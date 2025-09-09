هيئة اعتماد المؤسسات الصحية الليبية: تعاون مرتقب مع روسيا في أنظمة الجودة والسلامة الطبية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250909/هيئة-اعتماد-المؤسسات-الصحية-الليبية-تعاون-مرتقب-مع-روسيا-في-أنظمة-الجودة-والسلامة-الطبية-1104650871.html
هيئة اعتماد المؤسسات الصحية الليبية: تعاون مرتقب مع روسيا في أنظمة الجودة والسلامة الطبية
هيئة اعتماد المؤسسات الصحية الليبية: تعاون مرتقب مع روسيا في أنظمة الجودة والسلامة الطبية
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس إدارة هيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومراقبتها في ليبيا الدكتور عماد عبد الله المسماري، أن المرحلة القادمة ستشهد انفتاحا متزايدا على التعاون الدولي... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-09T10:08+0000
2025-09-09T10:08+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار ليبيا اليوم
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
الأخبار
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/09/1104650558_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_7f36c49cc6b5fa0dd3f638c6f93d4425.jpg
وأوضح المسماري في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن الهيئة تعد جسما مستقلا يتبع مجلس النواب الليبي بشكل مباشر، برئاسة المستشار عقيلة صالح، مشيرا إلى أن الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان تحث على مد جسور التعاون مع هذه الدول، الأمر الذي يفتح آفاقا جديدة للعمل المشترك، خصوصا في مجال الجودة ومعايير السلامة الطبية.وأضاف أن الهيئة تتطلع إلى الاستعانة بالخبرة الروسية في وضع أدوات القياس والأدلة المرجعية التي يتم على أساسها تقييم المؤسسات الصحية، سواء في القطاع العام أو الخاص، مشيرا إلى أن روسيا تمتلك خبرة واسعة في مجال أنظمة السلامة داخل المستشفيات والمصانع الطبية.وأشار المسماري إلى أن الهيئة تركز بشكل خاص على التعاون مع روسيا في ما يتعلق بمعايير السلامة وأدواتها داخل المؤسسات العلاجية والطبية، لافتا إلى أن ليبيا بدأت بالفعل في تطبيق نظام الجودة في المستشفيات الحكومية، وهناك تجاوب كبير من إداراتها.وتابع: "ومع ذلك، فإن ترسيخ ثقافة المعايير والمقاييس في المؤسسات الصحية الليبية لا يزال يحتاج إلى وقت وجهود متواصلة".كما أوضح أن الهيئة، رغم حداثة تأسيسها، تعمل بكامل طاقمها الفني المؤهل، وتواصل جهودها في فترة قياسية بهدف رفع مستوى الخدمات الصحية.وقال: "نحن نتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الروسية في مجالات السلامة الطبية والمصانع الدوائية وأدوات القياس الخاصة بها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات العلاجية في ليبيا، وتقديم رعاية صحية أفضل للمواطن الليبي".
https://sarabic.ae/20230914/منظمة-الصحة-العالمية-تقرر-صرف-مليوني-دولار-من-صندوقها-للطوارئ-لدعم-عمليات-الإغاثة-في-ليبيا-1081041135.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/09/1104650558_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_0efa74d84f9a3141c88bb8ff2e6a733a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, الأخبار, حصري
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, الأخبار, حصري

هيئة اعتماد المؤسسات الصحية الليبية: تعاون مرتقب مع روسيا في أنظمة الجودة والسلامة الطبية

10:08 GMT 09.09.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYرئيس مجلس إدارة هيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومراقبتها في ليبيا الدكتور عماد عبدالله المسماري
رئيس مجلس إدارة هيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومراقبتها في ليبيا الدكتور عماد عبدالله المسماري - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
حصري
أكد رئيس مجلس إدارة هيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومراقبتها في ليبيا الدكتور عماد عبد الله المسماري، أن المرحلة القادمة ستشهد انفتاحا متزايدا على التعاون الدولي في مجال تطوير القطاع الصحي، لا سيما مع روسيا وبيلاروسيا، وذلك بعد سلسلة من الزيارات الدبلوماسية والرسمية بين الحكومة الليبية وهذه الدول.
وأوضح المسماري في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن الهيئة تعد جسما مستقلا يتبع مجلس النواب الليبي بشكل مباشر، برئاسة المستشار عقيلة صالح، مشيرا إلى أن الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان تحث على مد جسور التعاون مع هذه الدول، الأمر الذي يفتح آفاقا جديدة للعمل المشترك، خصوصا في مجال الجودة ومعايير السلامة الطبية.
مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
في ليبيا... أهوال لا توصف
منظمة الصحة العالمية تقرر صرف مليوني دولار من صندوقها للطوارئ لدعم عمليات الإغاثة في ليبيا
14 سبتمبر 2023, 14:38 GMT
وأضاف أن الهيئة تتطلع إلى الاستعانة بالخبرة الروسية في وضع أدوات القياس والأدلة المرجعية التي يتم على أساسها تقييم المؤسسات الصحية، سواء في القطاع العام أو الخاص، مشيرا إلى أن روسيا تمتلك خبرة واسعة في مجال أنظمة السلامة داخل المستشفيات والمصانع الطبية.
وأشار المسماري إلى أن الهيئة تركز بشكل خاص على التعاون مع روسيا في ما يتعلق بمعايير السلامة وأدواتها داخل المؤسسات العلاجية والطبية، لافتا إلى أن ليبيا بدأت بالفعل في تطبيق نظام الجودة في المستشفيات الحكومية، وهناك تجاوب كبير من إداراتها.
وتابع: "ومع ذلك، فإن ترسيخ ثقافة المعايير والمقاييس في المؤسسات الصحية الليبية لا يزال يحتاج إلى وقت وجهود متواصلة".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYرئيس مجلس إدارة هيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومراقبتها في ليبيا الدكتور عماد عبدالله المسماري
رئيس مجلس إدارة هيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومراقبتها في ليبيا الدكتور عماد عبدالله المسماري - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
رئيس مجلس إدارة هيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومراقبتها في ليبيا الدكتور عماد عبدالله المسماري
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
كما أوضح أن الهيئة، رغم حداثة تأسيسها، تعمل بكامل طاقمها الفني المؤهل، وتواصل جهودها في فترة قياسية بهدف رفع مستوى الخدمات الصحية.
وقال: "نحن نتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الروسية في مجالات السلامة الطبية والمصانع الدوائية وأدوات القياس الخاصة بها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات العلاجية في ليبيا، وتقديم رعاية صحية أفضل للمواطن الليبي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала