا تحديدًا، إلى الاستيلاء على جميع السلطات في دولة ذات سيادة، تحدد حقوقها بوضوح تام في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".جاء هذا القرار عقب الإعلان في 6 أغسطس، عن إنهاء صلاحيات رئيس جمهورية صرب البوسنة، ميلوراد دوديك. كان السبب وراء ذلك هو حكم غرفة الاستئناف في محكمة البوسنة والهرسك، الذي أيد حكمه بالسجن لمدة عام ومنعه من ممارسة النشاط السياسي لمدة ست سنوات لتجاهله قرارات شميدت. استُبدل حكم السجن لاحقًا بغرامة. ردًا على ذلك، أعلن دوديك عن إجراء استفتاء على الثقة بقيادة جمهورية صرب البوسنة في 25 أكتوبر/تشرين الأول.
https://sarabic.ae/20250909/لافروف-معظم-المجتمع-الدولي-يدعم-روسيا-في-الحرب-ضد-النازية-1104644788.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098114803_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1987078d170ac3ee0978e7eb47571762.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

لافروف: روسيا تدين المحاولات الغربية لإزالة ميلوراد دوديك من السلطة في جمهورية صرب البوسنة

11:28 GMT 09.09.2025
© Sputnikلافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان
لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه ناقش مع رئيس جمهورية صرب البوسنة (كيان تابع للبوسنة والهرسك) ميلوراد دوديك، جدول أعمال الاتصالات على مختلف المستويات.
وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع دوديك: "ناقشنا جدول الأعمال على مستوى مختلف الوزارات والهيئات، وأشادنا بالعمل المثمر والمستدام في قطاع الطاقة، ولاحظنا بشكل خاص النجاحات الكبيرة في المجالات الثقافية والإنسانية والتعليمية، بما في ذلك ما يتصل ببناء معبد روسي صربي ومركز روحي".

وأكد لافروف خلال اللقاء، أن "روسيا تدين بشدة محاولات الغرب إزاحة ميلوراد دوديك من السلطة في جمهورية صرب البوسنة".

وقال وزير الخارجية: "ندين بشدة محاولات إزاحة القادة الصرب غير المرغوب فيهم من السلطة من خلال قضايا جنائية ملفقة. وعلى وجه الخصوص، محاورنا اليوم، صديقنا، الرئيس الشرعي المنتخب قانونيًا لجمهورية صرب البوسنة ميلوراد دوديك".
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسيين الروس في عام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
لافروف: معظم المجتمع الدولي يدعم روسيا في الحرب ضد النازية
07:58 GMT
ووفقا لوزير الخارجية الروسي، فإنه "من المثير للدهشة أن تبذل هذه المحاولة بذريعة اتهام السيد دوديك بارتكاب جريمة جنائية، والجريمة، كما صاغها السيد شميدت (الممثل الألماني كريستيان شميدت، الممثل السامي في البوسنة والهرسك، ولا تعترف روسيا بشرعيته)، هي عدم امتثال السيد دوديك لأوامر وقرارات السيد شميدت. من الصعب حتى تخيّل أنه في دولة عادية يحكمها القانون، يسعى رئيس بلدية، في ألمانيا تحديدًا، إلى الاستيلاء على جميع السلطات في دولة ذات سيادة، تحدد حقوقها بوضوح تام في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
في 28 أغسطس/آب، أعلنت اللجنة الانتخابية المركزية في البوسنة والهرسك إجراء انتخابات مبكرة لرئيس جمهورية صرب البوسنة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.
جاء هذا القرار عقب الإعلان في 6 أغسطس، عن إنهاء صلاحيات رئيس جمهورية صرب البوسنة، ميلوراد دوديك. كان السبب وراء ذلك هو حكم غرفة الاستئناف في محكمة البوسنة والهرسك، الذي أيد حكمه بالسجن لمدة عام ومنعه من ممارسة النشاط السياسي لمدة ست سنوات لتجاهله قرارات شميدت. استُبدل حكم السجن لاحقًا بغرامة. ردًا على ذلك، أعلن دوديك عن إجراء استفتاء على الثقة بقيادة جمهورية صرب البوسنة في 25 أكتوبر/تشرين الأول.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала