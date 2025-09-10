صور لاحتراق القصر الرئاسي والبرلمان في احتجاجات النيبال

متظاهرون يلتقطون صورا ويحتفلون في سينغا دوربار، مقر الوزارات والمكاتب المختلفة للحكومة النيبالية، بعد إحراقه أثناء احتجاج على حظر وسائل التواصل الاجتماعي والفساد في كاتماندو، نيبال.
متظاهر نيبالي يحمل ساعة حائط أزيلت من جدار البرلمان الفيدرالي في كاتماندو، نيبال.
متظاهر يرتدي العلم الوطني النيبالي ويشعل النار في سيارة حكومية في ماهيندرابول في مدينة بوكارا، نيبال.
صورة جوية تظهر متظاهرين يشعلون النيران في مبان عامة في أماكن عديدة، بما في ذلك مبنى البرلمان، في مقاطعات كاتماندو ولاليتبور وبهاكتابور في نيبال.
رجل يحمل علما بينما يتصاعد الدخان وألسنة اللهب من مبنى سينغا دوربار، مقرّ مكاتب الوزراء في حكومة نيبال.
متظاهرون نيباليون يحرقون مركزًا مروريًا في كاتماندو، نيبال.
متظاهرون نيباليون يشعلون النار في القصر الرئاسي في اليوم الثاني من الاحتجاجات ضد الفساد في البلاد.
متظاهرون نيباليون يضرمون النار في المكتب المركزي لحزب المؤتمر النيبالي في لاليتبور، نيبال.
متظاهرون يحتفلون في سينغا دوربار، مقر الوزارات والمكاتب الحكومية النيبالية المختلفة، بعد إحراقه خلال احتجاج ضد حظر وسائل التواصل الاجتماعي والفساد في كاتماندو، نيبال.
متظاهرون يشعلون النار في مركبات ومبان عامة في أماكن متفرقة، بما في ذلك مبنى البرلمان، في مقاطعات كاتماندو ولاليتبور وبهاكتابور في نيبال.
متظاهرون نيباليون يحرقون مبنى المحكمة العليا في كاتماندو، نيبال.
متظاهر يهتف بشعارات ويحمل العلم الوطني بعد إحراق مركز للشرطة خلال الاحتجاجات في كاتماندو، نيبال.
