"مصائد أيونات" مبتكرة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد قد تحدث ثورة في بناء الحواسب الكمومية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبيرة: بريكس تبني نظاما عالميا على أسس أكثر عدلا وتوازنا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250909/مصائد-أيونات-مبتكرة-بتقنية-الطباعة-ثلاثية-الأبعاد-قد-تحدث-ثورة-في-بناء-الحواسب-الكمومية-1104660127.html
"مصائد أيونات" مبتكرة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد قد تحدث ثورة في بناء الحواسب الكمومية
"مصائد أيونات" مبتكرة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد قد تحدث ثورة في بناء الحواسب الكمومية
سبوتنيك عربي
ابتكر باحثون متخصصون في العلوم الحاسوبية "مصائد أيونات" مصغرة باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد عالية الدقة، وقد أظهرت هذه المصائد الصغيرة، التي لا يتجاوز... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-09T14:06+0000
2025-09-09T14:06+0000
مجتمع
مرايا العلوم
طباعة ثلاثية الأبعاد
حواسب
حاسوب كمومي
بت كمومي
دراسات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/09/1104659811_227:0:3854:2040_1920x0_80_0_0_08efb23885a8d33230d34f7f16f559b8.jpg
وتستغل الحواسيب الكمية الخصائص الغريبة للـ"بتات" الكمية أو الـ"كيوبتات" (Quantum Bits QuBit)، التي يمكنها التواجد في حالات متعددة في آن واحد، ما يمكّنها من إجراء عمليات حسابية معقدة تتجاوز قدرة الحواسيب التقليدية.وتعد الأيونات المحاصرة من بين تقنيات الـ"كيوبت" الرائدة، وهي ذرات مشحونة محصورة ومُدارة عبر مجالات كهرومغناطيسية داخل هياكل تسمى مصائد الأيونات، وتعتبرهذه المصائد ضرورية لعزل الأيونات والتحكم في حالاتها الكمومية، إلا أن أساليب التصنيع التقليدية غالبا ما تعاني من التعقيد والتكاليف المرتفعة وضعف قابلية التوسع، بجسب ما ورد عن الدراسة في صحيفة "نيوز ساينتيست".وتتيح القدرة على إنتاج هذه الهياكل المعقدة بسرعة إمكانيات مهمة لتخصيص تصاميم المصائد، ما يسمح للباحثين بتجربة تكوينات لم تكن متاحة سابقا بسبب قيود التصنيع.وتبسّط مرونة الطباعة ثلاثية الأبعاد إنتاج مصائد أيونات فردية، وتسهّل أيضا دمج مصائد متعددة في مصفوفات أكبر، وهي خطوة أساسية لبناء حواسيب كمومية بآلاف أو ملايين الكيوبتات، حيث تعالج هذه القفزة التكنولوجية أحد أكبر التحديات في الحوسبة الكمومية وهي "توسيع نطاق الآلات مع الحفاظ على الدقة والموثوقية".ورغم أن هذا الاندماج بين الطباعة ثلاثية الأبعاد وتكنولوجيا الكم لا يزال في مراحله الأولى، إلا أنه يبشر بتحول واعد نحو حواسيب كمومية عملية واسعة النطاق، قادرة على حل مشكلات في اكتشاف الأدوية، وتحسين اللوجستيات ومحاكاة فيزياء الكم ذاتها.ومع تسارع سباق بناء آلات الكم المستقبلية، قد تكون الطباعة ثلاثية الأبعاد هي المحفّز الذي يحوّل الإمكانات الهائلة للحوسبة الكمومية إلى واقع ملموس.بسعة 50 كيوبت... روسيا تكشف عن أول حاسوب كمومي روسي بالكامل
https://sarabic.ae/20241122/إنجازات-روسية-في-الحوسبة-الكموميةخطوة-كبيرة-نحو-المستقبل-1095092654.html
https://sarabic.ae/20250201/بسعة-50-كيوبت-روسيا-تكشف-عن-أول-حاسوب-كمومي-روسي-بالكامل-1097378381.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/09/1104659811_680:0:3400:2040_1920x0_80_0_0_12c8dbd553fd59502f04d661d48e6b0a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مرايا العلوم, طباعة ثلاثية الأبعاد, حواسب, حاسوب كمومي, بت كمومي, دراسات
مرايا العلوم, طباعة ثلاثية الأبعاد, حواسب, حاسوب كمومي, بت كمومي, دراسات

"مصائد أيونات" مبتكرة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد قد تحدث ثورة في بناء الحواسب الكمومية

14:06 GMT 09.09.2025
© Photo / /unsplash/Dynamic Wangكيوبت كمومي
كيوبت كمومي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
© Photo / /unsplash/Dynamic Wang
تابعنا عبر
ابتكر باحثون متخصصون في العلوم الحاسوبية "مصائد أيونات" مصغرة باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد عالية الدقة، وقد أظهرت هذه المصائد الصغيرة، التي لا يتجاوز حجمها بضع مئات من الميكرونات، أداء يفوق التصاميم التقليدية، ما يبشر بمسار أسرع وأكثر مرونة وفعالية، من حيث التكلفة نحو توسيع نطاق الحواسيب الكمية.
وتستغل الحواسيب الكمية الخصائص الغريبة للـ"بتات" الكمية أو الـ"كيوبتات" (Quantum Bits QuBit)، التي يمكنها التواجد في حالات متعددة في آن واحد، ما يمكّنها من إجراء عمليات حسابية معقدة تتجاوز قدرة الحواسيب التقليدية.
وتعد الأيونات المحاصرة من بين تقنيات الـ"كيوبت" الرائدة، وهي ذرات مشحونة محصورة ومُدارة عبر مجالات كهرومغناطيسية داخل هياكل تسمى مصائد الأيونات، وتعتبرهذه المصائد ضرورية لعزل الأيونات والتحكم في حالاتها الكمومية، إلا أن أساليب التصنيع التقليدية غالبا ما تعاني من التعقيد والتكاليف المرتفعة وضعف قابلية التوسع، بجسب ما ورد عن الدراسة في صحيفة "نيوز ساينتيست".

وتظهر مصائد الأيونات المطبوعة ثلاثية الأبعاد "3 دي"، والمطوّرة حديثا، تحسينات ملحوظة في كفاءة التقاط الأيونات، حيث تحقق أداء يفوق أداء المصائد التقليدية بعشرة أضعاف، بالإضافة إلى ذلك، تقلل هذه المصائد من التأخير بين تنشيط المصائد والاستعداد للتشغيل، ما قد يسرّع بشكل كبير من عمليات الحوسبة الكمومية.

رسم توضيحي ثلاثي الأبعاد لحاسوب كمي أثناء العمل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
إنجازات روسية في الحوسبة الكمومية...خطوة كبيرة نحو المستقبل
22 نوفمبر 2024, 13:21 GMT
وتتيح القدرة على إنتاج هذه الهياكل المعقدة بسرعة إمكانيات مهمة لتخصيص تصاميم المصائد، ما يسمح للباحثين بتجربة تكوينات لم تكن متاحة سابقا بسبب قيود التصنيع.
وتبسّط مرونة الطباعة ثلاثية الأبعاد إنتاج مصائد أيونات فردية، وتسهّل أيضا دمج مصائد متعددة في مصفوفات أكبر، وهي خطوة أساسية لبناء حواسيب كمومية بآلاف أو ملايين الكيوبتات، حيث تعالج هذه القفزة التكنولوجية أحد أكبر التحديات في الحوسبة الكمومية وهي "توسيع نطاق الآلات مع الحفاظ على الدقة والموثوقية".

ومن منظور مستقبلي، يهدف فريق البحث الذي عمل على الابتكار إلى دمج عناصر بصرية، مثل الليزر المصغر، مباشرة في المكونات المطبوعة ثلاثية الأبعاد، ما قد يحسن التحكم في الأنظمة الكمومية وقياسها، وإلى جانب الحوسبة الكمومية، قد تحفز هذه التطورات أيضا ابتكارات في مجالات ذات صلة، مثل مطياف الكتلة، مع مصائد أيونية مدمجة معاد تصميمها تحسن أدوات التحليل الكيميائي.

حاسوب كمومي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
مجتمع
بسعة 50 كيوبت... روسيا تكشف عن أول حاسوب كمومي روسي بالكامل
1 فبراير, 14:23 GMT
ورغم أن هذا الاندماج بين الطباعة ثلاثية الأبعاد وتكنولوجيا الكم لا يزال في مراحله الأولى، إلا أنه يبشر بتحول واعد نحو حواسيب كمومية عملية واسعة النطاق، قادرة على حل مشكلات في اكتشاف الأدوية، وتحسين اللوجستيات ومحاكاة فيزياء الكم ذاتها.
ومع تسارع سباق بناء آلات الكم المستقبلية، قد تكون الطباعة ثلاثية الأبعاد هي المحفّز الذي يحوّل الإمكانات الهائلة للحوسبة الكمومية إلى واقع ملموس.
بسعة 50 كيوبت... روسيا تكشف عن أول حاسوب كمومي روسي بالكامل
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала