https://sarabic.ae/20250909/هيئة-اعتماد-المؤسسات-الصحية-الليبية-تعاون-مرتقب-مع-روسيا-في-أنظمة-الجودة-والسلامة-الطبية-1104650871.html

هيئة اعتماد المؤسسات الصحية الليبية: تعاون مرتقب مع روسيا في أنظمة الجودة والسلامة الطبية

هيئة اعتماد المؤسسات الصحية الليبية: تعاون مرتقب مع روسيا في أنظمة الجودة والسلامة الطبية

سبوتنيك عربي

أكد رئيس مجلس إدارة هيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومراقبتها في ليبيا الدكتور عماد عبد الله المسماري، أن المرحلة القادمة ستشهد انفتاحا متزايدا على التعاون الدولي... 09.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-09T10:08+0000

2025-09-09T10:08+0000

2025-09-09T10:08+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

أخبار ليبيا اليوم

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح

الأخبار

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/09/1104650558_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_7f36c49cc6b5fa0dd3f638c6f93d4425.jpg

وأوضح المسماري في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن الهيئة تعد جسما مستقلا يتبع مجلس النواب الليبي بشكل مباشر، برئاسة المستشار عقيلة صالح، مشيرا إلى أن الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان تحث على مد جسور التعاون مع هذه الدول، الأمر الذي يفتح آفاقا جديدة للعمل المشترك، خصوصا في مجال الجودة ومعايير السلامة الطبية.وأضاف أن الهيئة تتطلع إلى الاستعانة بالخبرة الروسية في وضع أدوات القياس والأدلة المرجعية التي يتم على أساسها تقييم المؤسسات الصحية، سواء في القطاع العام أو الخاص، مشيرا إلى أن روسيا تمتلك خبرة واسعة في مجال أنظمة السلامة داخل المستشفيات والمصانع الطبية.وأشار المسماري إلى أن الهيئة تركز بشكل خاص على التعاون مع روسيا في ما يتعلق بمعايير السلامة وأدواتها داخل المؤسسات العلاجية والطبية، لافتا إلى أن ليبيا بدأت بالفعل في تطبيق نظام الجودة في المستشفيات الحكومية، وهناك تجاوب كبير من إداراتها.وتابع: "ومع ذلك، فإن ترسيخ ثقافة المعايير والمقاييس في المؤسسات الصحية الليبية لا يزال يحتاج إلى وقت وجهود متواصلة".كما أوضح أن الهيئة، رغم حداثة تأسيسها، تعمل بكامل طاقمها الفني المؤهل، وتواصل جهودها في فترة قياسية بهدف رفع مستوى الخدمات الصحية.وقال: "نحن نتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الروسية في مجالات السلامة الطبية والمصانع الدوائية وأدوات القياس الخاصة بها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات العلاجية في ليبيا، وتقديم رعاية صحية أفضل للمواطن الليبي".

https://sarabic.ae/20230914/منظمة-الصحة-العالمية-تقرر-صرف-مليوني-دولار-من-صندوقها-للطوارئ-لدعم-عمليات-الإغاثة-في-ليبيا-1081041135.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, الأخبار, حصري