صور لاحتراق القصر الرئاسي والبرلمان في احتجاجات النيبال
صور لاحتراق القصر الرئاسي والبرلمان في احتجاجات النيبال
صور لاحتراق القصر الرئاسي والبرلمان في احتجاجات النيبال

09:04 GMT 10.09.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور للاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها نيبال، والتي كانت غالبيتها من الشباب، وأطلق عليها الإعلام اسم "ثورة الجيل زد"، نتيجة حظر السلطات عددًا من منصات التواصل الاجتماعي، وامتدت الاحتجاجات إلى عدد من المدن الرئيسية في جميع أنحاء البلاد، وأسفرت عن إحراق القصر الرئاسي ومبنى البرلمان وعدد من المباني الحكومية.
© AP Photo / Niranjan Shrestha

متظاهرون يلتقطون صورا ويحتفلون في سينغا دوربار، مقر الوزارات والمكاتب المختلفة للحكومة النيبالية، بعد إحراقه أثناء احتجاج على حظر وسائل التواصل الاجتماعي والفساد في كاتماندو، نيبال.

متظاهرون يلتقطون صورا ويحتفلون في سينغا دوربار، مقر الوزارات والمكاتب المختلفة للحكومة النيبالية، بعد إحراقه أثناء احتجاج على حظر وسائل التواصل الاجتماعي والفساد في كاتماندو، نيبال. - سبوتنيك عربي
1/12
© AP Photo / Niranjan Shrestha

متظاهرون يلتقطون صورا ويحتفلون في سينغا دوربار، مقر الوزارات والمكاتب المختلفة للحكومة النيبالية، بعد إحراقه أثناء احتجاج على حظر وسائل التواصل الاجتماعي والفساد في كاتماندو، نيبال.

© Getty Images / NurPhoto/Subaas Shrestha

متظاهر نيبالي يحمل ساعة حائط أزيلت من جدار البرلمان الفيدرالي في كاتماندو، نيبال.

متظاهر نيبالي يحمل ساعة حائط أزيلت من جدار البرلمان الفيدرالي في كاتماندو، نيبال. - سبوتنيك عربي
2/12
© Getty Images / NurPhoto/Subaas Shrestha

متظاهر نيبالي يحمل ساعة حائط أزيلت من جدار البرلمان الفيدرالي في كاتماندو، نيبال.

© Getty Images / NurPhoto/Yunish Gurung

متظاهر يرتدي العلم الوطني النيبالي ويشعل النار في سيارة حكومية في ماهيندرابول في مدينة بوكارا، نيبال.

متظاهر يرتدي العلم الوطني النيبالي ويشعل النار في سيارة حكومية في ماهيندرابول في مدينة بوكارا، نيبال. - سبوتنيك عربي
3/12
© Getty Images / NurPhoto/Yunish Gurung

متظاهر يرتدي العلم الوطني النيبالي ويشعل النار في سيارة حكومية في ماهيندرابول في مدينة بوكارا، نيبال.

© Getty Images / NurPhoto/Ambir Tolang

صورة جوية تظهر متظاهرين يشعلون النيران في مبان عامة في أماكن عديدة، بما في ذلك مبنى البرلمان، في مقاطعات كاتماندو ولاليتبور وبهاكتابور في نيبال.

صورة جوية تظهر متظاهرين يشعلون النيران في مبان عامة في أماكن عديدة، بما في ذلك مبنى البرلمان، في مقاطعات كاتماندو ولاليتبور وبهاكتابور في نيبال. - سبوتنيك عربي
4/12
© Getty Images / NurPhoto/Ambir Tolang

صورة جوية تظهر متظاهرين يشعلون النيران في مبان عامة في أماكن عديدة، بما في ذلك مبنى البرلمان، في مقاطعات كاتماندو ولاليتبور وبهاكتابور في نيبال.

© Getty Images / Anadolu/Sunil Pradhan

رجل يحمل علما بينما يتصاعد الدخان وألسنة اللهب من مبنى سينغا دوربار، مقرّ مكاتب الوزراء في حكومة نيبال.

رجل يحمل علما بينما يتصاعد الدخان وألسنة اللهب من مبنى سينغا دوربار، مقرّ مكاتب الوزراء في حكومة نيبال. - سبوتنيك عربي
5/12
© Getty Images / Anadolu/Sunil Pradhan

رجل يحمل علما بينما يتصاعد الدخان وألسنة اللهب من مبنى سينغا دوربار، مقرّ مكاتب الوزراء في حكومة نيبال.

© Getty Images / NurPhoto/Subaas Shrestha

متظاهرون نيباليون يحرقون مركزًا مروريًا في كاتماندو، نيبال.

متظاهرون نيباليون يحرقون مركزًا مروريًا في كاتماندو، نيبال. - سبوتنيك عربي
6/12
© Getty Images / NurPhoto/Subaas Shrestha

متظاهرون نيباليون يحرقون مركزًا مروريًا في كاتماندو، نيبال.

© Getty Images / NurPhoto/Subaas Shrestha

متظاهرون نيباليون يشعلون النار في القصر الرئاسي في اليوم الثاني من الاحتجاجات ضد الفساد في البلاد.

متظاهرون نيباليون يشعلون النار في القصر الرئاسي في اليوم الثاني من الاحتجاجات ضد الفساد في البلاد. - سبوتنيك عربي
7/12
© Getty Images / NurPhoto/Subaas Shrestha

متظاهرون نيباليون يشعلون النار في القصر الرئاسي في اليوم الثاني من الاحتجاجات ضد الفساد في البلاد.

© Getty Images / NurPhoto/Subaas Shrestha

متظاهرون نيباليون يضرمون النار في المكتب المركزي لحزب المؤتمر النيبالي في لاليتبور، نيبال.

متظاهرون نيباليون يضرمون النار في المكتب المركزي لحزب المؤتمر النيبالي في لاليتبور، نيبال. - سبوتنيك عربي
8/12
© Getty Images / NurPhoto/Subaas Shrestha

متظاهرون نيباليون يضرمون النار في المكتب المركزي لحزب المؤتمر النيبالي في لاليتبور، نيبال.

© AP Photo / Niranjan Shrestha

متظاهرون يحتفلون في سينغا دوربار، مقر الوزارات والمكاتب الحكومية النيبالية المختلفة، بعد إحراقه خلال احتجاج ضد حظر وسائل التواصل الاجتماعي والفساد في كاتماندو، نيبال.

متظاهرون يحتفلون في سينغا دوربار، مقر الوزارات والمكاتب الحكومية النيبالية المختلفة، بعد إحراقه خلال احتجاج ضد حظر وسائل التواصل الاجتماعي والفساد في كاتماندو، نيبال. - سبوتنيك عربي
9/12
© AP Photo / Niranjan Shrestha

متظاهرون يحتفلون في سينغا دوربار، مقر الوزارات والمكاتب الحكومية النيبالية المختلفة، بعد إحراقه خلال احتجاج ضد حظر وسائل التواصل الاجتماعي والفساد في كاتماندو، نيبال.

© Getty Images / NurPhoto/Ambir Tolang

متظاهرون يشعلون النار في مركبات ومبان عامة في أماكن متفرقة، بما في ذلك مبنى البرلمان، في مقاطعات كاتماندو ولاليتبور وبهاكتابور في نيبال.

متظاهرون يشعلون النار في مركبات ومبان عامة في أماكن متفرقة، بما في ذلك مبنى البرلمان، في مقاطعات كاتماندو ولاليتبور وبهاكتابور في نيبال. - سبوتنيك عربي
10/12
© Getty Images / NurPhoto/Ambir Tolang

متظاهرون يشعلون النار في مركبات ومبان عامة في أماكن متفرقة، بما في ذلك مبنى البرلمان، في مقاطعات كاتماندو ولاليتبور وبهاكتابور في نيبال.

© Getty Images / NurPhoto/Subaas Shrestha

متظاهرون نيباليون يحرقون مبنى المحكمة العليا في كاتماندو، نيبال.

متظاهرون نيباليون يحرقون مبنى المحكمة العليا في كاتماندو، نيبال. - سبوتنيك عربي
11/12
© Getty Images / NurPhoto/Subaas Shrestha

متظاهرون نيباليون يحرقون مبنى المحكمة العليا في كاتماندو، نيبال.

© AP Photo / Niranjan Shrestha

متظاهر يهتف بشعارات ويحمل العلم الوطني بعد إحراق مركز للشرطة خلال الاحتجاجات في كاتماندو، نيبال.

متظاهر يهتف بشعارات ويحمل العلم الوطني بعد إحراق مركز للشرطة خلال الاحتجاجات في كاتماندو، نيبال. - سبوتنيك عربي
12/12
© AP Photo / Niranjan Shrestha

متظاهر يهتف بشعارات ويحمل العلم الوطني بعد إحراق مركز للشرطة خلال الاحتجاجات في كاتماندو، نيبال.

