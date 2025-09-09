https://sarabic.ae/20250909/مصائد-أيونات-مبتكرة-بتقنية-الطباعة-ثلاثية-الأبعاد-قد-تحدث-ثورة-في-بناء-الحواسب-الكمومية-1104660127.html

"مصائد أيونات" مبتكرة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد قد تحدث ثورة في بناء الحواسب الكمومية

"مصائد أيونات" مبتكرة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد قد تحدث ثورة في بناء الحواسب الكمومية

سبوتنيك عربي

ابتكر باحثون متخصصون في العلوم الحاسوبية "مصائد أيونات" مصغرة باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد عالية الدقة، وقد أظهرت هذه المصائد الصغيرة، التي لا يتجاوز... 09.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-09T14:06+0000

2025-09-09T14:06+0000

2025-09-09T14:06+0000

مجتمع

مرايا العلوم

طباعة ثلاثية الأبعاد

حواسب

حاسوب كمومي

بت كمومي

دراسات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/09/1104659811_227:0:3854:2040_1920x0_80_0_0_08efb23885a8d33230d34f7f16f559b8.jpg

وتستغل الحواسيب الكمية الخصائص الغريبة للـ"بتات" الكمية أو الـ"كيوبتات" (Quantum Bits QuBit)، التي يمكنها التواجد في حالات متعددة في آن واحد، ما يمكّنها من إجراء عمليات حسابية معقدة تتجاوز قدرة الحواسيب التقليدية.وتعد الأيونات المحاصرة من بين تقنيات الـ"كيوبت" الرائدة، وهي ذرات مشحونة محصورة ومُدارة عبر مجالات كهرومغناطيسية داخل هياكل تسمى مصائد الأيونات، وتعتبرهذه المصائد ضرورية لعزل الأيونات والتحكم في حالاتها الكمومية، إلا أن أساليب التصنيع التقليدية غالبا ما تعاني من التعقيد والتكاليف المرتفعة وضعف قابلية التوسع، بجسب ما ورد عن الدراسة في صحيفة "نيوز ساينتيست".وتتيح القدرة على إنتاج هذه الهياكل المعقدة بسرعة إمكانيات مهمة لتخصيص تصاميم المصائد، ما يسمح للباحثين بتجربة تكوينات لم تكن متاحة سابقا بسبب قيود التصنيع.وتبسّط مرونة الطباعة ثلاثية الأبعاد إنتاج مصائد أيونات فردية، وتسهّل أيضا دمج مصائد متعددة في مصفوفات أكبر، وهي خطوة أساسية لبناء حواسيب كمومية بآلاف أو ملايين الكيوبتات، حيث تعالج هذه القفزة التكنولوجية أحد أكبر التحديات في الحوسبة الكمومية وهي "توسيع نطاق الآلات مع الحفاظ على الدقة والموثوقية".ورغم أن هذا الاندماج بين الطباعة ثلاثية الأبعاد وتكنولوجيا الكم لا يزال في مراحله الأولى، إلا أنه يبشر بتحول واعد نحو حواسيب كمومية عملية واسعة النطاق، قادرة على حل مشكلات في اكتشاف الأدوية، وتحسين اللوجستيات ومحاكاة فيزياء الكم ذاتها.ومع تسارع سباق بناء آلات الكم المستقبلية، قد تكون الطباعة ثلاثية الأبعاد هي المحفّز الذي يحوّل الإمكانات الهائلة للحوسبة الكمومية إلى واقع ملموس.بسعة 50 كيوبت... روسيا تكشف عن أول حاسوب كمومي روسي بالكامل

https://sarabic.ae/20241122/إنجازات-روسية-في-الحوسبة-الكموميةخطوة-كبيرة-نحو-المستقبل-1095092654.html

https://sarabic.ae/20250201/بسعة-50-كيوبت-روسيا-تكشف-عن-أول-حاسوب-كمومي-روسي-بالكامل-1097378381.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مرايا العلوم, طباعة ثلاثية الأبعاد, حواسب, حاسوب كمومي, بت كمومي, دراسات