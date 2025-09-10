صور لاحتراق القصر الرئاسي والبرلمان في احتجاجات النيبال

جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور للاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها نيبال، والتي كانت غالبيتها من الشباب، وأطلق عليها الإعلام اسم "ثورة الجيل زد"، نتيجة حظر السلطات عددًا من منصات التواصل الاجتماعي، وامتدت الاحتجاجات إلى عدد من المدن الرئيسية في جميع أنحاء البلاد، وأسفرت عن إحراق القصر الرئاسي ومبنى البرلمان وعدد من المباني الحكومية.