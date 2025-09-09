https://sarabic.ae/20250909/هيئة-اعتماد-المؤسسات-الصحية-الليبية-تعاون-مرتقب-مع-روسيا-في-أنظمة-الجودة-والسلامة-الطبية-1104650871.html
هيئة اعتماد المؤسسات الصحية الليبية: تعاون مرتقب مع روسيا في أنظمة الجودة والسلامة الطبية
هيئة اعتماد المؤسسات الصحية الليبية: تعاون مرتقب مع روسيا في أنظمة الجودة والسلامة الطبية
أكد رئيس مجلس إدارة هيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومراقبتها في ليبيا الدكتور عماد عبد الله المسماري، أن المرحلة القادمة ستشهد انفتاحا متزايدا على التعاون الدولي...
هيئة اعتماد المؤسسات الصحية الليبية: تعاون مرتقب مع روسيا في أنظمة الجودة والسلامة الطبية
حصري
أكد رئيس مجلس إدارة هيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومراقبتها في ليبيا الدكتور عماد عبد الله المسماري، أن المرحلة القادمة ستشهد انفتاحا متزايدا على التعاون الدولي في مجال تطوير القطاع الصحي، لا سيما مع روسيا وبيلاروسيا، وذلك بعد سلسلة من الزيارات الدبلوماسية والرسمية بين الحكومة الليبية وهذه الدول.
وأوضح المسماري في تصريح لـ"سبوتنيك
"، أن الهيئة تعد جسما مستقلا يتبع مجلس النواب الليبي بشكل مباشر، برئاسة المستشار عقيلة صالح، مشيرا إلى أن الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان تحث على مد جسور التعاون مع هذه الدول، الأمر الذي يفتح آفاقا جديدة للعمل المشترك، خصوصا في مجال الجودة ومعايير السلامة الطبية.
14 سبتمبر 2023, 14:38 GMT
وأضاف أن الهيئة تتطلع إلى الاستعانة بالخبرة الروسية في وضع أدوات القياس والأدلة المرجعية التي يتم على أساسها تقييم المؤسسات الصحية، سواء في القطاع العام أو الخاص، مشيرا إلى أن روسيا تمتلك خبرة واسعة في مجال أنظمة السلامة داخل المستشفيات والمصانع الطبية.
وأشار المسماري إلى أن الهيئة تركز بشكل خاص على التعاون مع روسيا في ما يتعلق بمعايير السلامة وأدواتها داخل المؤسسات العلاجية والطبية، لافتا إلى أن ليبيا بدأت بالفعل في تطبيق نظام الجودة في المستشفيات الحكومية، وهناك تجاوب كبير من إداراتها.
وتابع: "ومع ذلك، فإن ترسيخ ثقافة المعايير والمقاييس في المؤسسات الصحية
الليبية لا يزال يحتاج إلى وقت وجهود متواصلة".
كما أوضح أن الهيئة، رغم حداثة تأسيسها، تعمل بكامل طاقمها الفني المؤهل، وتواصل جهودها في فترة قياسية بهدف رفع مستوى الخدمات الصحية.
وقال: "نحن نتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الروسية
في مجالات السلامة الطبية والمصانع الدوائية وأدوات القياس الخاصة بها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات العلاجية في ليبيا، وتقديم رعاية صحية أفضل للمواطن الليبي".