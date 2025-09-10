الولايات المتحدة واليابان تطلقان أضخم مناورات عسكرية مشتركة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبيرة: بريكس تبني نظاما عالميا على أسس أكثر عدلا وتوازنا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
سفير فلسطين بموسكو: الغارة الإسرائيلية تهدد مساعي قطر التفاوضية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: مواجهة المجموعات المسلحة وإنهاء نفوذها في طرابلس "أمر حتمي"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250910/الولايات-المتحدة-واليابان-تطلقان-أضخم-مناورات-عسكرية-مشتركة-1104723014.html
الولايات المتحدة واليابان تطلقان أضخم مناورات عسكرية مشتركة
الولايات المتحدة واليابان تطلقان أضخم مناورات عسكرية مشتركة
سبوتنيك عربي
تبدأ الولايات المتحدة واليابان، اعتبارًا من اليوم الخميس، أضخم مناورات مشتركة من نوعها تحت اسم "تنين الحسم 25"، والتي ستشمل ثلاث مناطق في اليابان. 10.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-10T23:55+0000
2025-09-10T23:55+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار اليابان
روسيا
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/19/1049655458_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_9be54880cc5357450aaee60446c1cbfc.jpg
وتهدف المناورات إلى اختبار سيناريوهات الدفاع في الجبهات الجنوبية والوسطى والشمالية، كما ستتضمن لأول مرة تجربة منظومة الصواريخ الأمريكية المتوسطة المدى "تايفون".ووفقًا لوزارة الدفاع اليابانية، ستجري المناورات في الفترة ما بين 11 و25 سبتمبر/أيلول بمشاركة أكثر من 14 ألف جندي من قوات الدفاع الذاتي اليابانية، ونحو 5 آلاف عنصر من القوات الأمريكية، بما في ذلك قوات مشاة البحرية والجيش والبحرية والقوات الجوية.ومن المقرر أن تنشر الولايات المتحدة وتختبر منظومة تايفون بشكل مؤقت في قاعدة إواكوني الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية في محافظة ياماغوتي.كما ستشهد المناورات عمليات إنزال قتالي، ورمايات حية، وتدريبات باستخدام أنظمة مدفعية وصواريخ مثل هيمارس و"إم إل آر إس" والصواريخ اليابانية تايب-12. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع نشر منظومة الصواريخ الأمريكية المضادة للسفن "إنميسيس" في قاعدة إشيغاكي بمحافظة أوكيناوا.وسيُخصص جزء من التدريبات للاختبارات اللوجستية وتجربة استخدام المركبات غير المأهولة.وقد أثارت مناورات "تنين الحسم 25" قلقًا على المستوى الدولي والداخلي في اليابان، حيث أعربت كل من الصين وروسيا عن رفضهما لنشر منظومة تايفون، محذرتين من أن مثل هذه الخطوات تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتسريع سباق التسلح.أما داخل اليابان، فقد عبّر فرع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الياباني في كيوشو عن احتجاجه، خاصة على نشر نحو 10 طائرات أوسبري في قاعدة كانويا، داعيًا الحكومة اليابانية إلى رفض هذه المناورات والدفع نحو بناء السلام عبر الحوار والدبلوماسية.
https://sarabic.ae/20230404/الولايات-المتحدة-وكوريا-الجنوبية-واليابان-تبدأ-تدريبات-بحرية-ما-هي-قدرات-أساطيلها-الحربية؟-1075521315.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار اليابان
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/19/1049655458_238:0:2895:1993_1920x0_80_0_0_8e6ef2df9d7fb72841bf04381c441cd4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, روسيا, الصين
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, روسيا, الصين

الولايات المتحدة واليابان تطلقان أضخم مناورات عسكرية مشتركة

23:55 GMT 10.09.2025
© AP Photo / Eugene Hoshikoمقاتلات إف 35 الشبحية التي حصلت عليها اليابان من الولايات المتحدة الأمريكية
مقاتلات إف 35 الشبحية التي حصلت عليها اليابان من الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
تابعنا عبر
تبدأ الولايات المتحدة واليابان، اعتبارًا من اليوم الخميس، أضخم مناورات مشتركة من نوعها تحت اسم "تنين الحسم 25"، والتي ستشمل ثلاث مناطق في اليابان.
وتهدف المناورات إلى اختبار سيناريوهات الدفاع في الجبهات الجنوبية والوسطى والشمالية، كما ستتضمن لأول مرة تجربة منظومة الصواريخ الأمريكية المتوسطة المدى "تايفون".
مدمرة يابانية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تبدأ تدريبات بحرية... ما هي قدرات أساطيلها الحربية؟
4 أبريل 2023, 17:06 GMT
ووفقًا لوزارة الدفاع اليابانية، ستجري المناورات في الفترة ما بين 11 و25 سبتمبر/أيلول بمشاركة أكثر من 14 ألف جندي من قوات الدفاع الذاتي اليابانية، ونحو 5 آلاف عنصر من القوات الأمريكية، بما في ذلك قوات مشاة البحرية والجيش والبحرية والقوات الجوية.
ومن المقرر أن تنشر الولايات المتحدة وتختبر منظومة تايفون بشكل مؤقت في قاعدة إواكوني الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية في محافظة ياماغوتي.
كما ستشهد المناورات عمليات إنزال قتالي، ورمايات حية، وتدريبات باستخدام أنظمة مدفعية وصواريخ مثل هيمارس و"إم إل آر إس" والصواريخ اليابانية تايب-12. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع نشر منظومة الصواريخ الأمريكية المضادة للسفن "إنميسيس" في قاعدة إشيغاكي بمحافظة أوكيناوا.
وسيُخصص جزء من التدريبات للاختبارات اللوجستية وتجربة استخدام المركبات غير المأهولة.
وقد أثارت مناورات "تنين الحسم 25" قلقًا على المستوى الدولي والداخلي في اليابان، حيث أعربت كل من الصين وروسيا عن رفضهما لنشر منظومة تايفون، محذرتين من أن مثل هذه الخطوات تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتسريع سباق التسلح.
أما داخل اليابان، فقد عبّر فرع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الياباني في كيوشو عن احتجاجه، خاصة على نشر نحو 10 طائرات أوسبري في قاعدة كانويا، داعيًا الحكومة اليابانية إلى رفض هذه المناورات والدفع نحو بناء السلام عبر الحوار والدبلوماسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала