https://sarabic.ae/20250910/الولايات-المتحدة-واليابان-تطلقان-أضخم-مناورات-عسكرية-مشتركة-1104723014.html
تبدأ الولايات المتحدة واليابان، اعتبارًا من اليوم الخميس، أضخم مناورات مشتركة من نوعها تحت اسم "تنين الحسم 25"، والتي ستشمل ثلاث مناطق في اليابان. 10.09.2025, سبوتنيك عربي
وتهدف المناورات إلى اختبار سيناريوهات الدفاع في الجبهات الجنوبية والوسطى والشمالية، كما ستتضمن لأول مرة تجربة منظومة الصواريخ الأمريكية المتوسطة المدى "تايفون".ووفقًا لوزارة الدفاع اليابانية، ستجري المناورات في الفترة ما بين 11 و25 سبتمبر/أيلول بمشاركة أكثر من 14 ألف جندي من قوات الدفاع الذاتي اليابانية، ونحو 5 آلاف عنصر من القوات الأمريكية، بما في ذلك قوات مشاة البحرية والجيش والبحرية والقوات الجوية.ومن المقرر أن تنشر الولايات المتحدة وتختبر منظومة تايفون بشكل مؤقت في قاعدة إواكوني الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية في محافظة ياماغوتي.كما ستشهد المناورات عمليات إنزال قتالي، ورمايات حية، وتدريبات باستخدام أنظمة مدفعية وصواريخ مثل هيمارس و"إم إل آر إس" والصواريخ اليابانية تايب-12. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع نشر منظومة الصواريخ الأمريكية المضادة للسفن "إنميسيس" في قاعدة إشيغاكي بمحافظة أوكيناوا.وسيُخصص جزء من التدريبات للاختبارات اللوجستية وتجربة استخدام المركبات غير المأهولة.وقد أثارت مناورات "تنين الحسم 25" قلقًا على المستوى الدولي والداخلي في اليابان، حيث أعربت كل من الصين وروسيا عن رفضهما لنشر منظومة تايفون، محذرتين من أن مثل هذه الخطوات تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتسريع سباق التسلح.أما داخل اليابان، فقد عبّر فرع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الياباني في كيوشو عن احتجاجه، خاصة على نشر نحو 10 طائرات أوسبري في قاعدة كانويا، داعيًا الحكومة اليابانية إلى رفض هذه المناورات والدفع نحو بناء السلام عبر الحوار والدبلوماسية.
