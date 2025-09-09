https://sarabic.ae/20250909/ناقدة-سورية-مهرجان-قازان-يميزه-التوجه-الشرقي-والسينما-الروسية-لها-تقدير-كبير-لدى-الغرب-1104642775.html

ناقدة سورية: مهرجان قازان يميزه التوجه الشرقي والسينما الروسية لها تقدير كبير لدى الغرب

سبوتنيك عربي

صرحت الناقدة السينمائية السورية الفرنسية وعضو لجنة التحكيم في مهرجان "قازان السينمائي الدولي" ندى الأزهري، اليوم الثلاثاء، أن السينما الروسية لديها تقدير كبير... 09.09.2025, سبوتنيك عربي

العالم

روسيا

قازان

قازان - سبوتنيك. قالت الأزهري في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "السينما الروسية لها تقدير كبير في الغرب.. وخير دليل على ذلك مشاركة فيلم روسي في مهرجان فينسيا لهذا العام (البندقية)".وفي ردها على سؤال حول حظوظ السينما الروسية في أخذ مكانة لدى المجتمع العربي، أوضحت الناقدة أن "بإمكانها ذلك، لكن السياسة تلعب دورا كبيرا وخاصة الأفكار المسبقة".وأفادت الأزهري، وهي أيضا عضو لجنة تحكيم "نتباك" التي تختار أفضل فيلم آسيوي من ضمن الأفلام المعروضة في بقية المسابقات، بأن "مهرجان قازان السينمائي بإمكانه لعب دور كبير في التقارب مع العالم العربي، لكن قد يأخذ هذا وقتا طويلا".من جهة أخرى، اعتبرت الأزهري "مشاركة دول الشرق في مهرجان قازان السينمائي دون الغرب ميزة لهذا المهرجان"، مضيفة أن "أغلب المهرجانات في العالم تعرض أفلاما غربية، وما جذبني إلى المهرجان أن معظم الأفلام المعروضة ليست غربية".وقالت في هذا الصدد: "لدى السينما الشرقية والآسيوية مزايا كبيرة لاهتمامهما بجوانب إنسانية على نحو جديد وعميق، في مقابل سينما غربية تتكرر فيها بعض المواضيع".يذكر أن مهرجان قازان السينمائي الدولي يقام بدورته الـ 21 في الفترة من 5 إلى 9 أيلول/سبتمبر الجاري تحت شعار "من حوار الثقافات نحو ثقافة الحوار"، بمشاركة نخبة من صانعي الأفلام المرموقين من جميع أنحاء العالم، من الفائزين بالجوائز إلى الشخصيات المؤثرة في صناعة السينما، ليقدم كل منهم تجربته ومنظوره الفريد.

