رئيس الجمعية العمانية للسينما: سنوقع اتفاقية مع مهرجان قازان لاستقطاب التجارب الروسية
10:14 GMT 08.09.2025 (تم التحديث: 10:55 GMT 08.09.2025)
© Sputnikرئيس الجمعية العمانية للسينما وعضو لجنة التحكيم في مهرجان قازان السينمائي الدولي محمد عبد الله العجمي
حصري
صرح رئيس الجمعية العمانية للسينما وعضو لجنة التحكيم في مهرجان قازان السينمائي الدولي محمد عبد الله العجمي، اليوم الاثنين، بأن الجمعية ستوقع اتفاقية تعاون مع مهرجان قازان بهدف تعزيز فرص التبادل السينمائي واستقطاب التجارب الروسية إلى السلطنة.
قازان- سبوتنيك. وقال العجمي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "الجمعية تستعد لتوقيع اتفاقية تعاون مع مهرجان قازان، بما يعزز من فرص التبادل السينمائي واستقطاب التجارب الروسية إلى السلطنة. عُمان اليوم أرض خصبة لصناعة السينما بما تمتلكه من طبيعة متنوعة وساحرة تجمع بين الجبال والبحر والصحراء والمدن العصرية، وهو ما يجعلها موقعًا مثاليًا لتصوير الأعمال السينمائية الأجنبية".
© Sputnikأعضاء في لجنة التحكيم في مهرجان قازان السينمائي الدولي محمد عبد الله العجمي
وأضاف: "الجمعية العُمانية للسينما أطلقت مبادرة "اصنع فيلمك" في عُمان، وندعو من خلالها المنتجين وصناع الأفلام الروس لاكتشاف هذه البيئة الفريدة، حيث نوفر لهم تسهيلات عدة تشمل الدعم اللوجستي، وتنسيق التصاريح، والتواصل مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى توفير الكوادر الفنية المحلية لتسهيل عملية الإنتاج".
وأشارت إلى أن السينما العُمانية يمكن أن تستفيد كثيرا من روسيا سواء من حيث مواقع التصوير الجديدة التي تلائم الأعمال العُمانية الطموحة، أو عبر الإمكانيات الإنتاجية الروسية المتقدمة في مجال ما بعد الإنتاج والتقنيات الحديثة.
وتابع: "من خلال الاتفاقية المزمع توقيعها مع مهرجان قازان، ستُتاح آفاق أوسع لتبادل الخبرات وبناء شراكات إنتاجية، وحتى من خلال تبادل الكوادر البشرية، بما يسهم في تطوير صناعة الفيلم العُماني خارج حدود السلطنة. نحن نؤمن أن التكامل بين خبرة روسيا وإمكانات عمان الطبيعية والإنسانية سيكون له أثر كبير في الارتقاء بالصناعة السينمائية لدى الطرفين".
© Sputnikأعضاء في لجنة التحكيم في مهرجان قازان السينمائي الدولي محمد عبد الله العجمي
وبخصوص مهرجان قازان السينمائي، أوضح العجمي أن "المهرجان في دورته الحادية والعشرين يثبت مكانته كمنصة رائدة، تميز هذا العام بتنوع ضيوفه، والأفلام المشاركة فيه، وأعضاء لجان التحكيم، وهو ما منحه بعدًا كبيرًا ويجعله ساحة حقيقية للتلاقي الثقافي بين مختلف المدارس السينمائية حول العالم".
واعتبر العجمي أن "المهرجان أصبح محطة بارزة في الأجندة السينمائية الدولية، لما يجمعه من تنوع ثقافي وانفتاح على الحضارات، مع تركيزه على السينما التي تعكس القيم الإنسانية والتقارب بين الشعوب. كما يعدّ منبراً سينمائياً بارزاً بما يمتاز به من عمق فني وحضور دولي واسع وتنظيم احترافي يضعه في مصاف المهرجانات الكبرى".
يذكر أن مهرجان قازان السينمائي الدولي يقام بدورته الـ 21 في الفترة من 5 إلى 9 أيلول/سبتمبر الجاري في قازان تحت شعار "بحوار الثقافات نحو ثقافة الحوار"، بمشاركة نخبة من صانعي الأفلام المرموقين من جميع أنحاء العالم، من الفائزين بالجوائز إلى الشخصيات المؤثرة في صناعة السينما، ليقدم كل منهم تجربته ومنظوره الفريد.