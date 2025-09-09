ناقدة سورية: مهرجان قازان يميزه التوجه الشرقي والسينما الروسية لها تقدير كبير لدى الغرب

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
أمساليوم
بث مباشر
ناقدة سورية: مهرجان قازان يميزه التوجه الشرقي والسينما الروسية لها تقدير كبير لدى الغرب
سبوتنيك عربي
صرحت الناقدة السينمائية السورية الفرنسية وعضو لجنة التحكيم في مهرجان "قازان السينمائي الدولي" ندى الأزهري، اليوم الثلاثاء، أن السينما الروسية لديها تقدير كبير... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-09T07:06+0000
2025-09-09T07:06+0000
العالم
روسيا
قازان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/09/1104642473_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e3f49c6d1afaee5f7abd30b170fe6d20.jpg
قازان - سبوتنيك. قالت الأزهري في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "السينما الروسية لها تقدير كبير في الغرب.. وخير دليل على ذلك مشاركة فيلم روسي في مهرجان فينسيا لهذا العام (البندقية)".وفي ردها على سؤال حول حظوظ السينما الروسية في أخذ مكانة لدى المجتمع العربي، أوضحت الناقدة أن "بإمكانها ذلك، لكن السياسة تلعب دورا كبيرا وخاصة الأفكار المسبقة".وأفادت الأزهري، وهي أيضا عضو لجنة تحكيم "نتباك" التي تختار أفضل فيلم آسيوي من ضمن الأفلام المعروضة في بقية المسابقات، بأن "مهرجان قازان السينمائي بإمكانه لعب دور كبير في التقارب مع العالم العربي، لكن قد يأخذ هذا وقتا طويلا".من جهة أخرى، اعتبرت الأزهري "مشاركة دول الشرق في مهرجان قازان السينمائي دون الغرب ميزة لهذا المهرجان"، مضيفة أن "أغلب المهرجانات في العالم تعرض أفلاما غربية، وما جذبني إلى المهرجان أن معظم الأفلام المعروضة ليست غربية".وقالت في هذا الصدد: "لدى السينما الشرقية والآسيوية مزايا كبيرة لاهتمامهما بجوانب إنسانية على نحو جديد وعميق، في مقابل سينما غربية تتكرر فيها بعض المواضيع".يذكر أن مهرجان قازان السينمائي الدولي يقام بدورته الـ 21 في الفترة من 5 إلى 9 أيلول/سبتمبر الجاري تحت شعار "من حوار الثقافات نحو ثقافة الحوار"، بمشاركة نخبة من صانعي الأفلام المرموقين من جميع أنحاء العالم، من الفائزين بالجوائز إلى الشخصيات المؤثرة في صناعة السينما، ليقدم كل منهم تجربته ومنظوره الفريد.
قازان - سبوتنيك. قالت الأزهري في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "السينما الروسية لها تقدير كبير في الغرب.. وخير دليل على ذلك مشاركة فيلم روسي في مهرجان فينسيا لهذا العام (البندقية)".

وأضافت: "أعتقد أن السينما يمكن أن تلعب دورا كبيرا في الفهم المتبادل بين الشعوب لأن العداوة تأتي من الجهل".

وفي ردها على سؤال حول حظوظ السينما الروسية في أخذ مكانة لدى المجتمع العربي، أوضحت الناقدة أن "بإمكانها ذلك، لكن السياسة تلعب دورا كبيرا وخاصة الأفكار المسبقة".

وشارك فيلم "يوميات مخرج" للمخرج الروسي ألكسندر سوكوروف في مهرجان البندقية السينمائي، الذي أقيم في الفترة من 27 آب/أغسطس الماضي إلى 6 أيلول/سبتمبر الجاري.

وأفادت الأزهري، وهي أيضا عضو لجنة تحكيم "نتباك" التي تختار أفضل فيلم آسيوي من ضمن الأفلام المعروضة في بقية المسابقات، بأن "مهرجان قازان السينمائي بإمكانه لعب دور كبير في التقارب مع العالم العربي، لكن قد يأخذ هذا وقتا طويلا".
من جهة أخرى، اعتبرت الأزهري "مشاركة دول الشرق في مهرجان قازان السينمائي دون الغرب ميزة لهذا المهرجان"، مضيفة أن "أغلب المهرجانات في العالم تعرض أفلاما غربية، وما جذبني إلى المهرجان أن معظم الأفلام المعروضة ليست غربية".
وقالت في هذا الصدد: "لدى السينما الشرقية والآسيوية مزايا كبيرة لاهتمامهما بجوانب إنسانية على نحو جديد وعميق، في مقابل سينما غربية تتكرر فيها بعض المواضيع".

وأضافت أن "الأفلام المعروضة في مهرجان قازان السينمائي تضيف للمشاهد وتقربه من شعوب المنطقة وتعطيه معلومات. في رأيي المهرجان يجب أن يدعم هذا التوجه".

يذكر أن مهرجان قازان السينمائي الدولي يقام بدورته الـ 21 في الفترة من 5 إلى 9 أيلول/سبتمبر الجاري تحت شعار "من حوار الثقافات نحو ثقافة الحوار"، بمشاركة نخبة من صانعي الأفلام المرموقين من جميع أنحاء العالم، من الفائزين بالجوائز إلى الشخصيات المؤثرة في صناعة السينما، ليقدم كل منهم تجربته ومنظوره الفريد.
