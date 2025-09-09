https://sarabic.ae/20250909/لافروف-روسيا-تدين-المحاولات-الغربية-لإزالة-ميلوراد-دوديك-من-السلطة-في-جمهورية-صرب-البوسنة-1104653977.html

لافروف: روسيا تدين المحاولات الغربية لإزالة ميلوراد دوديك من السلطة في جمهورية صرب البوسنة

لافروف: روسيا تدين المحاولات الغربية لإزالة ميلوراد دوديك من السلطة في جمهورية صرب البوسنة

سبوتنيك عربي

أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه ناقش مع رئيس جمهورية صرب البوسنة (كيان تابع للبوسنة والهرسك) ميلوراد دوديك، جدول أعمال الاتصالات على مختلف... 09.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-09T11:28+0000

2025-09-09T11:28+0000

2025-09-09T11:28+0000

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098114803_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_beff1acbe1af2cb962de64f8b6fc2112.jpg

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع دوديك: "ناقشنا جدول الأعمال على مستوى مختلف الوزارات والهيئات، وأشادنا بالعمل المثمر والمستدام في قطاع الطاقة، ولاحظنا بشكل خاص النجاحات الكبيرة في المجالات الثقافية والإنسانية والتعليمية، بما في ذلك ما يتصل ببناء معبد روسي صربي ومركز روحي".وقال وزير الخارجية: "ندين بشدة محاولات إزاحة القادة الصرب غير المرغوب فيهم من السلطة من خلال قضايا جنائية ملفقة. وعلى وجه الخصوص، محاورنا اليوم، صديقنا، الرئيس الشرعي المنتخب قانونيًا لجمهورية صرب البوسنة ميلوراد دوديك".ووفقا لوزير الخارجية الروسي، فإنه "من المثير للدهشة أن تبذل هذه المحاولة بذريعة اتهام السيد دوديك بارتكاب جريمة جنائية، والجريمة، كما صاغها السيد شميدت (الممثل الألماني كريستيان شميدت، الممثل السامي في البوسنة والهرسك، ولا تعترف روسيا بشرعيته)، هي عدم امتثال السيد دوديك لأوامر وقرارات السيد شميدت. من الصعب حتى تخيّل أنه في دولة عادية يحكمها القانون، يسعى رئيس بلدية، في ألمانيا تحديدًا، إلى الاستيلاء على جميع السلطات في دولة ذات سيادة، تحدد حقوقها بوضوح تام في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".جاء هذا القرار عقب الإعلان في 6 أغسطس، عن إنهاء صلاحيات رئيس جمهورية صرب البوسنة، ميلوراد دوديك. كان السبب وراء ذلك هو حكم غرفة الاستئناف في محكمة البوسنة والهرسك، الذي أيد حكمه بالسجن لمدة عام ومنعه من ممارسة النشاط السياسي لمدة ست سنوات لتجاهله قرارات شميدت. استُبدل حكم السجن لاحقًا بغرامة. ردًا على ذلك، أعلن دوديك عن إجراء استفتاء على الثقة بقيادة جمهورية صرب البوسنة في 25 أكتوبر/تشرين الأول.

https://sarabic.ae/20250909/لافروف-معظم-المجتمع-الدولي-يدعم-روسيا-في-الحرب-ضد-النازية-1104644788.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم