رئيس الجمعية العمانية للسينما: سنوقع اتفاقية مع مهرجان قازان لاستقطاب التجارب الروسية

رئيس الجمعية العمانية للسينما: سنوقع اتفاقية مع مهرجان قازان لاستقطاب التجارب الروسية

صرح رئيس الجمعية العمانية للسينما وعضو لجنة التحكيم في مهرجان قازان السينمائي الدولي محمد عبد الله العجمي، اليوم الاثنين، بأن الجمعية ستوقع اتفاقية تعاون مع... 08.09.2025

قازان- سبوتنيك. وقال العجمي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "الجمعية تستعد لتوقيع اتفاقية تعاون مع مهرجان قازان، بما يعزز من فرص التبادل السينمائي واستقطاب التجارب الروسية إلى السلطنة. عُمان اليوم أرض خصبة لصناعة السينما بما تمتلكه من طبيعة متنوعة وساحرة تجمع بين الجبال والبحر والصحراء والمدن العصرية، وهو ما يجعلها موقعًا مثاليًا لتصوير الأعمال السينمائية الأجنبية".وأشارت إلى أن السينما العُمانية يمكن أن تستفيد كثيرا من روسيا سواء من حيث مواقع التصوير الجديدة التي تلائم الأعمال العُمانية الطموحة، أو عبر الإمكانيات الإنتاجية الروسية المتقدمة في مجال ما بعد الإنتاج والتقنيات الحديثة.وتابع: "من خلال الاتفاقية المزمع توقيعها مع مهرجان قازان، ستُتاح آفاق أوسع لتبادل الخبرات وبناء شراكات إنتاجية، وحتى من خلال تبادل الكوادر البشرية، بما يسهم في تطوير صناعة الفيلم العُماني خارج حدود السلطنة. نحن نؤمن أن التكامل بين خبرة روسيا وإمكانات عمان الطبيعية والإنسانية سيكون له أثر كبير في الارتقاء بالصناعة السينمائية لدى الطرفين".وبخصوص مهرجان قازان السينمائي، أوضح العجمي أن "المهرجان في دورته الحادية والعشرين يثبت مكانته كمنصة رائدة، تميز هذا العام بتنوع ضيوفه، والأفلام المشاركة فيه، وأعضاء لجان التحكيم، وهو ما منحه بعدًا كبيرًا ويجعله ساحة حقيقية للتلاقي الثقافي بين مختلف المدارس السينمائية حول العالم".يذكر أن مهرجان قازان السينمائي الدولي يقام بدورته الـ 21 في الفترة من 5 إلى 9 أيلول/سبتمبر الجاري في قازان تحت شعار "بحوار الثقافات نحو ثقافة الحوار"، بمشاركة نخبة من صانعي الأفلام المرموقين من جميع أنحاء العالم، من الفائزين بالجوائز إلى الشخصيات المؤثرة في صناعة السينما، ليقدم كل منهم تجربته ومنظوره الفريد.انطلاق أعمال النسخة الـ16 للمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان"وفد شبابي خليجي يزور روسيا لتبادل الخبرات والتعاون المتبادل... صور

